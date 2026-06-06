पटना: एमएलसी कैंडिडेट बनने के बाद बीजेपी दफ्तर पहुंचे पवन सिंह, बोले- 'पार्टी मेरी मां...'

बिहार विधान परिषद (Bihar Legislative Council) की खाली हो रही सीटों पर होने वाले आगामी चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है. बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर होने वाले चुनाव और एक सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 11 जून तय की गई है. इससे ठीक पहले, शुक्रवार (5 जून 2026) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने चार उम्मीदवारों की सूची जारी कर सबको चौंका दिया. इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम भोजपुरी जगत के 'पावरस्टार' पवन सिंह (Pawan Singh) का था.

एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित होने के ठीक अगले दिन यानी शनिवार (6 जून 2026) को पवन सिंह राजधानी पटना स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे. वहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया. इसके बाद मीडिया के कैमरों के सामने आते ही 'पावरस्टार' ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पार्टी मेरी मां है.

Patna, Bihar: BJP MLC candidate Pawan Singh says, "...I would also like to say that the party is my mother, and I am a true servant of the BJP family. I will remain so for life, with sincerity and devotion. I only want to serve, nothing else." pic.twitter.com/0rQeJ5t6Qm — IANS (@ians_india) June 6, 2026

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'बीजेपी मेरी मां है, मैं सच्चा सेवक हूं'

बीजेपी कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के बाद जब मीडिया ने पवन सिंह को घेरा, तो उन्होंने बेहद भावुक और सधे हुए अंदाज में अपनी बात रखी. पवन सिंह ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा, "मैं यही कहूंगा कि पार्टी मेरी मां है. बीजेपी परिवार का मैं एक सच्चा सेवक हूं और आजीवन रहूंगा. सच्चे दिल से और सच्चे मन से मुझे सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करना है."

इसके साथ ही पवन सिंह ने बीजेपी नेता संजय सरावगी का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा, "संजय सरावगी जी को मेरा दिल से प्रणाम है और दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद."

चुनावी समीकरणों में 'पावरस्टार' की एंट्री

बिहार में होने वाले इस विधान परिषद चुनाव को लेकर लंबे समय से कयासबाजी चल रही थी, लेकिन पवन सिंह को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है. बिहार विधान परिषद की 9 सीटों और 1 उपचुनाव वाली सीट के लिए जोड़-तोड़ जारी है. बीजेपी ने शुक्रवार (05 जून) को अपने 4 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, जिसमें पवन सिंह का नाम सबसे ऊपर था. शनिवार (06 जून) को पटना कार्यालय पहुंचे पवन सिंह के तेवर और उनके बयान ने यह साफ कर दिया है कि वह अपनी नई राजनीतिक पारी को लेकर बेहद गंभीर हैं.

पवन सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद जहां उनके फैंस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं विपक्षी खेमे में भी अब नए चुनावी समीकरणों को लेकर हलचल तेज हो गई है. आगामी 11 जून को नामांकन की आखिरी तारीख है, जिससे पहले पवन सिंह अपना पर्चा दाखिल करेंगे.

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