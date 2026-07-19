बांकीपुर उपचुनाव में तेज प्रताप यादव ने किसको दे दिया समर्थन? JJD चीफ ने अब खुद साफ की तस्वीर

बिहार में पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को शोर चल रहा है. ऐसे में सभी राजनीतिक दल जमकर प्रचार-प्रसार में लगे हुए हैं. वहीं तेज प्रताप यादव की उम्मीदवार वीणा मानवी का नामांकन रद्द किया जा चुका है. इसके बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि तेज प्रताप यादव ने किसी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है.

हालांकि इन अटकलों के बीच अब तेज प्रताप यादव ने खुद सामने आकर तस्वीर साफ कर दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "जनशक्ति जनता दल का आधिकारिक रूप से जेजीडी ने फिलहाल किसी भी राजनीतिक दल को अपना समर्थन नहीं दिया है."

उन्होंने आगे लिखा, "पार्टी आने वाले एक-दो दिनों में सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद सामूहिक रूप से निर्णय लेगी कि किस दल को समर्थन देना है. अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व द्वारा उचित समय पर सार्वजनिक किया जाएगा."

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उपचुनाव को लेकर एनडीए ने दिखाई एकजुटता

उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. इसी क्रम में शनिवार को पटना के कदमकुआं स्थित हिंदी साहित्य सम्मेलन भवन में एनडीए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया.

सम्मेलन में भाजपा, जद(यू), लोजपा (रामविलास), राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) सहित एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया. नेताओं ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए उपचुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया.

इन प्रत्याशियों में है कांटे की टक्कर

उपचुनाव में भाजपा, जनसुराज और राजद प्रत्याशी के बीच टक्कर है. इन दलों के प्रत्याशी लगातार डोर-टू-डोर कैंपेन कर जनसमर्थन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं. इसी बीच, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता शक्ति यादव ने दावा किया है कि उनकी पार्टी बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जीत रही है. बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि मतों की गिनती तीन अगस्त को की जाएगी.

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