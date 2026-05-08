टीआरई-4 के विज्ञापन को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने पटना में आज (शुक्रवार) जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान उन पर पुलिस ने लाठी चटकाई. लाठीचार्ज की केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने निंदा की है तो अब नेता प्रतिपक्ष तेजजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने भी एनडीए सरकार पर हमला बोला है.

तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, "अपने-अपने बच्चे को मंत्री बना लो, युवाओं पर लाठी चला दो! बिहार में यही हो रहा है. NDA के नेताओं ने बिना चुनावी प्रक्रिया में भागीदार के अपने बच्चों को मंत्री बना दिया, लेकिन बिहार के लाखों युवा, जिन्होंने सालों मेहनत कर पढ़ाई की है, उनसे चुनाव से पूर्व एनडीए के नेताओं द्वारा वादा किया गया था कि TRE-4 की वैकेंसी जारी की जाएगी लेकिन सरकार गठन के 6 महीने बाद भी TRE-4 का विज्ञापन नहीं निकला है. उल्टे वैकेंसी की मांग करने पर लाठियां बरसाई जा रही हैं."

अपने-अपने बच्चे को मंत्री बना लो, युवाओं पर लाठी चला दो!



बिहार में यही हो रहा है। NDA के नेताओं ने बिना चुनावी प्रक्रिया में भागीदार किये, अपने बच्चों को मंत्री बना दिया। लेकिन बिहार के लाखों युवा, जिन्होंने सालों मेहनत कर पढ़ाई की है, उनसे चुनाव से पूर्व NDA के नेताओं द्वारा… pic.twitter.com/X11Yl2olmH — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) May 8, 2026

'बिहार के युवाओं से इतनी नफरत क्यों?'

तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार से सवाल किया. पूछा कि बिहार के युवाओं से इतनी नफरत क्यों है? क्यों उन पर अत्याचार किया जा रहा है? वे तो बस वादा निभाने के लिए कह रहे हैं, जिस वादे के आधार पर उनसे वोट मांगा गया था. ये युवा बस अपना अधिकार मांग रहे हैं, वे केवल परीक्षा आयोजित करने के लिए कह रहे हैं, ताकि अपनी प्रतिभा दिखा सके, लेकिन रोजगार विरोधी ये सरकार कर रही है अत्याचार, एनडीए की युवाओं से वादाखिलाफी नहीं भूलेगा बिहार."

यह भी पढ़ें- सम्राट की पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों को पीटा, लाठीचार्ज पर चिराग पासवान बोले- 'सरकार-प्रशासन को…'

दूसरी ओर आरजेडी ने अपने एक्स हैंडल से लिखा, "नौकरी मांगोगे! लाठी मिलेगी! एक परिवार के वोट की कीमत ₹10 हजार! उससे ज्यादा नहीं है इस सरकार का आपसे सरोकार! BJP-JDU को नौकरी मांगते हुए नहीं, अपराध करते, गाली-गलौज करते, शराब और सूखा नशा के आदी हो चुके और ₹10000 में अपना वोट बेचते युवा चाहिए!"

यह भी पढ़ें- 'जमाई आयोग', 'पापा के लाडले', JDU-BJP पर भड़कीं रोहिणी आचार्य, कहा- 'इन लोगों की थेथरई…'