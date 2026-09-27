'गुंडों की तरह...', प्रवेश वर्मा ने युवक को जड़ा थप्पड़ तो भड़के संजय सिंह

दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा का रविवार (27 सितंबर) को सड़क निरीक्षण के दौरान एक युवक को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इस वीडियो के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इस बीच राज्य सभा सांसद संजय सिंह ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है.

संजय सिंह ने कहा कि 10 साल तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी. हमारे मंत्री और नेता जनता के साथ प्यार से मिलते उनकी समस्याएं सुनते थे. उसका समाधान करते थे. वीडियो शेयर कर उन्होंने लिखा कि देखिए कैसे गुंडों की तरह दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक युवा को सड़क के भ्रष्टाचार पर सवाल पूछने के कारण थप्पड़ मार दिया.

आप सांसद ने आगे कहा कि मोदी जी आप तो गाली से दुखी हो गए थे आपके मंत्री तो जनता को थप्पड़ मार रहे हैं. इस थप्पड़ की गूंज आपको बहुत देर तक सुनाई देगी." बता दें कि इस मामले पर अब जमकर सियासत शुरू हो गई है.

घटना पर मंत्री प्रवेश वर्मा ने सफाई में क्या कहा?

इस पूरे मामले पर प्रवेश वर्मा ने सफाई दी है. प्रवेश वर्मा ने कहा कि आप कार्यकर्ता की ओर से उनके परिवार के खिलाफ गाली-गलौज की गई थी. ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति जो करता, उन्होंने भी वही किया. मंत्री ने आरोप लगाया कि आप कार्यकर्ता लगातार बदतमीजी कर रहे थे.

प्रवेश वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करीब तीन मिनट का एक वीडियो पोस्ट कर पूरे घटनाक्रम को लेकर अपना पक्ष रखा. वीडियो में उन्होंने घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सफाई देते हुए कहा कि उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था.

उन्होंने कहा कि परिवार को गाली दिए जाने के बाद प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था. मैं आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूं कि आप जो काम नहीं कर पाए, हमारी सरकार कर रही है. इसीलिए पेट में दर्द हो रहा है. सरकारी कार्यों में जो बाधा डालेगा, जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, कमीशन मांगेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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