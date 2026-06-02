हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराबड़ी आवास को लेकर CM सम्राट चौधरी की दो टूक, 'कुछ लोगों को लगता है…', बड़ा ऐलान भी किया

राबड़ी आवास को लेकर CM सम्राट चौधरी की दो टूक, 'कुछ लोगों को लगता है…', बड़ा ऐलान भी किया

Bihar CM Samrat Choudhary: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंगलवार को शेखपुरा पहुंचे थे. यहीं उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लालू परिवार पर हमला बोला.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 02 Jun 2026 02:05 PM (IST)
Preferred Sources

राबड़ी आवास को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) की प्रतिक्रिया आई है. मंगलवार (02 जून, 2026) को शेखपुरा में सम्राट चौधरी ने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि हमारा घर बचा रहे. पिछले 10 वर्षों में मैं कई बार मंत्री बना, कई बार उपमुख्यमंत्री, बिहार का गृह मंत्री भी रहा, लेकिन मैं सरकारी घर में नहीं रहता था. मैं अपने घर में रहता था. 

सम्राट चौधरी ने शेखपुरा में यह बयान दिया. उन्होंने कहा, "आज प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार की सेवा करने का मौका दिया है. मैं तो नीतीश कुमार को धन्यवाद देता हूं… नीतीश कुमार को आवास खाली करने के लिए कोई नोटिस नहीं गया."

लोगों को संबोधित करते हुए कहा, "मैं 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री बना. मैं नीतीश कुमार को धन्यवाद देता हूं कि एक मई को उन्होंने अपना सरकारी घर खाली कर दिया… दूसरे घर में चले गए. लोग उनको देखना चाहते हैं जो लोकतंत्र में जनता के सेवक होते हैं. मैं जब मुख्यमंत्री आवास में गया तो पहले दिन ही कहा कि ये मुख्यमिंत्री का आवास जरूर है लेकिन बाहर में लिखवा दीजिए कि ये 'लोक सेवक आवास' है. ये जनता के कल्याण करने का माध्यम है. यहां किसी की बपौती नहीं हो सकती है कि जो घर मिला है उसी में रहेंगे."

यह भी पढ़ें- पेपर लीक पर चर्चा से AAP सांसद संजय सिंह को ADM ने रोका तो भड़की RJD, 'आखिर सरकार को…'

सम्राट ने राबड़ी और तेजस्वी पर किया हमला

सम्राट चौधरी ने कहा कि वे 1999 में सरकार में मंत्री बने. आज वे जिस घर में रह रहे हैं वो 11वां घर है. उन्होंने कहा, "मैं मात्र तीन घर में रहा और सभी घरों में मैंने कार्यालय चलाने का काम किया. कुछ लोगों को मोह है… बेटा को अलग घर चाहिए… माताजी को अलग घर चाहिए… और जनता को छोड़ दीजिए… अरे हमलोग जनता के काम के लिए आए हैं…"

दूसरी ओर सभा को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया. कहा कि जिस दिन पार्टी और हमारे नेता कहेंगे कि आपका काम यहीं समाप्त होता है तो मैं आश्वस्त करता हूं, सम्राट चौधरी 24 घंटे में झोला उठाकर अपने घर चला जाएगा. कभी सरकारी आवास में नहीं रहेगा.

यह भी पढ़ें- ममता बनर्जी की TMC पर BJP के मंत्री का बड़ा बयान, 'भविष्य में राजनीति करनी है तो…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 02 Jun 2026 02:04 PM (IST)
Tags :
Rabri Devi Samrat Choudhary BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
राबड़ी आवास को लेकर CM सम्राट चौधरी की दो टूक, 'कुछ लोगों को लगता है…', बड़ा ऐलान भी किया
राबड़ी आवास को लेकर CM सम्राट चौधरी की दो टूक, 'कुछ लोगों को लगता है…', बड़ा ऐलान भी किया
बिहार
NEET पेपर लीक ने ली एक और जान, पटना के हॉस्टल में श्रुति ने किया सुसाइड, कहती थी- 'मां पापा बात नहीं करते'
'मां पापा बात नहीं करते', NEET पेपर लीक ने ली एक और जान, पटना के हॉस्टल में श्रुति ने किया सुसाइड
बिहार
राबड़ी आवास क्यों खाली नहीं करना चाहता लालू परिवार? JDU का बड़ा दावा- 'परिसर में…'
राबड़ी आवास क्यों खाली नहीं करना चाहता लालू परिवार? JDU का बड़ा दावा- 'परिसर में…'
बिहार
बिहार के सभी जिलों का बढ़ने लगा तापमान, उमस करेगी परेशान, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम
बिहार के सभी जिलों का बढ़ने लगा तापमान, उमस करेगी परेशान, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम
Advertisement

वीडियोज

Breaking | Attack on Lebanon: Trump की Netanyahu से नाराजगी खुलकर आई सामने | Hormuz | Latest Update
'मां बहन' में दिखेगा Madhuri Dixit का नया अंदाज, बोलीं- किरदार देखकर हो जाएंगे हैरान
2026 Royal Enfield Guerrilla 450 Apex Review | Auto Live #royalenfield
'हस्तिनापुर के वीर' में भीष्म पितामह का नया रूप दिखाएंगे Manish Wadhwa, बोले- ऐसा किरदार ठुकराना मुश्किल था
Twisha Sharma Death Murder Case: कोर्ट में आज आमने-सामने होंगे गिरिबाला और समर्थ | CBI | Giribala Singh |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Ro Khanna: अमेरिका में हिंदुओं पर हमले, नफरत बर्दाश्त नहीं! US संसद में लाया गया प्रस्ताव, इकट्ठे हो गए 32 MP
अमेरिका में हिंदुओं पर हमले, नफरत बर्दाश्त नहीं! US संसद में लाया गया प्रस्ताव, इकट्ठे हो गए 32 MP
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम क्यों फाजिल कहें', CM योगी ने बदल दिया यूपी के फाजिलनगर का नाम, अब यह कहा जाएगा
'हम क्यों फाजिल कहें', CM योगी ने बदल दिया यूपी के फाजिलनगर का नाम, अब यह कहा जाएगा
इंडिया
'तृणमूलाइजेशन नहीं...', बंगाल BJP चीफ ने ममता के बागियों को दिखाया रेड फ्लैग, एंट्री का दरवाजा बंद!
'तृणमूलाइजेशन नहीं...', बंगाल BJP चीफ ने ममता के बागियों को दिखाया रेड फ्लैग, एंट्री का दरवाजा बंद!
स्पोर्ट्स
पीवी सिंधु का दावा उनकी वजह से आरसीबी टीम की हुई जीत, फैंस को कहा- जरा हिसाब लगाइए
पीवी सिंधु का दावा उनकी वजह से आरसीबी टीम की हुई जीत, फैंस को कहा- जरा हिसाब लगाइए
बॉलीवुड
100 करोड़ की मालकिन हैं सुष्मिता सेन, एक्टिंग नहीं…हीरों के बिजनेस से भी करती हैं करोड़ों की कमाई
100 करोड़ की मालकिन हैं सुष्मिता, एक्टिंग नहीं…हीरों के बिजनेस से कमाती हैं करोड़ों
इंडिया
Explained: जून तो आ गया लेकिन मानसून क्यों नहीं? केरलम में 3 दिन में पहुंचने की उम्मीद, आपके राज्य में कब देगा दस्तक?
जून तो आ गया लेकिन मानसून क्यों नहीं? केरलम में 3 दिन में पहुंचने की उम्मीद, आपके राज्य में कब?
विश्व
'...तो तुम जेल में होते', ट्रंप की फटकार के बाद नेतन्याहू ने पीछे खींचे कदम, लेबनान पर हमला नहीं करेगा इजरायल
'...तो तुम जेल में होते', ट्रंप की फटकार के बाद नेतन्याहू ने पीछे खींचे कदम, लेबनान पर रोके हमले
टेक्नोलॉजी
ChatGPT को भूल जाइए, OpenAI का नया AI महामारियों से लड़ने की करेगा तैयारी
ChatGPT को भूल जाइए, OpenAI का नया AI महामारियों से लड़ने की करेगा तैयारी
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
Embed widget