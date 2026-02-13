अमिताभ दास को हिरासत में लिए जाने पर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, 'जिस तरह से निशांत…'

पूर्व आईपीएस अमिताभ दास (Amitabh Das) को पटना पुलिस ने हिरासत में लिया है. शुक्रवार (13 फरवरी, 2026) की शाम उनके घर पर रेड की गई. इस कार्रवाई पर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने इस कार्रवाई को सही ठहराया है. साथ ही तेज प्रताप यादव ने पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास पर जमकर हमला किया है.

'जो आरोप लगा रहे हैं गलत है…'

तेज प्रताप ने कहा कि अमिताभ दास अल-बल बयानबाजी करते हैं. कुछ दिनों पहले मेरे बारे में भी उल्टा-पुल्टा बोला था. कोई तथ्य नहीं था. अभी जिस तरह से निशांत को लेकर बोल रहे थे ये भी गलत है. बेबुनियाद है. जहां तक हम उनको (निशांत) जानते हैं एक सुलझे हुए हैं और अच्छे घर से हैं. मुख्यमंत्री के पुत्र हैं. जिस तरह से ये (अमिताभ दास) आरोप लगा रहे हैं सिद्ध तो हुआ नहीं है. तो ये आरोप जो लगा रहे हैं वह गलत है. मैं खंडन करता हूं.

Patna, Bihar: On Fomer IPS officer Amitabh Das's arrest, Janashakti Janata Dal National President Tej Pratap Yadav says, "Amitabh Das keeps giving irrelavent statements. A few days ago, I was also subjected to false and misleading remarks when there was no basis for them. And… pic.twitter.com/2iztRKnEDW — IANS (@ians_india) February 13, 2026

आगे कहा, "सरकार ने जो कदम उठाया और पहले उठाना चाहिए था. लेट आए लेकिन तंदुरुस्त कार्रवाई हुई है. ऐसे-ऐसे लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है. बिना सोचे-समझे कोई आरोप लगा देना, कुछ भी बोल देना ठीक बात नहीं है."

लॉ एंड ऑर्डर पर भी उठाया सवाल

दूसरी ओर तेज प्रताप यादव ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा, "लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है. सम्राट चौधरी जी युवा हैं... हम उनको सपोर्ट भी करते हैं कि वे आगे बढ़ें, लेकिन जिस तरह से बिहार में हालात बना है ये बद से बदतर स्थिति में है. हम तो यहीं कहेंगे सम्राट चौधरी से कि जो माहौल बना है उसको जल्द से जल्द सुधारने का काम करें. उनके ऊपर जिम्मेदारी है. अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम करें."

