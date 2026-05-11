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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'जब आपको कदम उठाने थे तब आप…', RJD सांसद मनोज झा का PM मोदी पर बड़ा हमला

'जब आपको कदम उठाने थे तब आप…', RJD सांसद मनोज झा का PM मोदी पर बड़ा हमला

Bihar Politics: आरजेडी सांसद ने पीएम मोदी की अपील पर कहा कि देश करेगा, कोविड में भी देश ने किया, लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी थी आप उससे पुनः चूक गए. उधर कांग्रेस ने भी हमला बोला है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 11 May 2026 04:31 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल भर तक सोना ना खरीदने की अपील के साथ-साथ और भी बहुत कुछ कहा है. उनके दिए गए बयान के बाद से विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया जारी है. सोमवार (11 मई, 2026) को आरजेडी सांसद मनोज झा ने बड़ा हमला किया और कहा कि जब आपको कदम उठाने थे तब आप चुनाव में व्यस्त में थे.

मनोज झा ने कहा, "...इनके लोग कहते थे पैनिक मत करिए... हजारों करोड़ चुनाव में फूंक दिए गए… किसने फूंके क्या फूंके इस पर अलग से बात करूंगा… अभी बीते एक हफ्ते में देश में दो-दो पेज का जैकेट विज्ञापन अखबार में आ रहा है… किसके पैसे से आ रहा है? प्रधानमंत्री के पैसे से नहीं… लोगों के पैसे से आ रहा है." 

पीएम की अपील पर मनोज झा ने कहा, "देश करेगा… कोविड में भी देश ने किया… लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी थी आप उससे पुनः चूक गए, ये हकीकत माननी होगी प्रधानमंत्री जी..."

यह भी पढ़ें- एक साल तक सोना मत खरीदें, PM मोदी के बयान पर तेजस्वी यादव की दो टूक, 'कितने…'

'…लेकिन जनता को कुछ देंगे नहीं'

उधर बिहार कांग्रेस के नेता राजेश राठौर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको जनता से सब कुछ चाहिए, लेकिन जनता को कुछ देंगे नहीं. पहले आए तो नोटबंदी करके जनता का सारा नोट ले लिए, लोगों को लाइन में लगा दिए, सैकड़ों को मरवा दिए. कोरोनाकाल आया तो उसका निदान नहीं करते हैं, जनता को कहते हैं ताली बजाओ, थाली बजाओ, मोबाइल जलाओ कोरोना भाग जाएगा. अब कहते हैं सोना मत खरीदो.

राजेश राठौर ने कहा, "प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में तेल का कुआं नहीं है इसलिए पेट्रोल-डीजल कम खर्च करो, प्रधानमंत्री जी 12 साल में आपने तो देश में विनाश का गड्ढा खोद दिया है… तो तेल का कुआं रहेगा कैसे?"

यह भी पढ़ें- सोना नहीं खरीदने वाली PM की अपील पर भड़के राहुल गांधी तो गिरिराज सिंह ने कही बड़ी बात, 'जब-जब…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 11 May 2026 04:11 PM (IST)
Tags :
Narendra Modi Manoj Jha PM Modi BIHAR NEWS
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