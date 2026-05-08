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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारममता बनर्जी कर रहीं इंडिया गठबंधन की एकजुटता की बात, तेजस्वी यादव बोले- 'मेरा यह मानना है कि…'

ममता बनर्जी कर रहीं इंडिया गठबंधन की एकजुटता की बात, तेजस्वी यादव बोले- 'मेरा यह मानना है कि…'

Tejashwi Yadav News: तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को क्षेत्रीय दल ही रोक सकते हैं. इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर बड़े लेवल पर बनना चाहिए.

By : शशांक कुमार | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 08 May 2026 05:02 PM (IST)
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बंगाल चुनाव में एक तरफ जहां टीएमसी को बड़ा झटका लगा है तो वहीं ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की एकजुटता की बात कर रही हैं. शुक्रवार (08 मई, 2026) को तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इससे जुड़ा उनसे सवाल किया गया. इस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में बड़ी बात कह दी.

सवाल किया गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन जिस तरह बनाने की कोशिश हुई थी क्या एक बार फिर वैसी कोशिशें की जाएंगी? बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक को एकजुट करने की बात कह रही हैं. इस पर तेजस्वी ने कहा, "मेरा यह मानना है कि सभी क्षेत्रीय दलों को एकजुट हो जाना चाहिए." 

तेजस्वी यादव ने कहा कि आपस में मिल-बैठकर बात करनी चाहिए. बीजेपी को क्षेत्रीय दल ही रोक सकते हैं. यह बात समझनी होगी. इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर बड़े लेवल पर बनना चाहिए.

छह महीने में बन गए दो मुख्यमंत्री: तेजस्वी यादव

दूसरी ओर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार की नई सरकार और मंत्रिमंडल के विस्तार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि छह महीने में दो-दो मुख्यमंत्री बन गए. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. पूर्व में रहे मंत्री को बदल भी दिया गया. कोई मंत्री पांच महीना टिक भी नहीं पाए. कोई विजन नहीं है. 

तेजस्वी यादव ने परिवारवाद पर घेरा. कहा कि बीजेपी के लोग अब भी क्या परिवारवाद पर बोलेंगे? उन्हें परिवारवाद पर बोलने का अधिकार नहीं है. दो नेताओं के पुत्र बिना चुनाव लड़े मंत्री बन गए. नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर हमसे गठबंधन तोड़ा था. बीजेपी के सिलेक्टिव सीएम हैं, वो भी परिवारवाद के हैं. कैबिनेट में तीन पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं. 17 ऐसे मंत्री हैं जो परिवारवादी हैं. 

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरजेडी नेता ने कहा, "प्रधानमंत्री कहते थे शहजादा, अब कौन है शहजादा? ऐसे शहजादे जो बिना चुनाव लड़े मंत्री बन गए…" सवाल उठाया कि विजय सिन्हा को वरीयता के मामले में कहां धकेल दिया गया है? वो उपमुख्यमंत्री, स्पीकर और नेता विरोधी दल रहे हैं. नई कैबिनेट में संतुलन भी नहीं है, एक ही प्रखंड से दो-दो मंत्री बन गए. नाई, लोहार, बिंद, बेलदार को क्यों नहीं मौका दिया गया? हम लोगों के समय 7-8 मंत्री होते थे. आज कितने हैं?

तेजस्वी ने कहा, "बिहार में बुलडोजर चलेगा, लालू जी का आवास खाली कराया जाएगा, आरजेडी के नेताओं पर केस-मुकदमा दर्ज कराया जाएगा. एक चिह्नित जाति का एनकाउंटर कराया जाएगा ताकि रीलबाजी चलती रहे."

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Published at : 08 May 2026 04:58 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav BIHAR NEWS
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