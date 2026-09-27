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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'गुंडों की तरह...', प्रवेश वर्मा ने युवक को जड़ा थप्पड़ तो भड़के संजय सिंह

'गुंडों की तरह...', प्रवेश वर्मा ने युवक को जड़ा थप्पड़ तो भड़के संजय सिंह

दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक युवक को थप्पड़ जड़ दिया. इसको लेकर अब सियासत गरमाई हुई है. आप के सांसद संजय ने अब मोदी सरकार को घेर लिया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 27 Sep 2026 07:02 PM (IST)
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दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा का रविवार (27 सितंबर) को सड़क निरीक्षण के दौरान एक युवक को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इस वीडियो के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इस बीच राज्य सभा सांसद संजय सिंह ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है.

संजय सिंह ने कहा कि 10 साल तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी. हमारे मंत्री और नेता जनता के साथ प्यार से मिलते उनकी समस्याएं सुनते थे. उसका समाधान करते थे. वीडियो शेयर कर उन्होंने लिखा कि देखिए कैसे गुंडों की तरह दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक युवा को सड़क के भ्रष्टाचार पर सवाल पूछने के कारण थप्पड़ मार दिया.

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आप सांसद ने आगे कहा कि मोदी जी आप तो गाली से दुखी हो गए थे आपके मंत्री तो जनता को थप्पड़ मार रहे हैं. इस थप्पड़ की गूंज आपको बहुत देर तक सुनाई देगी." बता दें कि इस मामले पर अब जमकर सियासत शुरू हो गई है.

घटना पर मंत्री प्रवेश वर्मा ने सफाई में क्या कहा? 

इस पूरे मामले पर प्रवेश वर्मा ने सफाई दी है. प्रवेश वर्मा ने कहा कि आप कार्यकर्ता की ओर से उनके परिवार के खिलाफ गाली-गलौज की गई थी. ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति जो करता, उन्होंने भी वही किया. मंत्री ने आरोप लगाया कि आप कार्यकर्ता लगातार बदतमीजी कर रहे थे.

प्रवेश वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करीब तीन मिनट का एक वीडियो पोस्ट कर पूरे घटनाक्रम को लेकर अपना पक्ष रखा. वीडियो में उन्होंने घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सफाई देते हुए कहा कि उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था.

उन्होंने कहा कि परिवार को गाली दिए जाने के बाद प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था. मैं आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूं कि आप जो काम नहीं कर पाए, हमारी सरकार कर रही है. इसीलिए पेट में दर्द हो रहा है. सरकारी कार्यों में जो बाधा डालेगा, जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, कमीशन मांगेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 27 Sep 2026 06:20 PM (IST)
Tags :
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