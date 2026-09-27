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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCEC विवाद पर 30 सितंबर को INDIA गठबंधन की अहम बैठक, अखिलेश यादव क्या बोले?

CEC विवाद पर 30 सितंबर को INDIA गठबंधन की अहम बैठक, अखिलेश यादव क्या बोले?

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी पार्टी के सीनियर नेता 'इंडिया' गठबंधन की बैठक में जाएंगे. इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर समाजवादी पार्टी के वोटों को काटा है. INDIA अलायंस की बैठक 30 सितंबर को है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 27 Sep 2026 08:38 PM (IST)
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दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 30 सितंबर को होने वाली INDIA गठबंधन की बैठक में समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता शामिल होंगे. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये जानकारी देते हुए बताया कि उनकी कांग्रेस अध्यक्ष से बात हुई है. बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने पर मंथन होगा. सीईसी के खिलाफ सभी विपक्षी दल एकजुट होंगे. 

30 सितंबर को दिल्ली में होने वाली 'इंडिया' गठबंधन की बैठक की पहल पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम और TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने की थी. ममता बनर्जी ने राहुल गांधी से फोन पर बात कर विपक्षी दलों को एक साथ बैठने का प्रस्ताव दिया था. जिसके बाद कई और पार्टियों ने बैठक की बात कही थी. गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के नेताओं को बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया था.

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CEC के खिलाफ होगी इंडिया अलायंस की बैठक

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर जारी विवाद 'इंडिया' गठबंधन की बैठक का अहम विषय होगा. विपक्षी पार्टियों लगातार CEC पर हमलावर है. सभी पार्टियां मिलकर कर उनके खिलाफ महाभियोग की रणनीति बनाने की तैयारी में है. वहीं इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, ''हमारी पार्टी के सीनियर लोग बैठक में जाएंगे. इलेक्शन कमीशन और अधिकारियों ने मिलकर जानबूझकर समाजवादी पार्टी के वोटों को काटा है.''

सीएम योगी सीईसी के पक्ष में बोल रहे- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर हमला करते हुए कहा, ''मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इलेक्शन कमीशन के पक्ष में बोल रहे हैं, इसका मतलब मुख्यमंत्री खुद घोटाले में शामिल हैं. पूरी बीजेपी घोटाले में शामिल है. हमारे कार्यकर्ताओं ने जो फ्रॉम लोगों से भरवाए थे उसको चुनाव आयोग ने कैंसिल कर दिए. बहुत से उदाहरण है जहां एक एक बूथ पर 100 से ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी के काटे गए हैं.

जिन्होंने 2019 में वोट डाला उनका 2022 में नाम कटा- अखिलेश

अखिलेश यादव ने कहा कि जानबूझकर समाजवादी पार्टी के वोट काटे गए. जिन्होंने 2019 में वोट दिया उनका नाम 2022 की मतदाता सूची से गायब था. बिना किसी नोटिस के और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए नाम को काट दिया गया. यही कारण रहा कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी. हम लोग जागरूक थे जो 2024 में इतने सांसद जीता ले गए.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 27 Sep 2026 08:38 PM (IST)
Tags :
Congress UP NEWS Akhilesh Yadav
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