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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना: वैभव सूर्यवंशी का टीम इंडिया में चयन, कोच मनीष ओझा बोले- 'सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे...'

पटना: वैभव सूर्यवंशी का टीम इंडिया में चयन, कोच मनीष ओझा बोले- 'सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे...'

Vaibhav Suryavanshi News In Hindi: वैभव सूर्यवंशी का टीम इंडिया (T20I) में चयन होने पर उनके कोच ने खुशी जताई है. कोच ने कहा कि सचिन तेंदुलकर के बाद वह भारत के लिए खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं.

By : किशन कुमार | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 06 Jun 2026 04:16 PM (IST)
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बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) का भारतीय टी-20 टीम (Indian T20I team) में चयन होने पर पूरे राज्य में जश्न और उत्साह का माहौल है. उनके इस ऐतिहासिक चयन पर वैभव के कोच मनीष ओझा ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है और इसे बिहार के लिए गर्व का विषय बताया है.

कोच मनीष ओझा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "एक कोच के रूप में यह मेरे लिए और पूरे बिहार राज्य के लिए बेहद गर्व का क्षण है". वैभव की उम्र और उनकी प्रतिभा की तारीफ करते हुए उन्होंने एक बड़ा दावा किया. ओझा ने कहा, "मेरी जानकारी के अनुसार, सचिन तेंदुलकर के बाद वैभव भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं. भारतीय क्रिकेट का नया सितारा आ गया है".

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लगातार बेहतरीन प्रदर्शन बना चयन का आधार

मनीष ओझा ने बताया कि वैभव को फिलहाल टी-20 फॉर्मेट (T20 Format) में मौका दिया गया है. उन्होंने कहा कि वैभव ने हर स्तर पर (चाहे वह अंडर-19 वर्ल्ड कप हो, आईपीएल हो या राइजिंग स्टार एशिया कप) शानदार प्रदर्शन किया है. कोच के मुताबिक, उनके इस लगातार बेहतरीन परफॉरमेंस को ही भारतीय टीम में चयन का मुख्य आधार (Base) बनाया गया है.

आगे टेस्ट और वनडे टीम का भी बनेंगे हिस्सा

कोच मनीष ओझा ने वैभव के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उम्मीद जताई कि अगर वह टी-20 सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो आने वाले समय में वह भारत की वनडे (ODI) और टेस्ट टीम का भी हिस्सा जरूर बनेंगे. अपनी बात खत्म करते हुए उन्होंने इस बड़ी कामयाबी के लिए वैभव और उनके पूरे परिवार को ढेरों शुभकामनाएं दीं.

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About the author किशन कुमार

किशन कुमार इस समय ABP न्यूज़ में बतौर कंसल्टेंट कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. किशन ABP न्यूज़ के डिजिटल डिपार्टमेंट में बीते लगभग 3 सालों से काम कर रहे हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने लंगट सिंह कॉलेज, मुजफ्फरपुर से बीए (मास कम्युनिकेशन) किया है. कॉलेज में रहने के दौरान इन्होंने कई पुरस्कार भी जीते हैं. किशन राजनीति, चुनाव, समाज, मनोरंजन जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहते हैं. भारतीय राजनीति और मनोरंजन से जुड़ी खबरों पर उनकी पैनी नज़र है. संपर्क करें- Kishanbjmc@Gmail.com
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Published at : 06 Jun 2026 04:16 PM (IST)
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