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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसोना नहीं खरीदने वाली PM की अपील पर भड़के राहुल गांधी तो गिरिराज सिंह ने कही बड़ी बात, 'जब-जब…'

सोना नहीं खरीदने वाली PM की अपील पर भड़के राहुल गांधी तो गिरिराज सिंह ने कही बड़ी बात, 'जब-जब…'

Giriraj Singh News: गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी को देश का इतिहास मालूम नहीं है. जब-जब आह्वान किया गया है देशवासियों ने दान भी दिया है संकल्प भी लिया है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 11 May 2026 11:56 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है अगले एक साल तक सोना न खरीदें. विदेश यात्रा कम करने, पेट्रोल कम खर्च करने और वर्क फ्रॉम होम को बढ़ाने की भी अपील की है. इस पर सियासत तेज हो गई है. राहुल गांधी ने कहा है कि ये नाकामी के सबूत हैं. इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हमला बोला है. 

सोमवार (11 मई, 2026) को गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हैं कहा, "राहुल गांधी को देश का इतिहास मालूम नहीं है. प्रधानमंत्री जी ने देश से अपील की है और ये अपील जब-जब भारत में संकट आया है तब-तब भारत ने इसका मुकाबला किया है."

'मां-बहनों ने, बेटी ने, मंगलसूत्र तक दान दिया…'

गिरिराज सिंह ने कहा, "राहुल गांधी बताएं कि क्या पंडित नेहरू असफल प्रधानमंत्री थे? 62 के चीन युद्ध के समय उन्होंने आह्वान किया था देश से... मां-बहनों ने, बेटी ने, मंगलसूत्र तक दान दिया था… मोदी जी ने कोरोना में देशवासियों से अपील की थी कि घरों में रहें... जब-जब आह्वान किया गया है देशवासियों ने दान भी दिया है संकल्प भी लिया है." 

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'सप्ताह में एक दिन गाड़ी बंद रखें…'

देशवासियों से अपील करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि तेल में विदेशी मुद्रा ज्यादा खर्च होता है. हम नई गाड़ी खरीद सकते हैं तो ईवी खरीदें, नहीं खरीद सकते हैं तो सप्ताह में एक दिन गाड़ी बंद रखें, मेट्रो से चलें, बस से चलें. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि एलपीजी-पीएनजी के बदले इंडक्शन चलाएं. घर पर सोलर प्लेट लगाएं. गिरिराज सिंह ने कहा, "मैंने पटना में अपने घर पर लगाया है... इंडक्शन चूल्हा जलाता हूं…" 

पीएम की अपील पर राहुल गांधी ने क्या कहा है?

बता दें कि पीएम मोदी की अपील के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है, "मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे- सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो. ये उपदेश नहीं- ये नाकामी के सबूत हैं."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 11 May 2026 11:55 AM (IST)
Tags :
Narendra Modi Rahul Gandhi गिरिराज सिंह PM Modi BIHAR NEWS
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