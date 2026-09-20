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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहामिद अंसारी के बयान पर केशव मौर्य का पलटवार, बोले- ऐसा बयान...

हामिद अंसारी के बयान पर केशव मौर्य का पलटवार, बोले- ऐसा बयान...

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता वाले बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है. बयान को अनुचित बताते हुए उन्होंने कहा कि इसे स्वीकार नहीं कर सकते.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 20 Sep 2026 08:31 AM (IST)
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पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के हिन्दू दक्षिणपंथ से सांप्रदायिकता के खतरे के बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे स्वीकार न करने वाली बात बताते हुए इसे अनुचित करार दिया.

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, इस प्रकार के बयान का सिर्फ एक ही जवाब है, हिन्दू धर्म सबको अपनाने का काम करता है, सबको सम्मान देने का काम करता है, और सबके साथ समरस होकर के काम करता है. इस प्रकार के बयानों से जरुर वैमनस्यता फैलती है,और एक बड़ा प्रभाव आता है.इस प्रकार के बयान उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी देते रहे हैं जो अनुचित है इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता."

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केशव प्रसाद मौर्य हामिद अंसारी के बयान पर टिप्पणी कर रहे थे उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिस प्रकार हामिद अंसारी ने कहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए.

क्या कहा था हामिद अंसारी ने ?

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आयोजित तीसरे एजी नुरानी मेमोरियल लेक्चर में  पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु को कोट किया.जिसमें उन्होंने पूर्व विदेश सचिव जगत सिंह गुंडेविया के दस्तावेज के हवाला देते हुए कहा, "नेहरु ने चेतावनी दी थी कि भारत को असली खतरा कम्युनिज्म से बल्कि, हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता से था."  हामिद अंसारी ने इसके अलावा भी अपनी राय मौजूदा मुद्दों पर रखी और हालात पर चिंता जाहिर की.

मौलाना साजिद रशीदी ने भी जताई आपत्ति 

इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने भी पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान से असहमति जताते हुए कहा कि कुछ लोगों के कारण आप सभी को दोषी नहीं ठहरा सकते. उन्होंने कहा कि जब तक हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति रहे तब तक उन्होंने मुसलमानों के लिए एक लफ्ज नहीं कहा. लेकिन जब से वे अपने पद से हटे हैं लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं.

हामिद अंसारी एक बयान पर बीजेपी के कई और नेताओं ने आपत्ति जताते हुए उन्हें घेरा है.इसके अलावा हिंदू संगठनों ने भी हामिद अंसारी के बयान की आलोचना की है.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 20 Sep 2026 08:31 AM (IST)
Tags :
UP NEWS KESHAV PRASAD MAURYA
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