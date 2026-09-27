थप्पड़कांड पर सियासत, प्रवेश वर्मा के आरोप पर AAP के जरनैल सिंह बोले- 'CBI जांच...'

दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा युवक को थप्पड़ मारने के बाद सियासत गरमा गई है. थप्पड़कांड के बाद वीडियो में प्रवेश वर्मा ने अपनी सफाई देते हुए वीडियो पोस्ट किया और जरनैल सिंह पर आरोप लगाए है. इस पर अब आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह का कहना है कि मंत्री प्रवेश वर्मा के यहां आने से लेकर उनके यहां से जाने तक हमारे पास सब वीडियो में है. इस मामले की सीबीआई जांच करवा ली जाए. मंत्री के घोटाले की बात सामने ले आये इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं और आपा खो चुके हैं.

जरनैल सिंह ने आगे कहा, "मंत्री जी की चोरी सरेआम पकड़ी गई. सड़क का हाल कैमरे पर दिखाया. मुझे 1:15 पर मंत्री जी का कॉल आया कि मैं आपके इलाके में जो सड़क है इसका इंस्पेक्शन करने आ रहा हूं. मुझे इस बात की खुशी हुई थी. मंत्री प्रवेश वर्मा के साथ बहुत सारे कार्यकर्ता थे, सबने अपने फोन खोल रखे थे और वे सब वीडियो बना रहे थे."

जरनैल सिंह ने बताई पूरी घटना

विधायक जरनैल सिंह ने बताया, "इस दौरान प्रवेश वर्मा ने पूछा कि कहां से सड़क टूटी है. उन्होंने सोचा था वह देखेंगे कुछ कहेंगे और वीडियो बनाकर यहां से चले जाएंगे. मैंने सड़क दिखा दी कि कैसे यहां से सड़क टूटी हुई है और क्या हाल है. यहां मंत्री की चोरी का पर्दाफाश हो गया तो वह बौखला गए थे. "

उन्होंने आगे बताया कि मुझे लगा था कि ठेकेदार और इंजीनियर से पूछेंगे कि यह क्या है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. हमारा कैमरा चल रहा था उन्होंने तुरंत उस लड़के के हाथ से फोन छीना और उसको थप्पड़ मारे. इस दौरान उसको जान से मारने की धमकी भी दी और यहां से गाड़ी में बैठकर चले गए.

मौके पर मौजूद थे एसएचओ- जरनैल सिंह

जरनैल सिंह ने आगे बताया कि मौके पर इलाके के एसएचओ मौजूद थे. जरनैल सिंह ने मांग की है कि मंत्री प्रवेश वर्मा को अरेस्ट करके डोप टेस्ट करना चाहिए कहीं वह नशे में तो नहीं थे. पुलिस की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए थी उन्हें पकड़कर उन्हें अरेस्ट करना चाहिए था. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में पुलिस को कंप्लेंट दे दी है. पुलिस कमिश्नर सुमित और एलजी से उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई की जाए.

थप्पड़कांड पर मंत्री प्रवेश वर्मा ने दी सफाई, बोले- 'आवेश में आकर...'

