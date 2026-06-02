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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीChatGPT को भूल जाइए, OpenAI का नया AI महामारियों से लड़ने की करेगा तैयारी

ChatGPT को भूल जाइए, OpenAI का नया AI महामारियों से लड़ने की करेगा तैयारी

Rosalind Biodefense Program: एआई कंपनियां अब चैटबॉट्स से आगे बढ़कर दूसरी चीजों पर ध्यान देने लगी है. मेटा के बाद अब OpenAI भी एआई की मदद से बीमारियों की रोकथाम वाले प्रोग्राम का हिस्सा बनी है.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 02 Jun 2026 11:49 AM (IST)
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  • OpenAI ने 'Rosalind Biodefense' पहल शुरू की है।
  • यह पहल शोधकर्ताओं को जैविक खतरों से निपटने में मदद करेगी।
  • GPT-Rosalind मॉडल तक पहुंच प्रदान की जाएगी।
  • मेटा भी एआई से बीमारियों के इलाज पर निवेश कर रहा है।

Rosalind Biodefense Program: एआई कंपनियां अब चैटबॉट्स से आगे निकल दूसरी चीजों की तैयारी कर रही हैं. कुछ दिन पहले पहले मेटा ने एआई की मदद से बीमारियों की रोकथाम का तरीका ढूंढने के प्रोजेक्ट पर भारी निवेश किया था तो अब ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI भी ऐसा ही काम करने जा रही है. OpenAI ने Rosalind Biodefense नाम से एक इनीशिएटिव में हिस्सा लिया है, जहां वह अपने एआई मॉडल की मदद से रिसर्चर की मदद करेगी. आइए जानते हैं कि OpenAI इस प्रोग्राम के जरिए क्या हासिल करना चाहती है. 

क्या है Rosalind Biodefense प्रोग्राम?

Rosalind Biodefense प्रोग्राम को उन डेवलपर्स और रिसर्चर की मदद के लिए डिजाइन किया गया है, जो महामारी जैसे बायोलॉजिकल खतरों से निपटने के लिए टूल्स तैयार कर रहे हैं. इन रिसर्चर को OpenAI अपने GPT-Rosalind मॉडल की एक्सेस देगी. साथ ही कंपनी उन संगठनों की भी मदद करेगी, जो बीमारियों की पहचान, पब्लिक हेल्थ, स्क्रीनिंग सिस्टम और इससे संबंधित दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं. OpenAI ने कहा है कि बायोलॉजिकल खतरों की पहचान के लिए काम कर रहे लोगों और ग्रुप्स की मदद के लिए एडवांस्ड एआई सिस्टम का यूज होना चाहिए. कंपनी की उन प्रोजेक्ट्स में खास दिलचस्पी है, जहां पर एआई की मदद से रिसर्च को तेज किया जा सके. कंपनी ने सरकारी एजेंसियों और पब्लिक हेल्थ पर काम कर रहे सहयोगियों के लिए भी GPT-Rosalind की एक्सेस ओपन कर दी है.

मेटा भी ढूंढ रही है एआई से बीमारियों का इलाज

कुछ दिन पहले जानकारी सामने आई थी कि मेटा ने जुकरबर्ग की पत्नी Priscilla Chan के स्टार्टअप Biohub के एक प्रोजेक्ट पर भारी निवेश किया है. अगर यह प्रोजेक्ट कामयाब होता है तो बीमारियों का इलाज ढूंढना आसान हो जाएगा. Virtual Biology Initiative नाम का यह प्रोजेक्ट अगले पांच सालों तक चलेगा. मेटा ने इसके लिए 500 मिलियन डॉलर का निवेश किया है. इस पैसे से ऐसे एआई सिस्टम बनाए जाएंगे, जो इंसानी सेल्स की तरह का करेंगे. बायोलॉजिकल डेटा को यूज कर सेल्स के डिजिटल मॉडल बनाए जाएंगे. इसका फायदा यह होगा कि वैज्ञानिक लैब की जगह इन पर वर्चुअल तरीके से काम कर सकेंगे. इससे उन्हें सेल्स के काम करने का तरीका समझने में मदद मिलेगी, जिससे बीमारियों की रोकथाम या इलाज पर काम शुरू हो पाएगा. हालांकि, इसमें कई चुनौतियां आएंगी और कंपनी भी यह बात जानती है. इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत डेटा और नई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 02 Jun 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence OpenAI TECH NEWS
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