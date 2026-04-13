बिहार में नई सरकार से पहले JDU की बड़ी मांग, 'निशांत कुमार बनें CM'

बिहार में नीतीश कुमार के बाद अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा. लगभग यह तय हो गया है. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल (मंगलवार) पटना आएंगे. विधायक दल का नेता चुना जाएगा. इस बीच जेडीयू की ओर से मांग उठी है कि पार्टी से ही कोई मुख्यमंत्री बने.

मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सोमवार (13 अप्रैल, 2026) को जेडीयू की विधायक शालिनी मिश्रा ने कहा, "हम लोगों की सबकी भावना तो है… हम लोग नीतीश कुमार जी के हैं... नीतीश कुमार जी हम लोगों के लिए सब कुछ हैं. हम तो चाहेंगे कि हमारी जेडीयू से और खासकर निशांत जी मुख्यमंत्री बनें… लेकिन ये हमारी भावना है. जो भी होगा वो एनडीए नेतृत्व तय करेगा. जो भी तय होगा वो बिहार के लिए और देश के लिए अच्छा होगा."

Patna, Bihar: On Bihar's Chief Minister face, JD(U) MLA Shalini Mishra says, "All of us have a common sentiment. We stand with our Chief Minister. Nitish Kumar is everything for us, and we would like, especially from our party JD(U), that Nishant Kumar should become the Chief… pic.twitter.com/RmqCAudmaQ — IANS (@ians_india) April 13, 2026

यह पहली बार नहीं है जब जेडीयू से किसी ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत को सीएम बनाने की मांग की है. लगातार कार्यकर्ता और नेता यह मांग करते रहे हैं. अभी हाल ही में पटना में पोस्टर भी लगाया गया था. निशांत कुमार की तस्वीर के साथ 'नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार' लिखा हुआ था.

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'निशांते कुमार चाहिए…'

पार्टी कार्यकर्ता की तरफ से लगाए गए पोस्टर पर लिखा गया था, "बिहार में ना तो बुलडोजर बवाल, और ना ही 'दंगा-फसाद' चाहिए... हे लोकनाथ अब आपकी परछाई स्वरूप, युवा जनसेवक निशांते कुमार चाहिए." सौरभ यादव की ओर से पोस्टर को लगवाया गया था.

उधर जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि अभी नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया है. उन्होंने (नीतीश) तो यहां तक कहा है कि जो काम उन्होंने किया है, उसे आगे भी करते रहेंगे. राज्यसभा में उन्होंने शपथ ली है. कोई बात अब बची नहीं है. इन सबके बावजूद जो एक शब्द है वो सब पर भारी है, बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए, कि "मैं हूं ना". इस मैं हूं न में बहुत कुछ है.

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