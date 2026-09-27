आशुतोष रांका को असम में किया डिटेन तो CJP के सौरव दास बोले- 'युवाओं को सिर्फ...'

गुवाहाटी में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के 30 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को रविवार को असम पुलिस ने हिरासत में ले लिया. इनमें पार्टी की केंद्रीय समिति के चार सदस्य भी शामिल थे. ये सभी पार्टी के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की बैठक के लिए इकट्ठा हुए थे. इस बीच सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास की प्रतिक्रिया सामने आई है.

सौरव दास ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, आशुतोष और सीजेपी सदस्यों की गिरफ्तारी से पता चलता है कि हिमंता ने असम में कानून के शासन की जगह मनमानी का राज कायम कर दिया है. उन्होंने आगे कहा कि यह पूरी तरह से गैरकानूनी और बेहद निंदनीय है.

सौरव दास ने आगे कहा, "पूरा सीजेपी परिवार आशुतोष और अपने साथियों के साथ मजबूती से खड़ा है. हम उनकी तत्काल रिहाई के लिए हर संभव प्रयास करेंगे. युवाओं को सिर्फ हिरासत में लेकर चुप नहीं कराया जा सकता. हम साथ हैं. हम साथ मिलकर लड़ेंगे."

आशुतोष रांका ने लगाया ये आरोप

पार्टी नेताओं के मुताबिक, हिरासत में लिए गए लोगों में सीजेपी के सह-संयोजक आशुतोष रांका भी शामिल हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रस्तावित कार्यक्रम एक निजी जगह पर होने वाली शांतिपूर्ण बैठक थी, फिर भी पुलिस ने रविवार सुबह से ही कार्रवाई शुरू कर दी.

रांका ने आरोप लगाया, पुलिस रविवार सुबह से ही गुंडों की तरह व्यवहार कर रही थी. यह एक निजी जगह पर हो रही शांतिपूर्ण बैठक थी लेकिन पुलिस हमारी टीम के सदस्यों को हिरासत में लेती रही और अब हम सभी को हिरासत में ले लिया गया है.

पार्टी के क्षेत्रीय स्वयंसेवकों की बैठक शुरू में रविवार सुबह 10 बजे अठगांव में खड़गा चौधरी रोड पर स्थित 'असम श्री परशुराम सेवा सदन' में होनी थी. बाद में आयोजकों ने जगह बदलकर इसे असम सचिवालय के सामने 'चौधरी टीला' कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि मूल स्थान के प्रबंधन पर बुकिंग रद्द करने का दबाव डाला गया था.

थप्पड़कांड पर मंत्री प्रवेश वर्मा ने दी सफाई, बोले- 'आवेश में आकर...'

