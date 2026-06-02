पटना के हॉस्टल में 12वीं की छात्रा ने किया सुसाइड, कहती थी- 'मां पापा बात नहीं करते'
Patna Student Suicide: श्रुति अपने दोस्तों से कहती थी कि उसके मां पापा उससे बात नहीं करते. वह साल 2024 से पटना में रहकर पढ़ाई कर रही थी. आज कमरे में उसकी लाश फंदे से लटकी मिली है.
बिहार की राजधानी पटना के एक हॉस्टल में 12वीं की छात्रा ने सुसाइड कर लिया. छात्रा ने अपने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी. मंगलवार (2 जून) की सुबह हॉस्टल की अन्य लड़कियों और वहां काम कर रहे कर्मचारियों ने जब छात्रा को इस हालत में देखा तो आवाक रहे गए. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.
घटना पटना के पत्रकार नगर थाना स्थित सचिवालय कॉलोनी के 2A/26 की है. यहां राधे कृष्ण हॉस्टल में आज मंगलवार, 2 जून को श्रुति की लाश मिली है. मृतका समस्तीपुर की रहने वाली थी और साल 2024 से इसी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी. बताया जा रहा है कि रात में खाने के बाद श्रुति सो गई थी, लेकिन सुबह उसके कमरे का मंजर खौफनाक था.
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'मम्मी-पापा मुझसे बात नहीं करते थे'
10 दिन पहले ही श्रुति अपने गांव से पटना लौटी थी. श्रुति के दोस्तों ने बताया कि वह कहा करती थी कि उसके मम्मी पापा उससे बात नहीं करते. फिलहाल, फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी जांच पूरी कर ली है और छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने श्रुति के परिजनों से बात की है और पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद उसका शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा.
एमपी की आकांक्षा ने भी की थी आत्महत्या
इससे पहले मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले की रहने वाली आकांक्षा चतुर्वेदी ने भी नीट पेपर लीक से आहत होकर सुसाइड कर लिया था. उसके मां बाप का कहना था कि वह पढ़ने में बहुत होशियार थी. उसका एग्जाम भी बहुत अच्छा हुआ था और वह बहुत खुश थी, लेकिन जब पेपर लीक हुआ तो वह सदमे में चली गई. उसने खाना-पीना तक छोड़ दिया और बात करनी बंद कर दी. उसका कहना था कि अगला एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो वह क्या करेगी?
आकांक्षा एक गरीब परिवार से आती थी. उसके पिताजी ने उसे डॉक्टर बनाने का सपना देखा था और किसान क्रेडिट कार्ड पर 15 लाख का कर्ज लिया था. इस पेपर लीक ने आकांक्षा की भी उम्मीदें तोड़ दी थीं. उसने सुसाइड नोट में लिखा था कि उसने अपने मां-पापा के लिए सब बर्बाद कर दिया. यह बोझ वह सह नहीं पाई.
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Source: IOCL