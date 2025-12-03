बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद नेता तेज प्रताप यादव लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय नजर आ रहे हैं. बुधवार को उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक नया वीडियो शेयर किया, जिसमें वे अपने आवास में खुले आसमान के नीचे सूर्य के प्रकाश का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं.

वीडियो के बैकग्राउंड में महादेव का भजन सुनाई दे रहा है. वीडियो शेयर करते हुए तेज प्रताप ने लिखा, "जब दुनिया आपको बुरा महसूस कराती है, तो महादेव आपकी मदद के लिए आते हैं."

वीडियो में तेज प्रताप का दिखाई दे रहा शांत रूप

तेज प्रताप ने हाल ही में अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है. इस चैनल के माध्यम से वह समय-समय पर अपने विचार, जीवनशैली और राजनीतिक संदेश साझा कर रहे हैं. चुनाव हारने के बाद उन्होंने खुद को हारा हुआ नहीं दिखाया और नए अंदाज में अपनी उपस्थिति बनाए रखी. वीडियो में तेज प्रताप का रूप शांत और आत्मविश्वासी दिखाई दे रहा है, जिससे यह संदेश जाता है कि वह हार के बाद भी अपने समर्थकों के बीच मजबूत बने रहने की कोशिश कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा तेजू भैया का वीडियो

चुनाव में तेज प्रताप यादव को जनता से उम्मीद के मुताबिक समर्थन नहीं मिला था. हार के बाद उनके कई समर्थक बेहद निराश हुए. कुछ समर्थकों ने तो आंसू भी बहाए और कहा कि हमने अपने हीरो को हरा देखा. ऐसे माहौल में तेज प्रताप ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपने समर्थकों को हौसला और सकारात्मक संदेश देने की दिशा में कदम बढ़ाया है.

उनका यह नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सूर्य की किरण उनके चेहरे पर पड़ रही है, जिसे देखकर समर्थकों ने इसे प्रेरणादायक बताया है. यह कदम साफ संदेश देता है कि चुनाव हार के बावजूद तेज प्रताप अपने राजनीतिक सफर को जारी रखने की योजना में हैं.

तेज प्रताप राजनीतिक मंच पर बढ़ाएंगे अपनी सक्रियता

इसके अलावा, यूट्यूब चैनल के माध्यम से तेज प्रताप न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन और धार्मिक रुचियों को साझा कर रहे हैं, बल्कि अपने समर्थकों को भी प्रेरित कर रहे हैं. उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में वह राजनीतिक मंच पर अपनी सक्रियता और भी बढ़ाएंगे. उनका यह नया वीडियो उनके समर्थकों के बीच विश्वास और उम्मीद बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.

तेज प्रताप यादव के इस कदम से साफ दिख रहा है कि वे हार को व्यक्तिगत कमजोरी नहीं मानते और लगातार अपने राजनीतिक प्रभाव को बनाए रखने की दिशा में काम कर रहे हैं. उनके समर्थक इसे उम्मीद और नई ऊर्जा का संकेत मान रहे हैं.

ये भी पढ़िए- 'अगर पति आवारा है, कंडोम ही सहारा है', समस्तीपुर में निकली AIDS जागरूकता रैली, तस्वीरें वायरल