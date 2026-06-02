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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'हम क्यों फाजिल कहें', CM योगी ने बदल दिया यूपी के फाजिलनगर का नाम, अब यह कहा जाएगा

'हम क्यों फाजिल कहें', CM योगी ने बदल दिया यूपी के फाजिलनगर का नाम, अब यह कहा जाएगा

CM Yogi on Fazilnagar Name Change: सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर की जनता से कहा कि आपकी जो मांग होती है, फाजिलनगर के विधायक उसे पूरा करते हैं. अब हमने इसके नामकरण का प्रस्ताव रख दिया है.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 02 Jun 2026 01:36 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में आज (मंगलवार, 2 जून) को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है. सीएम योगी ने कुशीनगर स्थित फाजिलनगर का नाम बदल दिया है. अब यह शहर 'पावागढ़' के नाम से जाना जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों की जो भी मांग होती है, उसे फाजिलनगर के विधायक और सांसद मिलकर पूरा करते हैं. अब हमने इसके नामकरण का प्रस्ताव रख दिया है.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब यह फाजिलनगर नहीं रहेगा बल्कि 'पावागढ़' के रूप में हम इसे मान्यता मिलेगी. अब इस क्षेत्र को भगवान महावीर के नाम से जाना जाएगा. क्यों हम फाजिल कहेंगे! मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इससे बड़ा सौभाग्य इस पीढ़ी का क्या हो सकता है?

अयोध्या का जिक्र कर कांग्रेस पर साधा निशाना

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, "याद करिये यह है 2026... आज से 498 वर्ष पहले अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर को उस समय एक विदेशी आक्रांता ने तोड़ने का काम करके उस स्थल को अपवित्र करने का कुत्सित प्रयास किया था. कई दशक, कई पीढ़ियां, कई युग बीत गए. लोग लड़ते गए, पूरे देश की भावनाएं जुड़ी थीं, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को गति तब मिल पाई जब डबल इंजन की बीजेपी की सरकार बन पाई."

सीएम योगी ने कहा, "आप याद करिये, कांग्रेस आजादी के बाद चाहती तो बन सकती थी, कांग्रेस ने नहीं बनने दिया. समाजवादी पार्टी घोषित रामद्रोही है, वो नहीं बनने देना चाहती थी. ये लोग लगातार बाधा पैदा कर रहे थे लेकिन हम लोगों का संकल्प था, जो राम भक्तों ने उद्घोष किया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे."

'फाजिलनगर का वोट दिल्ली में ताकत दिखाता है'- सीएम योगी

योगी आदित्यनाथ ने मतदाताओं की ताकत का जिक्र करते हुए कहा कि आप वोट तमकुही राज में देते हैं, फाजिलनगर, पडरौना में, खड्डा, कसया, रामकोला या हाटा में देते हैं... और आपका वोट अपनी ताकत दिखाता है अयोध्या में, लखनऊ में और दिल्ली में!

उस वोट की ताकत क्या होती है कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाता है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो जाती है. रोज भारत को चिढ़ाने का काम करने वाले पाकिस्तान की छाती पर जो मिसाइल दागी जाती है, उसका निर्माण लखनऊ में हम लोग करवाते हैं और वही मिसाइल पाकिस्तान को कंपा देती है.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 02 Jun 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
Kushinagar News UP NEWS Yogi Adityanath
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