खान सर की गिरफ्तारी की मांग, ज्ञान बिंदु का दावा- खुद करवाई फायरिंग, सब प्लान के तहत हुआ?

खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुई घटना के मामले में जिस ज्ञान बिंदु के संचालक रौशन आनंद पर आरोप लगा है उनकी टीम ने गुरुवार (04 जून, 2026) को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस घटना को साजिश करार दिया और आरोप लगाया कि खान सर ने खुद अपने गार्ड से फायरिंग कराई है. ज्ञान बिंदु की ओर से मांग की गई कि खान सर की भी गिरफ्तारी हो.

ज्ञान बिंदु प्रबंधन के आदर्श ने मीडिया से कहा कि ये तो सबको पता चल गया है कि फायरिंग नहीं हुई है. सबसे पहले ये देखना होगा कि फायरिंग का माहौल क्यों बनाया गया. माहौल बनाने का उद्देश्य है कि बिहार की जो शिक्षा है उसको कुछ लोग पीछे कर रहे हैं. जिनका टीचिंग करियर है वो थोड़ा पीछे जा रहा है तो माहौल तो बनाना है. इसके लिए खुद गार्ड से फायरिग करवा रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं, और रौशन सर को फंसाने का काम कर रहे हैं.

खान सर का नाम लिए बिना आदर्श ने कहा, "पहले उन्होंने कहा कि 8-10 राउंड फायरिंग हुई मेरे सामने… और जब पुलिस ने जांच की तो पता चला फायरिंग हुई ही नहीं." प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आदर्श ने फायरिंग का एक वीडियो दिखाया. कहा कि ये वायरल हो रहा है. इसे किसी ने अपने मोबाइल से बनाया है. आज (गुरुवार) से वायरल हो रहा है. दावा किया गया कि जो फायरिंग कर रहे हैं वो खान से गार्ड हैं.

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'जांच होनी चाहिए... न्याय मिलना चाहिए'

रौशन आनंद की टीम से एक दूसरे व्यक्ति ने पीसी में कहा, "अगर किसी को कंपटीशन करना है तो खुलकर सामने आए. ज्ञान बिंदु और रौशन सरल लगातार अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं. किसी कोचिंग वाले को समस्या है तो खुलकर सामने आए. अगर रौशन सर और ज्ञान बिंदु पर आरोप लगाया जा रहा है तो ये अनुचित है. इसकी जांच होनी चाहिए. न्याय मिलना चाहिए."

दूसरी ओर ज्ञान बिंदु की ओर से ही कहा गया कि यह पूरा प्री-प्लांड था. मांग की गई कि खान सर की गिरफ्तारी हो. यह भी कहा गया कि जो भी वीडियो सामने आया है उसमें रौशन आनंद नहीं दिख रहे हैं तो आखिर उनकी गिरफ्तारी क्यों की गई है? सरकार से मांग की गई कि सही और गलत का निर्णय किया जाए. किसी निर्दोष को सजा न दी जाए.

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