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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगअच्छा काम बना गुनाह! बॉस ने रोकी 30% हाइक वाली प्रमोशन, दर्द वायरल

अच्छा काम बना गुनाह! बॉस ने रोकी 30% हाइक वाली प्रमोशन, दर्द वायरल

कर्मचारी का आरोप है कि उसके मैनेजर ने HR से पीछे छुपकर कहा कि उनकी टीम में पहले से ही कर्मचारियों की कमी है. अगर यह कर्मचारी चला गया, तो टीम का रोज का काम ठप हो जाएगा.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 27 Sep 2026 03:34 PM (IST)
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कारपोरेट दुनिया में अक्सर कहा जाता है कि मेहनत और अच्छा प्रदर्शन तरक्की की चाबी होते हैं, लेकिन क्या कभी बेहतरीन काम करना ही आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक टेक कर्मचारी का दर्द छलक पड़ा, जब उसकी काबिलियत ही उसकी तरक्की में रोड़ा बन गई.

कर्मचारी ने कड़ी मेहनत से 30 प्रतिशत सैलरी हाइक वाली नई पोस्ट की सारी परीक्षाएं पास कर ली थीं, लेकिन उसके मौजूदा मैनेजर ने 'टीम में बंदे कम हैं' का बहाना बनाकर उसकी पदोन्नति ही रुकवा दी. अब यह पोस्ट इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही है और कॉरपोरेट कल्चर की कड़वी सच्चाई को उजागर कर रही है.

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3 साल की मेहनत और सीनियर पद की रेस, फिर ऐसे बदला सीन

कर्मचारी ने रेडिट पर अपना दर्द शेयर करते हुए बताया कि वह पिछले तीन सालों से एक मिड-साइज टेक कंपनी में काम कर रहा है. उसने अपनी टीम के कई कामों को ऑटोमेट किया, चार नए लोगों को ट्रेनिंग दी और हर साल टॉप परफॉर्मर रहा. जब कंपनी में 'सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर' का पद निकला, तो हायरिंग डायरेक्टर ने खुद उसे आवेदन करने को कहा. कर्मचारी ने इंटरव्यू के तीनों मुश्किल राउंड क्लियर कर लिए और उसे 30% सैलरी हाइक के साथ ट्रांसफर मिलने ही वाला था. लेकिन पर्दे के पीछे मैनेजर ने ऐसा खेल खेला कि HR ने ऑफर ही कैंसिल कर दिया.

Should I quit after my manager blocked my internal transfer because I'm "too valuable" to replace?
by u/Kamino_Vapor in careerguidance

'टीम में काम रुक जाएगा' कहकर HR को किया गुमराह, 1 साल का थमाया ठेंगा

कर्मचारी का आरोप है कि उसके मैनेजर ने HR से पीछे छुपकर कहा कि उनकी टीम में पहले से ही कर्मचारियों की कमी है. अगर यह कर्मचारी चला गया, तो टीम का रोज का काम ठप हो जाएगा. HR ने मैनेजर की बात मान ली और कर्मचारी के ट्रांसफर पर रोक लगा दी. हद तो तब हो गई जब कर्मचारी को यह फरमान सुना दिया गया कि उसे अगले 12 महीनों तक इसी पुराने पद पर काम करना होगा. यहां तक कि जिस डायरेक्टर ने उसे चुना था, उसने भी अकेले में माफी मांगकर हाथ खड़े कर दिए. दुखी कर्मचारी ने लिखा कि उसे लग रहा है जैसे उसे अपनी ही कंपनी में बंधक बना लिया गया है.

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इंटरनेट पर भड़के लोग, यूजर्स बोले- 'तुरंत 40% हाइक मांगो या रिजाइन ठोको'

रेडिट पर यह पोस्ट आते ही सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा. कॉरपोरेट दुनिया के इस काले सच पर लोग जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने सलाह देते हुए लिखा, "बॉस के मुंह पर बोलो कि अगर मैं टीम के लिए इतना जरूरी हूं तो मुझे तुरंत 40% सैलरी हाइक दो, क्योंकि जब मेरा काम दूसरे पद से ज्यादा जरूरी है तो पैसे भी ज्यादा मिलने चाहिए." वहीं दूसरे यूजर ने कहा, "अच्छे काम की सजा यही मिलती है. तुरंत रिज्यूम अपडेट करो और दूसरी कंपनी में स्विच करके इस टॉक्सिक बॉस को सबक सिखाओ." 

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 27 Sep 2026 03:34 PM (IST)
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