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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBPSC 72वीं प्रीलिम्स परीक्षा स्थगित, नोटिस जारी, 26 जुलाई को 996 सेंटर पर था एग्जाम

BPSC 72वीं प्रीलिम्स परीक्षा स्थगित, नोटिस जारी, 26 जुलाई को 996 सेंटर पर था एग्जाम

BPSC 72nd Exam 2026 Postponed: बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह की ओर से इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है. 26 जुलाई 2026 को राज्यभर के 996 केंद्रों पर परीक्षा होनी थी.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 18 Jul 2026 07:47 PM (IST)
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बिहार लोक सेवा आयोग की (BPSC) 72वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी गई है. बीपीएससी ने जानकारी देते हुए बताया है कि अपरिहार्य कारणों के चलते 26 जुलाई की परीक्षा को स्थगित किया गया है. जल्द ही परीक्षा की नई तारीख जारी की जाएगी. बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह की ओर से इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है.

996 केंद्रों पर एक ही पाली में होनी थी परीक्षा

बता दें कि 26 जुलाई 2026 को राज्यभर के 996 केंद्रों पर एक ही पाली में दोपहर 12:00 बजे से 02:00 बजे तक परीक्षा होनी थी. 5 मई को 1230 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था.

SDM, DSP समेत कई अहम पदों के लिए होनी थी परीक्षा

इस भर्ती के तहत SDM, DSP, राजस्व अधिकारी समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर बहाली होनी थी. परीक्षा स्थगित करने के कारणों को लेकर फिलहाल विस्तृत जानकारी जारी नहीं की गई है. नोटिस में बस इतना ही बताया गया है कि अपरिहार्य कारणों के चलते परीक्षा को स्थगित किया गया है.

अब कब होगी बीपीएससी 72वीं प्रीलिम्स परीक्षा?

26 जुलाई को होने वाली बीपीएससी 72वीं प्रीलिम्स की इस परीक्षा को लेकर स्टूडेंट अपने एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. परीक्षा स्थगित होते ही अभ्यर्थियों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि अब ये परीक्षा कब आयोजित होगी.

परीक्षा स्थगित होने के बाद नोटिस में ये जानकारी नहीं दी गई है कि अब ये परीक्षा कब आयोजित की जाएगी. आयोग ने साफ तौर से कहा है कि परीक्षा को लेकर नई तारीख की सूचना में बाद में दी जाएगी. ऐसे में हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों को अब आयोग की अगली अधिसूचना का इंतजार करना होगा.

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Published at : 18 Jul 2026 07:09 PM (IST)
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