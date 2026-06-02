हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना के हॉस्टल में 12वीं की छात्रा ने किया सुसाइड, कहती थी- 'मां पापा बात नहीं करते'

पटना के हॉस्टल में 12वीं की छात्रा ने किया सुसाइड, कहती थी- 'मां पापा बात नहीं करते'

Patna Student Suicide: श्रुति अपने दोस्तों से कहती थी कि उसके मां पापा उससे बात नहीं करते. वह साल 2024 से पटना में रहकर पढ़ाई कर रही थी. आज कमरे में उसकी लाश फंदे से लटकी मिली है.

By : आर्यन आनंद | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 02 Jun 2026 02:40 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार की राजधानी पटना के एक हॉस्टल में 12वीं की छात्रा ने सुसाइड कर लिया. छात्रा ने अपने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी. मंगलवार (2 जून) की सुबह हॉस्टल की अन्य लड़कियों और वहां काम कर रहे कर्मचारियों ने जब छात्रा को इस हालत में देखा तो आवाक रहे गए. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. 

घटना पटना के पत्रकार नगर थाना स्थित सचिवालय कॉलोनी के 2A/26 की है. यहां राधे कृष्ण हॉस्टल में आज मंगलवार, 2 जून को श्रुति की लाश मिली है. मृतका समस्तीपुर की रहने वाली थी और साल 2024 से इसी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी. बताया जा रहा है कि रात में खाने के बाद श्रुति सो गई थी, लेकिन सुबह उसके कमरे का मंजर खौफनाक था. 

यह भी पढ़ें: NEET पेपर लीक ने ली एक और जान, छात्रा ने सुसाइड नोट में लिखा- 'दोबारा एग्जाम देने की हिम्मत नहीं'

'मम्मी-पापा मुझसे बात नहीं करते थे'

10 दिन पहले ही श्रुति अपने गांव से पटना लौटी थी. श्रुति के दोस्तों ने बताया कि वह कहा करती थी कि उसके मम्मी पापा उससे बात नहीं करते. फिलहाल, फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी जांच पूरी कर ली है और छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने श्रुति के परिजनों से बात की है और पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद उसका शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा. 

एमपी की आकांक्षा ने भी की थी आत्महत्या 

इससे पहले मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले की रहने वाली आकांक्षा चतुर्वेदी ने भी नीट पेपर लीक से आहत होकर सुसाइड कर लिया था. उसके मां बाप का कहना था कि वह पढ़ने में बहुत होशियार थी. उसका एग्जाम भी बहुत अच्छा हुआ था और वह बहुत खुश थी, लेकिन जब पेपर लीक हुआ तो वह सदमे में चली गई. उसने खाना-पीना तक छोड़ दिया और बात करनी बंद कर दी. उसका कहना था कि अगला एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो वह क्या करेगी? 

आकांक्षा एक गरीब परिवार से आती थी. उसके पिताजी ने उसे डॉक्टर बनाने का सपना देखा था और किसान क्रेडिट कार्ड पर 15 लाख का कर्ज लिया था. इस पेपर लीक ने आकांक्षा की भी उम्मीदें तोड़ दी थीं. उसने सुसाइड नोट में लिखा था कि उसने अपने मां-पापा के लिए सब बर्बाद कर दिया. यह बोझ वह सह नहीं पाई.

यह भी पढ़ें: बीड में बड़ा एक्शन, NEET पेपर लीक के आरोपी पीवी कुलकर्णी के निर्माणाधीन आलीशान बंगले पर चला बुलडोजर

Published at : 02 Jun 2026 01:57 PM (IST)
Tags :
Patna News NEET Paper Leak BIHAR NEWS NEET UG 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
पटना के हॉस्टल में 12वीं की छात्रा ने किया सुसाइड, कहती थी- 'मां पापा बात नहीं करते'
पटना के हॉस्टल में 12वीं की छात्रा ने किया सुसाइड, कहती थी- 'मां पापा बात नहीं करते'
बिहार
राबड़ी आवास को लेकर CM सम्राट चौधरी की दो टूक, 'कुछ लोगों को लगता है…', बड़ा ऐलान भी किया
राबड़ी आवास को लेकर CM सम्राट चौधरी की दो टूक, 'कुछ लोगों को लगता है…', बड़ा ऐलान भी किया
बिहार
राबड़ी आवास क्यों खाली नहीं करना चाहता लालू परिवार? JDU का बड़ा दावा- 'परिसर में…'
राबड़ी आवास क्यों खाली नहीं करना चाहता लालू परिवार? JDU का बड़ा दावा- 'परिसर में…'
बिहार
बिहार के सभी जिलों का बढ़ने लगा तापमान, उमस करेगी परेशान, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम
बिहार के सभी जिलों का बढ़ने लगा तापमान, उमस करेगी परेशान, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम
Advertisement

वीडियोज

Breaking | Attack on Lebanon: Trump की Netanyahu से नाराजगी खुलकर आई सामने | Hormuz | Latest Update
'मां बहन' में दिखेगा Madhuri Dixit का नया अंदाज, बोलीं- किरदार देखकर हो जाएंगे हैरान
2026 Royal Enfield Guerrilla 450 Apex Review | Auto Live #royalenfield
'हस्तिनापुर के वीर' में भीष्म पितामह का नया रूप दिखाएंगे Manish Wadhwa, बोले- ऐसा किरदार ठुकराना मुश्किल था
Twisha Sharma Death Murder Case: कोर्ट में आज आमने-सामने होंगे गिरिबाला और समर्थ | CBI | Giribala Singh |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Ro Khanna: अमेरिका में हिंदुओं पर हमले, नफरत बर्दाश्त नहीं! US संसद में लाया गया प्रस्ताव, इकट्ठे हो गए 32 MP
अमेरिका में हिंदुओं पर हमले, नफरत बर्दाश्त नहीं! US संसद में लाया गया प्रस्ताव, इकट्ठे हो गए 32 MP
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम क्यों फाजिल कहें', CM योगी ने बदल दिया यूपी के फाजिलनगर का नाम, अब यह कहा जाएगा
'हम क्यों फाजिल कहें', CM योगी ने बदल दिया यूपी के फाजिलनगर का नाम, अब यह कहा जाएगा
इंडिया
'तृणमूलाइजेशन नहीं...', बंगाल BJP चीफ ने ममता के बागियों को दिखाया रेड फ्लैग, एंट्री का दरवाजा बंद!
'तृणमूलाइजेशन नहीं...', बंगाल BJP चीफ ने ममता के बागियों को दिखाया रेड फ्लैग, एंट्री का दरवाजा बंद!
स्पोर्ट्स
पीवी सिंधु का दावा उनकी वजह से आरसीबी टीम की हुई जीत, फैंस को कहा- जरा हिसाब लगाइए
पीवी सिंधु का दावा उनकी वजह से आरसीबी टीम की हुई जीत, फैंस को कहा- जरा हिसाब लगाइए
बॉलीवुड
100 करोड़ की मालकिन हैं सुष्मिता सेन, एक्टिंग नहीं…हीरों के बिजनेस से भी करती हैं करोड़ों की कमाई
100 करोड़ की मालकिन हैं सुष्मिता, एक्टिंग नहीं…हीरों के बिजनेस से कमाती हैं करोड़ों
इंडिया
Explained: गांधी की आग, नेहरू का गुलाब और विजय का सूट... पढ़िए नेताओं के कुर्ते-पायजामे में छिपी 105 साल पुरानी सियासी दास्तान
गांधी की आग, नेहरू का गुलाब और विजय का सूट! नेताओं के कुर्ते-पायजामे की पुरानी सियासी दास्तान
विश्व
'...तो तुम जेल में होते', ट्रंप की फटकार के बाद नेतन्याहू ने पीछे खींचे कदम, लेबनान पर हमला नहीं करेगा इजरायल
'...तो तुम जेल में होते', ट्रंप की फटकार के बाद नेतन्याहू ने पीछे खींचे कदम, लेबनान पर रोके हमले
टेक्नोलॉजी
ChatGPT को भूल जाइए, OpenAI का नया AI महामारियों से लड़ने की करेगा तैयारी
ChatGPT को भूल जाइए, OpenAI का नया AI महामारियों से लड़ने की करेगा तैयारी
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
Embed widget