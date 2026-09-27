अच्छा काम बना गुनाह! बॉस ने रोकी 30% हाइक वाली प्रमोशन, दर्द वायरल

कारपोरेट दुनिया में अक्सर कहा जाता है कि मेहनत और अच्छा प्रदर्शन तरक्की की चाबी होते हैं, लेकिन क्या कभी बेहतरीन काम करना ही आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक टेक कर्मचारी का दर्द छलक पड़ा, जब उसकी काबिलियत ही उसकी तरक्की में रोड़ा बन गई.

कर्मचारी ने कड़ी मेहनत से 30 प्रतिशत सैलरी हाइक वाली नई पोस्ट की सारी परीक्षाएं पास कर ली थीं, लेकिन उसके मौजूदा मैनेजर ने 'टीम में बंदे कम हैं' का बहाना बनाकर उसकी पदोन्नति ही रुकवा दी. अब यह पोस्ट इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही है और कॉरपोरेट कल्चर की कड़वी सच्चाई को उजागर कर रही है.

3 साल की मेहनत और सीनियर पद की रेस, फिर ऐसे बदला सीन

कर्मचारी ने रेडिट पर अपना दर्द शेयर करते हुए बताया कि वह पिछले तीन सालों से एक मिड-साइज टेक कंपनी में काम कर रहा है. उसने अपनी टीम के कई कामों को ऑटोमेट किया, चार नए लोगों को ट्रेनिंग दी और हर साल टॉप परफॉर्मर रहा. जब कंपनी में 'सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर' का पद निकला, तो हायरिंग डायरेक्टर ने खुद उसे आवेदन करने को कहा. कर्मचारी ने इंटरव्यू के तीनों मुश्किल राउंड क्लियर कर लिए और उसे 30% सैलरी हाइक के साथ ट्रांसफर मिलने ही वाला था. लेकिन पर्दे के पीछे मैनेजर ने ऐसा खेल खेला कि HR ने ऑफर ही कैंसिल कर दिया.

'टीम में काम रुक जाएगा' कहकर HR को किया गुमराह, 1 साल का थमाया ठेंगा

कर्मचारी का आरोप है कि उसके मैनेजर ने HR से पीछे छुपकर कहा कि उनकी टीम में पहले से ही कर्मचारियों की कमी है. अगर यह कर्मचारी चला गया, तो टीम का रोज का काम ठप हो जाएगा. HR ने मैनेजर की बात मान ली और कर्मचारी के ट्रांसफर पर रोक लगा दी. हद तो तब हो गई जब कर्मचारी को यह फरमान सुना दिया गया कि उसे अगले 12 महीनों तक इसी पुराने पद पर काम करना होगा. यहां तक कि जिस डायरेक्टर ने उसे चुना था, उसने भी अकेले में माफी मांगकर हाथ खड़े कर दिए. दुखी कर्मचारी ने लिखा कि उसे लग रहा है जैसे उसे अपनी ही कंपनी में बंधक बना लिया गया है.

यह भी पढ़ें: चलती ट्रेन के एसी कोच में शीशा तोड़ अंदर घुसा पत्थर, होश उड़ा देगा वीडियो

इंटरनेट पर भड़के लोग, यूजर्स बोले- 'तुरंत 40% हाइक मांगो या रिजाइन ठोको'

रेडिट पर यह पोस्ट आते ही सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा. कॉरपोरेट दुनिया के इस काले सच पर लोग जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने सलाह देते हुए लिखा, "बॉस के मुंह पर बोलो कि अगर मैं टीम के लिए इतना जरूरी हूं तो मुझे तुरंत 40% सैलरी हाइक दो, क्योंकि जब मेरा काम दूसरे पद से ज्यादा जरूरी है तो पैसे भी ज्यादा मिलने चाहिए." वहीं दूसरे यूजर ने कहा, "अच्छे काम की सजा यही मिलती है. तुरंत रिज्यूम अपडेट करो और दूसरी कंपनी में स्विच करके इस टॉक्सिक बॉस को सबक सिखाओ."

यह भी पढ़ें: बप्पा की भक्ति में डूबी तेलंगाना पुलिस, विसर्जन के दौरान लगाए ठुमके; देखें वीडियो