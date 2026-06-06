मुंबई के मरीन ड्राइव अचानक समुद्र से बहकर आया विशाल जीव, देखने वालों की लगी भीड़- वीडियो वायरल

सपनों की नगरी मुंबई का मरीन ड्राइव अपनी खूबसूरत शाम और समंदर की लहरों के लिए जाना जाता है. लेकिन हाल ही में यहाँ कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने वहां मौजूद लोगों के होश उड़ा दिए. मरीन ड्राइव के पथरीले तट पर अचानक समंदर की लहरों के साथ बहकर एक विशालकाय जीव आ गया. इस रहस्यमयी जीव को देखते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. लोग हैरान थे कि आखिर समंदर की गहराई से निकलकर यह कौन सा जीव किनारे पर आ गया है. इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

मरीन ड्राइव के पत्थरों के बीच फंसा दिखा जीव, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची

वायरल हो रहे वीडियो में मरीन ड्राइव के किनारे लगे बड़े-बड़े पत्थरों के बीच वह विशाल जीव फंसा हुआ नजर आ रहा है. जैसे ही प्रशासन को इसकी भनक लगी, तुरंत सुरक्षाकर्मी और रेस्क्यू टीम के सदस्य मौके पर पहुंच गए. वीडियो में रिफ्लेक्टिव जैकेट और मास्क पहने हुए कर्मचारी रस्सियों की मदद से उस भारी-भरकम जीव को पत्थरों के बीच से बाहर निकालने और संभालने की जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

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'रहस्यमयी जीव' का खुला राज, निकली लुप्तप्राय डॉल्फिन

शुरुआत में इस जीव को देखकर लोग तरह-तरह के कयास लगा रहे थे. कुछ लोग तो इसे व्हेल तक बताने लगे. लेकिन बाद में वीडियो के कमेंट्स में लोगों ने इसकी असली पहचान उजागर की. हालांकि विशेषज्ञों के मुताबिक भी, यह कोई रहस्यमयी समुद्री मॉन्स्टर नहीं, बल्कि एक 'इंडियन ओशन हम्पबैक डॉल्फिन' है. दुर्भाग्य से, किनारे पर बहकर आई यह डॉल्फिन मृत अवस्था में थी.

विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रजाति आमतौर पर भारतीय महासागर के तटीय इलाकों में पाई जाती है. कई बार समुद्र में प्रदूषण, जहाजों से टकराने या प्राकृतिक कारणों से इनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद लहरें इन्हें मरीन ड्राइव के तटों की तरफ धकेल देती हैं. पहले भी ऐसे कई मामले मरीन ड्राइव के तट पर देखने को मिल चुके हैं.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, यूजर्स जता रहे हैं दुख

इंटरनेट पर वीडियो के वायरल होते ही लोगों की भारी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. जहां कुछ लोग शुरुआत में इसे देखकर हैरान थे, वहीं सच सामने आने के बाद वन्यजीव प्रेमियों में उदासी छा गई है. कमेंट सेक्शन में लोग समुद्री प्रदूषण को लेकर चिंता जता रहे हैं और इस खूबसूरत बेजुबान जीव की मौत पर दुख प्रकट कर रहे हैं. फिलहाल प्रशासन ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

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