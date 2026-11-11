'वोट चोरी से सत्ता में आए, बिहार को बर्बाद कर रहे', CM सम्राट पर तेजस्वी का हमला

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की एनडीए सरकार पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. राज्य वित्तीय अराजकता, प्रशासनिक बदइंतजामी और भ्रष्टाचार का शिकार हो चुका है. तेजस्वी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व और कार्यशैली पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सरकार के पास जनसमस्याओं के समाधान की कोई ठोस योजना नहीं है.

तेजस्वी यादव ने बुधवार (11 नवंबर 2026) को जारी प्रेस बयान में कहा कि बिहार में हर स्तर पर माफिया का राज है. अपराधी पुलिसकर्मियों की हत्या कर रहे हैं. वहीं, पुलिस अपनी गलतियां छिपाने के लिए निर्दोष लोगों की जान ले रही है. उन्होंने कहा कि कुशासन और भ्रष्टाचार सरकार से लेकर समाज तक गंभीर समस्या बन चुके हैं. मौजूदा हालात में आम लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें- भगवान राम, UCC और चीन की घुसपैठ... पप्पू यादव ने BJP से पूछे तीखे सवाल

सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर उठाए सवाल

तेजस्वी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को निशाने पर लेते हुए कहा कि उनके अनुभवहीन नेतृत्व के कारण राज्य में अराजक स्थिति पैदा हो गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की कार्यशैली और प्रशासनिक समझ कमजोर है. इसी वजह से अधिकारी भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेते. तेजस्वी के मुताबिक, राज्य में शासन और प्रशासन का नियंत्रण कमजोर पड़ गया है.

नौकरी, शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता नहीं

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में आम जनता के मुद्दे शामिल नहीं हैं. नौकरी और रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और औद्योगिक विकास जैसे सवाल पीछे छूट गए हैं. उन्होंने आधारभूत ढांचे, तकनीक और निवेश को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए. आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन बेलगाम हैं और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है.

'वोट चोरी से सत्ता में आए लोगों ने बिहार को बर्बाद किया'

तेजस्वी यादव ने सवाल किया कि क्या वोट चोरी के जरिए सत्ता में आए लोगों ने बिहार को बर्बादी की ओर धकेलने के लिए मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी सौंपी है? उन्होंने कहा कि राज्य के मौजूदा हालात भविष्य के लिए चिंता का विषय हैं. इससे आम जनता के हित प्रभावित हो रहे हैं. हालांकि, ये सभी आरोप तेजस्वी यादव ने विपक्ष के नेता के तौर पर लगाए हैं.

यह भी पढ़ें- 'देश में दो पप्पू', शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के बयान से मचा सियासी घमासान