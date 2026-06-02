बिहार के सभी जिलों का बढ़ने लगा तापमान, उमस करेगी परेशान, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बिहार में पुरवा हवा बंद, पछुआ हवा से गर्मी बढ़ी.

तापमान एक से दो डिग्री बढ़ा, उमस भरी गर्मी जारी.

दक्षिण-पश्चिम बिहार में हीटवेव की बन सकती है स्थिति.

चार जून तक तापमान में दो-तीन डिग्री और वृद्धि.

कहा जाता है कि जून की गर्मी हाल बेहाल कर देती है. इसका असर जून महीने की शुरुआत से ही देखने को मिल रहा है. राज्य में पुरवा हवा (पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर बहने वाली हवा) का प्रवाह बंद हो चुका है और पूरे बिहार में पछुआ हवा (पश्चिम दिशा से पूरब की ओर बहने वाली हवा) का प्रवाह जारी हो गया है.

पछुआ हवा के प्रवाह से तापमान में वृद्धि के साथ-साथ उमस भरी गर्मी शुरू हो गई है. बीते सोमवार (1 जून) को सभी जिलों में के तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और अब साथ ही उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहे. आज मंगलवार (2 जून) को को भी बिहार के लोगों को गर्मी से राहत मिलते नहीं दिखाई दे रही.

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बिहार में आज कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, आज भी एक से दो डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होने का पूर्वानुमान है. हालांकि, बारिश के बाद धूप से किसानों में खुशी की लहर है. मंगलवार को पूरे बिहार के जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में भी आंशिक बढ़ोतरी का पूर्वानुमान हैं. आज किसी भी जिले में बारिश की कोई चेतावनी नहीं दी गई है.

राज्य में आज तीन डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान बढ़ सकता है. मौसम विभाग पटना के अनुसार, शुष्क पछुआ का जोर बढ़ने से बिहार के दक्षिण पश्चिमी बिहार में हीटवेव जैसी परिस्थिति बन सकती है. राजधानी पटना में भी इसका पूरा असर देखने को मिल सकता है. कल सोमवार के तापमान की अपेक्षा आज एक से दो डिग्री सेल्सियस में बढ़ोतरी के साथ पूरे दिन उमस भरी गर्मी बरकरार रह सकती है.

सोमवार को अधिकतम तापमान दर्ज की गई बढ़ोतरी

बीते सोमवार को पूरे राज्य में अधिकतम तापमान 35 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. पटना के अधिकतम तापमान में 3.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज किया गया है. यहां अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सोमवार को कैमूर में सबसे अधिक 39.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, चार जून के बीच अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री और बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है.

सोमवार को वाल्मीकि नगर में तीन डिग्री, बक्सर में 3.7 डिग्री, कटिहार में तीन डिग्री, डेहरी में 3.6 डिग्री, औरंगाबाद में 3.7 डिग्री, अरवल में 3.3 डिग्री सेल्सियस, गयाजी में 3.2 डिग्री सेल्सियस, राजगीर में 2.3 डिग्री सेल्सियस, शेखपुरा में 2.4 डिग्री सेल्सियस, दरभंगा में 3.1 डिग्री सेल्सियस, सुपौल में 1.5 डिग्री सेल्सियस, पूर्णिया में 1.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई. सोमवार को किसी भी जिले में 35 डिग्री सेल्सियस से सभी नीचे तापमान नहीं रहा.

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