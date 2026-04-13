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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar New CM: बिहार में नई सरकार से पहले JDU की बड़ी मांग, 'निशांत कुमार बनें CM'

Bihar New CM: बिहार में नई सरकार से पहले JDU की बड़ी मांग, 'निशांत कुमार बनें CM'

Bihar New CM: निशांत कुमार को सीएम बनाने की मांग शुरू से कार्यकर्ता करते रहे हैं. अब जेडीयू की विधायक शालिनी मिश्रा ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 13 Apr 2026 02:55 PM (IST)
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बिहार में नीतीश कुमार के बाद अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा. लगभग यह तय हो गया है. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल (मंगलवार) पटना आएंगे. विधायक दल का नेता चुना जाएगा. इस बीच जेडीयू की ओर से मांग उठी है कि पार्टी से ही कोई मुख्यमंत्री बने.

मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सोमवार (13 अप्रैल, 2026) को जेडीयू की विधायक शालिनी मिश्रा ने कहा, "हम लोगों की सबकी भावना तो है… हम लोग नीतीश कुमार जी के हैं... नीतीश कुमार जी हम लोगों के लिए सब कुछ हैं. हम तो चाहेंगे कि हमारी जेडीयू से और खासकर निशांत जी मुख्यमंत्री बनें… लेकिन ये हमारी भावना है. जो भी होगा वो एनडीए नेतृत्व तय करेगा. जो भी तय होगा वो बिहार के लिए और देश के लिए अच्छा होगा."

यह पहली बार नहीं है जब जेडीयू से किसी ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत को सीएम बनाने की मांग की है. लगातार कार्यकर्ता और नेता यह मांग करते रहे हैं. अभी हाल ही में पटना में पोस्टर भी लगाया गया था. निशांत कुमार की तस्वीर के साथ 'नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार' लिखा हुआ था. 

यह भी पढ़ें- 'शिवराज सिंह चौहान को हवाई जहाज में दी जाएगी पर्ची', पर्यवेक्षक बनाए जाने पर बोली RJD

'निशांते कुमार चाहिए…'

पार्टी कार्यकर्ता की तरफ से लगाए गए पोस्टर पर लिखा गया था, "बिहार में ना तो बुलडोजर बवाल, और ना ही 'दंगा-फसाद' चाहिए... हे लोकनाथ अब आपकी परछाई स्वरूप, युवा जनसेवक निशांते कुमार चाहिए." सौरभ यादव की ओर से पोस्टर को लगवाया गया था.

उधर जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि अभी नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया है. उन्होंने (नीतीश) तो यहां तक कहा है कि जो काम उन्होंने किया है, उसे आगे भी करते रहेंगे. राज्यसभा में उन्होंने शपथ ली है. कोई बात अब बची नहीं है. इन सबके बावजूद जो एक शब्द है वो सब पर भारी है, बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए, कि "मैं हूं ना". इस मैं हूं न में बहुत कुछ है.

यह भी पढ़ें- बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण का JDU ने किया ऐलान! नीतीश के मंत्री ने बताई तारीख

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 13 Apr 2026 02:50 PM (IST)
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