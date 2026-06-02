राबड़ी आवास को लेकर CM सम्राट चौधरी की दो टूक, 'कुछ लोगों को लगता है…', बड़ा ऐलान भी किया

राबड़ी आवास को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) की प्रतिक्रिया आई है. मंगलवार (02 जून, 2026) को शेखपुरा में सम्राट चौधरी ने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि हमारा घर बचा रहे. पिछले 10 वर्षों में मैं कई बार मंत्री बना, कई बार उपमुख्यमंत्री, बिहार का गृह मंत्री भी रहा, लेकिन मैं सरकारी घर में नहीं रहता था. मैं अपने घर में रहता था.

सम्राट चौधरी ने शेखपुरा में यह बयान दिया. उन्होंने कहा, "आज प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार की सेवा करने का मौका दिया है. मैं तो नीतीश कुमार को धन्यवाद देता हूं… नीतीश कुमार को आवास खाली करने के लिए कोई नोटिस नहीं गया."

लोगों को संबोधित करते हुए कहा, "मैं 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री बना. मैं नीतीश कुमार को धन्यवाद देता हूं कि एक मई को उन्होंने अपना सरकारी घर खाली कर दिया… दूसरे घर में चले गए. लोग उनको देखना चाहते हैं जो लोकतंत्र में जनता के सेवक होते हैं. मैं जब मुख्यमंत्री आवास में गया तो पहले दिन ही कहा कि ये मुख्यमिंत्री का आवास जरूर है लेकिन बाहर में लिखवा दीजिए कि ये 'लोक सेवक आवास' है. ये जनता के कल्याण करने का माध्यम है. यहां किसी की बपौती नहीं हो सकती है कि जो घर मिला है उसी में रहेंगे."

यह भी पढ़ें- पेपर लीक पर चर्चा से AAP सांसद संजय सिंह को ADM ने रोका तो भड़की RJD, 'आखिर सरकार को…'

सम्राट ने राबड़ी और तेजस्वी पर किया हमला

सम्राट चौधरी ने कहा कि वे 1999 में सरकार में मंत्री बने. आज वे जिस घर में रह रहे हैं वो 11वां घर है. उन्होंने कहा, "मैं मात्र तीन घर में रहा और सभी घरों में मैंने कार्यालय चलाने का काम किया. कुछ लोगों को मोह है… बेटा को अलग घर चाहिए… माताजी को अलग घर चाहिए… और जनता को छोड़ दीजिए… अरे हमलोग जनता के काम के लिए आए हैं…"

दूसरी ओर सभा को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया. कहा कि जिस दिन पार्टी और हमारे नेता कहेंगे कि आपका काम यहीं समाप्त होता है तो मैं आश्वस्त करता हूं, सम्राट चौधरी 24 घंटे में झोला उठाकर अपने घर चला जाएगा. कभी सरकारी आवास में नहीं रहेगा.

यह भी पढ़ें- ममता बनर्जी की TMC पर BJP के मंत्री का बड़ा बयान, 'भविष्य में राजनीति करनी है तो…'