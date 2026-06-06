MLC चुनाव: कैंडिडेट बनाए जाने के बाद संजय सरावगी से मिले पवन सिंह, बोले- 'मैं यही कहूंगा कि…'

बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव और एक सीट पर उपचुनाव होना है. नामांकन की अंतिम तिथि 11 जून है. इससे पहले बीजेपी ने अपने चार उम्मीदवारों की घोषणा बीते शुक्रवार (05 जून, 2026) को कर दी. लिस्ट में पहला नाम भोजपुरी के पावरस्टार पवन सिंह (Pawan Singh) का था. अब एमएलसी चुनाव में कैंडिडेट बनाए जाने के बाद आज (शनिवार) पवन सिंह पटना स्थिति बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे.

गाड़ी से उतरते ही कार्यकर्ताओं ने पवन सिंह का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. पवन सिंह के आने से पहले पोर्टिको में बीजेपी नेता संतोष सिंह सहित कई नेता-कार्यकर्ता खड़े रहे. जब पवन सिंह गाड़ी से उतरे तो हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय शरावगी के कमरे में गए. काफी देर तक दोनों में बातचीत हुई.

…और पवन सिंह को लगा लिए गले

पवन सिंह जब प्रदेश अध्यक्ष के कमरे में मिलने गए तो उन्होंने सबसे पहले संजय सरावगी का पैर छूकर प्रणाम किया. हालांकि बीच में संजय सरावगी ने प्रणाम करने से रोक लिया और गले लगाया. कुछ समय के लिए बीजेपी कार्यालय में काफी खुशनुमा नजारा दिख रहा था. पवन सिंह के बीजेपी कार्यालय आने से सभी कार्यकर्ता खुश नजर आ रहे थे.

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'बीजेपी परिवार का मैं सच्चा सेवक हूं'

पवन सिंह ने कहा, "संजय सरावगी जी को दिल से प्रणाम है… दिल से धन्यवाद… मैं यही कहूंगा कि पार्टी मेरी मां है… एक बीजेपी परिवार का मैं सच्चा सेवक हूं… आजीवन रहूंगा. सच्चे दिल से... सच्चे मन से मुझे सिर्फ और सिर्फ सेवा करनी है."

बता दें कि पवन सिंह बीजेपी से लगातार जुड़े हुए हैं. हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था जिससे उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान हो गया था. बीजेपी से नाराजगी के बीच बाद में पवन सिंह के रिश्ते पार्टी से ठीक होते गए. अब उन्हें इंतजार का फल मिला है.

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