'शिवराज सिंह चौहान को हवाई जहाज में दी जाएगी पर्ची', पर्यवेक्षक बनाए जाने पर बोली RJD

बिहार में बीजेपी के विधायक दल के नेता का चुनाव होना है. इसके लिए पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पार्टी ने जिम्मेदारी दी है. कल (14 अप्रैल) शिवराज सिंह चौहान बिहार आएंगे. बिहार दौर से पहले इस पर आरजेडी की प्रतिक्रिया आई है.

सोमवार (13 अप्रैल, 2026) को आरजेडी सांसद मनोज झा ने इस पर कहा, "बिहार कई संभावनाओं को खारिज कर चुका है. जो प्रभारी महोदय तय किए गए हैं उन्हें भी नहीं पता होगा कि किसको चुनना है. उन्हें भी पर्ची हवाई जहाज में जाते समय दी जाएगी… सेलो टेप से बांधकर कि इसी टाइम पर खुलेगा. पर्ची खुलने दीजिए."

#WATCH दिल्ली: बिहार में भाजपा के विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के 14 अप्रैल को बिहार दौर पर राजद सांसद मनोज झा ने कहा, "बिहार कई संभावनाओं को खारिज कर चुका है। जो प्रभारी महोदय तय किए गए हैं उन्हें भी नहीं पता होगा कि… pic.twitter.com/ur6ZF1FZyo — ANI_HindiNews (@AHindinews) April 13, 2026

शीर्ष नेतृत्व करेगा तय: नीरज बबलू

उधर बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने सीएम के लिए सम्राट चौधरी के नाम पर कहा, "बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना तय है, लेकिन कौन होगा यह शीर्ष नेतृत्व तय करेगा. नीतीश कुमार का मार्गदर्शन आगे भी मिलता रहेगा और उनके नेतृत्व में बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा."

नई सरकार को लेकर गतिविधियां तेज

बता दें कि बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. सोमवार (13 अप्रैल, 2026) को मुख्यमंत्री आवास पर जनता दल (यूनाइटेड) के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें नई सरकार में पार्टी की भूमिका और उपमुख्यमंत्री के पद को लेकर चर्चा की गई.

सुबह जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, मंत्री जमा खान और वरिष्ठ नेता बिजेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की. मुख्यमंत्री आवास पर करीब एक घंटे तक चली इस बैठक में सरकार गठन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श हुआ.

इस बीच, 14 अप्रैल का दिन भी अहम माना जा रहा है. इस दिन सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मौजूदा मंत्रिपरिषद की अंतिम बैठक होगी. बैठक के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, जिसके साथ ही वर्तमान सरकार का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा. इसके तुरंत बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी.