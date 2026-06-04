मुजफ्फरपुर अग्निकांड में 5 की मौत, अस्पताल पर आरोप- मरीजों को कहां भर्ती कराया बता नहीं रहे

मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल में ICU वार्ड में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से 5 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 15 से ज्यादा घायल हैं. घायलों को इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. हालांकि कुछ लोग प्रसाद अस्पताल में हंगामा कर रहे हैं. उनका कहना है कि आग में घायल हुए मरीजों को कहां भर्ती कराया गया है, यह जानकारी प्रसाद अस्पताल नहीं दे रहा. उनकी क्या स्थिति है, यह हमें पता नहीं चल पा रहा है.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो लोग हंगामा कर रहे थे उनके मरीज अंदर यहीं प्रसाद हॉस्पिटल में अलग अलग वार्ड में भर्ती थे. हंगामा करने वाले लोग इस चक्कर में हैं कि मौके का फायदा उठाकर अपने मरीजों को यहां से ले जाएं. हंगामा करने वाले लोगों को लग रहा है कि इलाज का पैसा भी अभी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इस हादसे से माहौल गर्म है. दूसरी ओर प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन कह रहा है कि सभी तीमारदार पेमेंट करके अपने मरीज को लेकर जा सकते हैं.

मरीजों के परिजनों से साधा गया संपर्क

नगर आयुक्त ऋतुराज सिंह ने कहा, "अब तक पांच लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. कई अन्य लोग घायल हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है." इससे पहले, मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया था कि सुबह घटना की सूचना मिलने पर मृतकों की संख्या तीन थी. उन्होंने बताया कि आईसीयू में लगभग 13 से 15 मरीजों का इलाज चल रहा था, जिन्हें उनके परिजन अन्य अस्पतालों में ले गए हैं.

जिलाधिकारी ने कहा, ‘‘हम मरीजों के परिजनों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं. आग पर काबू पा लिया गया है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.’’ अस्पताल प्रशासन के अनुसार, प्रारंभिक तौर पर आशंका है कि आईसीयू वार्ड में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी और तेजी से फैल गई, जिससे आईसीयू में धुआं भर गया और मरीजों को बाहर निकालने में काफी कठिनाई हुई.

पांच सदस्यीय टीम गठित

लापरवाही के सवाल पर नगर आयुक्त ऋतुराज सिंह ने पत्रकारों से कहा कि जिलाधिकारी ने मामले की गहन जांच के लिए अपर समाहर्ता (एडीएम), अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीएम), अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) समेत अन्य अधिकारियों की पांच सदस्यीय टीम गठित की है. उन्होंने कहा, ‘‘जांच दल की रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि आग लगने की वास्तविक वजह क्या थी.’’