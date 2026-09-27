'मुझे जान से मारने की धमकी दी', पीड़ित ने मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ किया केस

दिल्ली के तिलकनगर में सड़क निरीक्षण के दौरान रेखा गुप्ता सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा युवक को थप्पड़ मारने के मामले में पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. चांद नगर के रहने वाले और सोशल एक्टिविस्ट साहिब सिंह ने दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा और 12-15 अज्ञात लोगों के खिलाफ विकास पुरी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है.

उन्होंने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण के निरीक्षण के दौरान, जब वह सड़क की क्वालिटी रिकॉर्ड कर रहे थे, तो उनके साथ बदसलूकी की गई, उन्हें थप्पड़ मारा गया, धक्का दिया गया और जान से मारने की धमकी दी गई. उन्होंने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया और मंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग की.

बता दें कि आम आदमी पार्टी ने रविवार (27 सिंतबर) को आरोप लगाया कि दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में सड़क निरीक्षण के दौरान एक कैमरामैन को थप्पड़ मार दिया. इसके बाद आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंत्री की गिरफ्तारी की मांग की.

Sahib Singh, a social activist and resident of Chand Nagar, has filed a complaint at PS Vikas Puri against Delhi PWD Minister Parvesh Verma and 12-15 unidentified persons. He alleged that during an inspection of road construction, he was abused, slapped, pushed and threatened… pic.twitter.com/MRnzG09UIv — IANS (@ians_india) September 27, 2026

मंत्री को गिरफ्तार करो- केजरीवाल

केजरीवाल ने एक्स हैंडल पर लिखा, "बीजेपी सरकार के एक मंत्री ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले एक युवा को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मार दिया. इस मंत्री को गिरफ्तार किया जाए. मैं कल तिलक नगर जाकर इस सड़क का निरीक्षण करूंगा."

प्रवेश वर्मा ने खोया आपा- जरनैल सिंह

वहीं तिलक नगर से आप विधायक जरनैल सिंह ने दावा किया कि इलाके में सड़क निर्माण से जुड़े मुद्दे उठाए जाने पर वर्मा अपना आपा खो बैठे और उन्होंने कैमरामैन को थप्पड़ मार दिया.

वहीं आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी मंत्री प्रवेश वर्मा पर कैमरामैन को थप्पड़ मारने का आरोप लगाया और कथित व्यवहार को शर्मनाक बताया.