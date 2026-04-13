बिहार के नए CM पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वह...'

बिहार में नई सरकार के गठन में कुछ घंटे शेष रह गए हैं. 14 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं. 15 को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है. मुख्यमंत्री कौन होगा यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है. इस पर आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार (13 अप्रैल, 2026) को बड़ा बयान दिया.

'जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसको जनता का मैंडेट नहीं'

तेजस्वी यादव से पूछा गया कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा है. इस पर तेजस्वी ने कहा चर्चा चल रही है तो चलने दीजिए. अब तो एनडीए को फैसला लेना है. हमने पहले भी कहा है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसको जनता का मैंडेट नहीं है. अब जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, नई सरकार बनेगी, वह गुजरात से चलेगी.

मुख्यमंत्री फेस को लेकर आरजेडी नेता ने आगे कहा, "अब कौन बनेगा नहीं बनेगा लेकिन लड्डू तो सबके मन में फूट रहा है. सब अपना-अपना नाम मीडिया में चलवा रहे हैं."

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'नीतीश कुमार ने खत्म किया बिहार का खजाना'

इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर भी हमला बोला. कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार से जाते-जाते खजाना खत्म कर दिया. 20 साल तक राज करने के बाद भी सबसे ज्यादा गरीब राज्य बिहार है. शिक्षा, स्वास्थ्य, सबसे पिछले राज्य में हम लोग आते हैं. न तो इंडस्ट्री है और ना ही कारखाना है. दो महीने में एक भी कैबिनेट मीटिंग नहीं हो पाई.

तेजस्वी ने कहा कि बिहार को बीजेपी ने बर्बाद कर दिया है. अब तो और ज्यादा खत्म कर देगी. 25 से 30 फिर से नीतीश का पोस्टर हटाने पर कहा कि बीजेपी ने जब जेडीयू को ही हटा दिया तो फिर पोस्टर का क्या है. जेडीयू से कोई निर्णय नहीं हो रहा है. बीजेपी के एजेंट जो जेडीयू में हैं वही निर्णय लेते हैं, तो हटाना तो था ही.

सवाल पूछा गया कि जब नीतीश कुमार को बीजेपी हटा रही है तो आप आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? इस पर उन्होंने कहा कि पहले नीतीश कुमार अपना मुंह तो खोलें कि बीजेपी हमको मार रही है. इसके बाद में कोई निर्णय लिया जा सकता है.

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