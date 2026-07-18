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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारलालू प्रसाद को IGIMS से मिली छुट्टी, पूर्व मुख्यमंत्री का अब दिल्ली AIIMS में होगा इलाज

लालू प्रसाद को IGIMS से मिली छुट्टी, पूर्व मुख्यमंत्री का अब दिल्ली AIIMS में होगा इलाज

Bihar News In Hindi: बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद को इलाज के लिए आज दिल्ली-एम्स ले जाया जाएगा. उनके रक्तचाप में उतार-चढ़ाव की शिकायत के बाद उन्हें पटना के IGIMS में भर्ती किया गया था.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 18 Jul 2026 01:41 PM (IST)
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राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद को इलाज के लिए शनिवार (18 जुलाई) को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ले जाया जाएगा. उनकी बड़ी बेटी और राजद सांसद मीसा भारती ने यह जानकारी दी है. लालू प्रसाद को शुक्रवार (17 जुलाई) शाम रक्तचाप में उतार-चढ़ाव की शिकायत के बाद पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आईजीआईएमएस) में भर्ती कराया गया था.

'रक्तचाप में उतार-चढ़ाव के कारण उन्हें IGIMS कराया था भर्ती

मीसा भारती ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, 'रक्तचाप में उतार-चढ़ाव के कारण उन्हें आईजीआईएमएस में भर्ती कराया गया था. चिकित्सकों ने उनकी विस्तृत जांच की और हालत स्थिर होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी. आगे के उपचार के लिए उन्हें शनिवार को दिल्ली-एम्स ले जाया जाएगा.'

उन्होंने बताया कि फिलहाल लालू प्रसाद की स्थिति स्थिर है. चिकित्सकों ने उन्हें दिल्ली रवाना होने से पहले घर पर निगरानी में रहने की सलाह दी है. मीसा भारती ने कहा कि लालू प्रसाद नियमित रूप से विशेष चिकित्सा के लिए दिल्ली-एम्स जाते रहे हैं. मीसा ने कहा कि पटना के कौटिल्य नगर क्षेत्र में साफ-सफाई की गंभीर समस्या है. लालू प्रसाद का परिवार हाल में कौटिल्य नगर में रहने पहुंचा है.

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करीब दो दशक बाद राबड़ी देवी और लालू प्रसाद गए अपने निजी मकान में

उन्होंने कहा, 'कौटिल्य नगर में सफाई एक बड़ी समस्या है, लेकिन यदि हम इस मुद्दे को उठाते हैं तो लोग इसका दूसरा अर्थ निकाल सकते हैं.' करीब दो दशक बाद बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके पति लालू प्रसाद हाल ही में पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को खाली कर कौटिल्य नगर में अपने निजी मकान में आकर रहने लगे हैं.

पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन तथा डेरी विकास मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित किया गया है. राजद प्रमुख लालू प्रसाद पिछले कई सालों से स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं. दिसंबर 2022 में सिंगापुर में उनका सफल गुर्दा प्रतिरोपण किया गया था.

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Published at : 18 Jul 2026 01:41 PM (IST)
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