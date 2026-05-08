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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारTRE-4 के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज से भड़के तेजस्वी यादव, 'अपने-अपने बच्चे को मंत्री बना लो, युवाओं पर…'

TRE-4 के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज से भड़के तेजस्वी यादव, 'अपने-अपने बच्चे को मंत्री बना लो, युवाओं पर…'

BPSC TRE-4 Protest Patna Lathicharge: तेजस्वी यादव का कहना है कि चुनाव से पूर्व एनडीए के नेताओं ने वादा किया था कि TRE-4 की वैकेंसी जारी की जाएगी. सरकार गठन के 6 महीने बाद भी विज्ञापन नहीं निकला है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 08 May 2026 04:15 PM (IST)
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टीआरई-4 के विज्ञापन को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने पटना में आज (शुक्रवार) जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान उन पर पुलिस ने लाठी चटकाई. लाठीचार्ज की केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने निंदा की है तो अब नेता प्रतिपक्ष तेजजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने भी एनडीए सरकार पर हमला बोला है.

तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, "अपने-अपने बच्चे को मंत्री बना लो, युवाओं पर लाठी चला दो! बिहार में यही हो रहा है. NDA के नेताओं ने बिना चुनावी प्रक्रिया में भागीदार के अपने बच्चों को मंत्री बना दिया, लेकिन बिहार के लाखों युवा, जिन्होंने सालों मेहनत कर पढ़ाई की है, उनसे चुनाव से पूर्व एनडीए के नेताओं द्वारा वादा किया गया था कि TRE-4 की वैकेंसी जारी की जाएगी लेकिन सरकार गठन के 6 महीने बाद भी TRE-4 का विज्ञापन नहीं निकला है. उल्टे वैकेंसी की मांग करने पर लाठियां बरसाई जा रही हैं."

'बिहार के युवाओं से इतनी नफरत क्यों?'

तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार से सवाल किया. पूछा कि बिहार के युवाओं से इतनी नफरत क्यों है? क्यों उन पर अत्याचार किया जा रहा है? वे तो बस वादा निभाने के लिए कह रहे हैं, जिस वादे के आधार पर उनसे वोट मांगा गया था. ये युवा बस अपना अधिकार मांग रहे हैं, वे केवल परीक्षा आयोजित करने के लिए कह रहे हैं, ताकि अपनी प्रतिभा दिखा सके, लेकिन रोजगार विरोधी ये सरकार कर रही है अत्याचार, एनडीए की युवाओं से वादाखिलाफी नहीं भूलेगा बिहार."

यह भी पढ़ें- सम्राट की पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों को पीटा, लाठीचार्ज पर चिराग पासवान बोले- 'सरकार-प्रशासन को…'

दूसरी ओर आरजेडी ने अपने एक्स हैंडल से लिखा, "नौकरी मांगोगे! लाठी मिलेगी! एक परिवार के वोट की कीमत ₹10 हजार! उससे ज्यादा नहीं है इस सरकार का आपसे सरोकार! BJP-JDU को नौकरी मांगते हुए नहीं, अपराध करते, गाली-गलौज करते, शराब और सूखा नशा के आदी हो चुके और ₹10000 में अपना वोट बेचते युवा चाहिए!"

यह भी पढ़ें- 'जमाई आयोग', 'पापा के लाडले', JDU-BJP पर भड़कीं रोहिणी आचार्य, कहा- 'इन लोगों की थेथरई…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 08 May 2026 04:04 PM (IST)
Tags :
Patna BPSC​ TEJASHWI YADAV BIHAR NEWS TRE-4
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