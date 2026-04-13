बिहार में CM की रेस में टॉप पर सिर्फ 4 नाम, इसमें एक महिला, पटना में तैयारी शुरू, PM भी रहेंगे

बिहार में CM की रेस में टॉप पर सिर्फ 4 नाम, इसमें एक महिला, पटना में तैयारी शुरू, PM मोदी भी रहेंगे
Bihar New CM: सूत्रों की मानें तो 15 तारीख को बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा. जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि सब कुछ सामान्य है.
बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर प्रदेश में हलचल बढ़ गई है. नाम की घोषणा से पहले तैयारी की झलक सामने आती दिख रही है. पटना की सड़कों को किनारे से बांस से घेरा जाने लगा है. सोमवार (13 अप्रैल, 2026) को मजदूर इस काम को करते दिखे.
सूत्रों की मानें तो 15 तारीख को बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा. इसी को लेकर यह तैयारी पटना में हो रही है. बीजेपी भी अपनी तैयारी कर रही है. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बनाया है. वो कल (14 अप्रैल, 2026) पटना आएंगे.
बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पीएम मोदी भी पटना पहुंचेंगे. प्रधानमंत्री के पटना आने से पहले सुरक्षा दृष्टिकोण से तैयारी शुरू कर दी गई है. पटना एयरपोर्ट के रास्ते में बैरिकेडिंग की जा रही है.
कल शाम को पटना आ सकते हैं पीएम मोदी
खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 14 तारीख की शाम पटना आ सकते हैं. 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी मौजूद रहेंगे. 21 साल तक नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने और सरकार में रहने वाली बीजेपी पहली बार अपना सीएम बनाने जा रही है. इसको लेकर तैयारियां जोड़ों पर है.
सीएम की रेस में कौन-कौन?
सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? सम्राट चौधरी इसके प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं. लिस्ट में श्रेयशी सिंह भी हैं. महिला सीएम बनाया जाता है तो इनका नाम हो सकता है. जनक राम भी रेस में हैं. डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का भी नाम है. इन्हें संगठन और पार्टी में काम करने का लंबा अनुभव है.
शिवराज सिंह चौहान पर्यवेक्षक बनकर आ रहे हैं. कैसे देख रहे हैं? इस पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि सब कुछ सामान्य है. जिस तरीके से जो है हम लोगों ने पहले भी कहा है कि कहीं कोई समस्या नहीं है. प्लान के अनुसार सारी चीजें चल रही हैं.
#WATCH | Patna, Bihar | On the political developments in Bihar, JDU National Working President and Rajya Sabha MP Sanjay Kumar Jha says, "Everything is going smoothly...There is no problem anywhere. Everything is going as per the plan. The Chief Minister is himself monitoring… pic.twitter.com/MirhBtLYYz— ANI (@ANI) April 13, 2026
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Source: IOCL