राबड़ी आवास क्यों खाली नहीं करना चाहता लालू परिवार? JDU का बड़ा दावा- 'परिसर में…'

राबड़ी देवी (Rabri Devi) को सर्कुलर रोड स्थित 10 नंबर बंगले को खाली करने का नोटिस जारी हो चुका है, लेकिन लालू परिवार (Lalu Family) ने अभी तक इसे खाली नहीं किया है. इस पर सियासत जारी है और लगातार आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है. सरकार से आरजेडी सवाल कर रही है जबकि सत्ता पक्ष के नेताओं की ओर से अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं. इस बीच मंगलवार (02 मई, 2026) को जेडीयू की ओर से बड़ा बयान सामने आया है.

पुरातत्व विभाग से हो खुदाई: नीरज कुमार

इस पूरे मामले पर जेडीयू के नेता और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि 10 सर्कुलर रोड (राबड़ी आवास) में बड़ा राज छिपा है इसलिए लालू परिवार आवास को खाली नहीं कर रहा है. उन्होंने कहा कि 10 सर्कुलर आवास के परिसर की पुरातत्व विभाग की मदद से खुदाई हो. परिसर में कई सारे तहखाने हो सकते हैं, जिसमें जमीनों के दस्तावेज, सोना, रुपया छीपा हो सकता है.

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दूसरी ओर नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड आवास में पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं रह रहे हैं. उनको जेड सिक्योरिटी है. सुरक्षा संबंधित मानकों के कारण उस आवास में रह रहे हैं.

जेडीयू के आरोप पर आरजेडी ने किया पलटवार

आरजेडी के वरिष्ठ नेता और राबड़ी के मुंह बोले भाई सुनील सिंह ने जेडीयू के आरोपों को खारिज किया है. सुनील सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि सत्तापक्ष द्वारा बिहार सरकार की नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए बंगले का विवाद खड़ा किया जा रहा है. यह जवाब सरकार दे कि नीतीश कुमार कैसे 7 सर्कुलर रोड आवास में रह रहे हैं?

बता दें कि हाई कोर्ट का आदेश है कि पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला नहीं मिलेगा. देखना होगा कि राबड़ी देवी 10 सर्कुलर को कब तक खाली करती हैं. उन्हें नया आवास आवंटित हो चुका है.

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