'जब आपको कदम उठाने थे तब आप…', RJD सांसद मनोज झा का PM मोदी पर बड़ा हमला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल भर तक सोना ना खरीदने की अपील के साथ-साथ और भी बहुत कुछ कहा है. उनके दिए गए बयान के बाद से विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया जारी है. सोमवार (11 मई, 2026) को आरजेडी सांसद मनोज झा ने बड़ा हमला किया और कहा कि जब आपको कदम उठाने थे तब आप चुनाव में व्यस्त में थे.

मनोज झा ने कहा, "...इनके लोग कहते थे पैनिक मत करिए... हजारों करोड़ चुनाव में फूंक दिए गए… किसने फूंके क्या फूंके इस पर अलग से बात करूंगा… अभी बीते एक हफ्ते में देश में दो-दो पेज का जैकेट विज्ञापन अखबार में आ रहा है… किसके पैसे से आ रहा है? प्रधानमंत्री के पैसे से नहीं… लोगों के पैसे से आ रहा है."

#WATCH दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर RJD सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, "...इनके लोग कहते थे पैनिक मत करिए... जब आप कदम उठाने थे तब आप चुनाव में व्यस्त में थे अब जब आप चुनाव से निकल गए। हजारों करोड़ चुनाव में फूंक दिए गए... देश ने कोविड में भी किया। लेकिन आपकी जो… pic.twitter.com/S9jKAXgXW3 — ANI_HindiNews (@AHindinews) May 11, 2026

पीएम की अपील पर मनोज झा ने कहा, "देश करेगा… कोविड में भी देश ने किया… लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी थी आप उससे पुनः चूक गए, ये हकीकत माननी होगी प्रधानमंत्री जी..."

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'…लेकिन जनता को कुछ देंगे नहीं'

उधर बिहार कांग्रेस के नेता राजेश राठौर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको जनता से सब कुछ चाहिए, लेकिन जनता को कुछ देंगे नहीं. पहले आए तो नोटबंदी करके जनता का सारा नोट ले लिए, लोगों को लाइन में लगा दिए, सैकड़ों को मरवा दिए. कोरोनाकाल आया तो उसका निदान नहीं करते हैं, जनता को कहते हैं ताली बजाओ, थाली बजाओ, मोबाइल जलाओ कोरोना भाग जाएगा. अब कहते हैं सोना मत खरीदो.

राजेश राठौर ने कहा, "प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में तेल का कुआं नहीं है इसलिए पेट्रोल-डीजल कम खर्च करो, प्रधानमंत्री जी 12 साल में आपने तो देश में विनाश का गड्ढा खोद दिया है… तो तेल का कुआं रहेगा कैसे?"

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