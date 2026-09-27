नितिन नवीन की बंगाल BJP सांसदों-विधायकों संग बैठक, किन मुद्दों पर हुई बात?

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानितिन नवीन की बंगाल BJP सांसद-विधायकों संग बैठक, किन मुद्दों पर हुई बात?

नितिन नवीन की बंगाल BJP सांसद-विधायकों संग बैठक, किन मुद्दों पर हुई बात?

पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में BJP की प्रचंड जीत के बाद नितिन नबीन का यह पहला बंगाल दौरा है. इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों के साथ संगठनात्मक बैठकें कीं.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 27 Sep 2026 08:01 PM (IST)
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  • भाजपा अध्यक्ष नबीन ने बंगाल में संगठनात्मक बैठकें कीं।
  • उन्होंने सांसदों, विधायकों से प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
  • नबीन ने 'विकसित बंगाल' के लिए डबल इंजन सरकार का लक्ष्य रखा।
  • भाजपा नेताओं ने संगठन की सक्रियता, जनसंपर्क पर जोर दिया।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपने दो दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान रविवार (27 सितंबर, 2026) को पार्टी के पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों के साथ संगठनात्मक बैठकें कीं. इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा की और भविष्य की रणनीति और योजनाओं पर भी चर्चा की.

बंगाल चुनाव में जीत के बाद नितिन नबीन का पहला दौरा

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पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की प्रचंड जीत के बाद नितिन नबीन का यह पहला बंगाल दौरा है. इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल के भाजपा के पदाधिकारियों, विभाग संयोजकों, प्रदेश मोर्चा अध्यक्षों, सांसदों, जिले के नेताओं के साथ-साथ पार्टी की आईटी और सोशल मीडिया गतिविधियों की जिम्मेदारी संभाल रहे पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक समीक्षा बैठक की.

भाजपा नेताओं से बैठक के बाद बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष 

कोलकाता के न्यू टाउन स्थित बिस्वा बांग्ला कंवेंशन सेंटर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने प्रदेश के सांसदों और विधायकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा, ‘आज कोलकाता में सांसदों और विधायकों के साथ आयोजित बैठक में सम्मिलित होकर प्रदेश से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ‘विकसित पश्चिम बंगाल’ के निर्माण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है.

पार्टी अध्यक्ष की बैठक के बाद भाजपा नेताओं ने क्या कहा?

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ अहम बैठक के बाद पश्चिम बंगाल के श्रम और परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को हमेशा सक्रिय और व्यस्त रखती है. 

वहीं, भाजपा सांसद राहुल सिन्हा ने कहा, ‘यही भाजपा की कार्यशैली है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन पर नजर रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए आए हैं कि पार्टी के विधायक, सांसद और मंत्री ठीक से काम कर रहे हैं और जनता के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष एक राज्य में इन सभी पहलुओं की समीक्षा करने आए हैं. यही भाजपा की कार्यशैली है और इसीलिए भाजपा लगातार पूरी क्षमता के साथ बनी रहती है. बाकी लोग में क्षमता नहीं होती, क्योंकि उनका रिश्ता जनता से टूट जाता है और उसके बाद वो चुनाव आयोग का नाम लेकर चिल्लाते हैं कि चुनाव आयोग इस्तीफा दो, इस्तीफा दो.’ 

यह भी पढ़ेंः 'दुआ करूंगा वो जल्द इस दुनिया से...' , CM शुभेंदु पर हुमायूं कबीर का विवादित बयान

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 27 Sep 2026 07:44 PM (IST)
Tags :
Nitin Nabin BJP WEST BENGAL
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