यूपी में मानसून की विदाई से पहले बरसेंगे बादल, जानें आज का मौसम अपडेट

उत्तर प्रदेश में मानसून की जल्द ही विदाई होने वाली है, लेकिन उससे पहले भी जाते-जाते ये जमकर बरस रहा है. शनिवार (19 सितंबर) को प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, बहराइच और वाराणसी समेत 10 शहरों में बारिश दर्ज की गई है. हालांकि, अधिकतर इलाकों में बारिश नहीं हुई.

आज भी प्रदेश के कई इलाकों में आंशिक तौर पर बादल छाये रहने और बारिश की संभावना जताई गई है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 20 सितंबर से पश्चिमी यूपी में और 22 सितंबर तक पूरे प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां थम जायेंगी.

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आज कैसा रहेगा मौसम?

IMD के अनुसार, आज रविवार (20 सितंबर) को पश्चिमी यूपी में मौसम आज शुष्क रहने की संभावना है और 24 सितंबर तक मौसम में कोई बदलाव के संकेत नहीं हैं.

वहीं, पूर्वी यूपी के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन 21 और 22 सितंबर को मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है. विभाग का अनुमान है कि यूपी के लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, उन्नाव, बस्ती, जोनपुर समेत कई इलाकों में आज तेज बारिश हो सकती है.

कैसा रहा शनिवार को यूपी का मौसम?

IMD के अनुसार,शनिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों बूंदाबांदी हुई. पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आंधी-तूफान और तेज हवाएं भी दर्ज की गईं. इस दौरान हवा की गति 10 से 30 किमी प्रति घंटे तक पहुंच गई. इस दौरान यूपी का औसत अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. यूपी के बांदा जिले में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री रिकॉड किया गया और सबसे कम अधिकतम तापमान बिजनौर में 19.5 डिग्री रिकॉड किया गया.

सितंबर के अंत से गिरेगा तापमान

विभाग के अनुसार, यूपी में मौसम में आ रहे बदलाव के साथ तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू हो चुका है. रात में तापमान में गिरावट शुरू हो गई है और सितंबर के अंत तक में दिन में तापमान में गिरावट आएगी. साफ है कि मानसून की विदाई के साथ ठंड के आगमन की तैयारी शुरू हो रही है.

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