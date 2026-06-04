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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारखान सर पर भड़के तेज प्रताप यादव, 'ई खान जो है राजनीति करना चाहता है, इसको...'

खान सर पर भड़के तेज प्रताप यादव, 'ई खान जो है राजनीति करना चाहता है, इसको...'

Tej Pratap Yadav On Khan Sir: बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि शिक्षक चुपचाप पढ़ाता है. अपनी पॉपुलारिटी नहीं करता.

By : सनातन कुमार | Updated at : 04 Jun 2026 06:44 PM (IST)
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खान सर कोचिंग सेंटर के बाहर हुई तोड़फोड़ की घटना जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने खान सर पर निशाना साधते हुए कहा कि उनको पढ़ाने से मतलब नहीं है, फोटो खिंचाने से है. उन्होंने कहा कि खान सर 'जलनदाहा' आदमी हैं. शिक्षक कभी अपना पॉपुलारिटी नहीं कराता, मीडियाबाजी नहीं कराता है, चुपचाप पढ़ाता है. 

'इसको राजनीति से मतलब है'

तेज प्रताप यादव ने आगे कहा, "ई खान जो है राजनीति करना चाहता है. इसको राजनीति से मतलब है." लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इस पर पूर्व मंत्री ने कहा कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए. उन्होंने कहा, "खान सर ये सब क्यों करवाना चाहते हैं और हाईलाइडेट होने के लिए करवा रहे हैं. झूठे लोगों पर मुकदमा किया जा रहा है." 

'खान सर को जलन हो गया है'

ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के फाउंडर रौशन आनंद के बयान का समर्थन करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. जिस तरह से उनका रिजल्ट आता है, खान सर को जलन हो गया है. 

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खान सर से दो बॉडीगार्ड गिरफ्तार

पटना पुलिस ने खान सर के दोनों बॉडीगार्ड को गिरफ्तार किया है. वायरल वीडियो के आधार पर पूछताछ करने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया गया. दोनों गार्ड का मेडिकल करवाया जा रहा है. मेडिकल करवाने के बाद गार्ड को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा.

बता दें कि पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र स्थित ‘खान ग्लोबल कोचिंग इंस्टीट्यूट’ में मंगलवार रात कुछ असामाजिक तत्वों ने कथित तौर पर तोड़फोड़ और पथराव किया था. खान ने शुरुआत में दावा किया था कि संस्थान पर गोलीबारी भी हुई थी, लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की. बाद में खान ने कहा कि जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि वास्तव में क्या हुआ था. 

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 04 Jun 2026 05:52 PM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav Khan Sir BIHAR NEWS
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