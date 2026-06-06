पटना: एमएलसी कैंडिडेट बनने के बाद बीजेपी दफ्तर पहुंचे पवन सिंह, बोले- 'पार्टी मेरी मां...'

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPawan Singh News: एमएलसी कैंडिडेट बनने के बाद बीजेपी दफ्तर पहुंचे पवन सिंह, बोले- 'पार्टी मेरी मां...'

Pawan Singh News: एमएलसी कैंडिडेट बनने के बाद बीजेपी दफ्तर पहुंचे पवन सिंह, बोले- 'पार्टी मेरी मां...'

Bihar MLC Elections 2026: बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पवन सिंह शनिवार को पटना स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे. मीडिया से बातचीत में उन्होंने बीजेपी को अपनी मां बताया.

By : किशन कुमार | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 06 Jun 2026 03:39 PM (IST)
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बिहार विधान परिषद (Bihar Legislative Council) की खाली हो रही सीटों पर होने वाले आगामी चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है. बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर होने वाले चुनाव और एक सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 11 जून तय की गई है. इससे ठीक पहले, शुक्रवार (5 जून 2026) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने चार उम्मीदवारों की सूची जारी कर सबको चौंका दिया. इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम भोजपुरी जगत के 'पावरस्टार' पवन सिंह (Pawan Singh) का था.

एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित होने के ठीक अगले दिन यानी शनिवार (6 जून 2026) को पवन सिंह राजधानी पटना स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे. वहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया. इसके बाद मीडिया के कैमरों के सामने आते ही 'पावरस्टार' ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पार्टी मेरी मां है.

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'बीजेपी मेरी मां है, मैं सच्चा सेवक हूं'

बीजेपी कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के बाद जब मीडिया ने पवन सिंह को घेरा, तो उन्होंने बेहद भावुक और सधे हुए अंदाज में अपनी बात रखी. पवन सिंह ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा, "मैं यही कहूंगा कि पार्टी मेरी मां है. बीजेपी परिवार का मैं एक सच्चा सेवक हूं और आजीवन रहूंगा. सच्चे दिल से और सच्चे मन से मुझे सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करना है."

इसके साथ ही पवन सिंह ने बीजेपी नेता संजय सरावगी का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा, "संजय सरावगी जी को मेरा दिल से प्रणाम है और दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद."

चुनावी समीकरणों में 'पावरस्टार' की एंट्री

बिहार में होने वाले इस विधान परिषद चुनाव को लेकर लंबे समय से कयासबाजी चल रही थी, लेकिन पवन सिंह को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है. बिहार विधान परिषद की 9 सीटों और 1 उपचुनाव वाली सीट के लिए जोड़-तोड़ जारी है. बीजेपी ने शुक्रवार (05 जून) को अपने 4 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, जिसमें पवन सिंह का नाम सबसे ऊपर था. शनिवार (06 जून) को पटना कार्यालय पहुंचे पवन सिंह के तेवर और उनके बयान ने यह साफ कर दिया है कि वह अपनी नई राजनीतिक पारी को लेकर बेहद गंभीर हैं.

पवन सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद जहां उनके फैंस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं विपक्षी खेमे में भी अब नए चुनावी समीकरणों को लेकर हलचल तेज हो गई है. आगामी 11 जून को नामांकन की आखिरी तारीख है, जिससे पहले पवन सिंह अपना पर्चा दाखिल करेंगे.

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About the author किशन कुमार

किशन कुमार इस समय ABP न्यूज़ में बतौर कंसल्टेंट कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. किशन ABP न्यूज़ के डिजिटल डिपार्टमेंट में बीते लगभग 3 सालों से काम कर रहे हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने लंगट सिंह कॉलेज, मुजफ्फरपुर से बीए (मास कम्युनिकेशन) किया है. कॉलेज में रहने के दौरान इन्होंने कई पुरस्कार भी जीते हैं. किशन राजनीति, चुनाव, समाज, मनोरंजन जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहते हैं. भारतीय राजनीति और मनोरंजन से जुड़ी खबरों पर उनकी पैनी नज़र है. संपर्क करें- Kishanbjmc@Gmail.com
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Published at : 06 Jun 2026 03:38 PM (IST)
Tags :
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