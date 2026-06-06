पटना: वैभव सूर्यवंशी का टीम इंडिया में चयन, कोच मनीष ओझा बोले- 'सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे...'

बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) का भारतीय टी-20 टीम (Indian T20I team) में चयन होने पर पूरे राज्य में जश्न और उत्साह का माहौल है. उनके इस ऐतिहासिक चयन पर वैभव के कोच मनीष ओझा ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है और इसे बिहार के लिए गर्व का विषय बताया है.

कोच मनीष ओझा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "एक कोच के रूप में यह मेरे लिए और पूरे बिहार राज्य के लिए बेहद गर्व का क्षण है". वैभव की उम्र और उनकी प्रतिभा की तारीफ करते हुए उन्होंने एक बड़ा दावा किया. ओझा ने कहा, "मेरी जानकारी के अनुसार, सचिन तेंदुलकर के बाद वैभव भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं. भारतीय क्रिकेट का नया सितारा आ गया है".

Patna, Bihar: On cricketer Vaibhav Sooryavanshi's selection in the Indian T20I team, his coach Manish Ojha says, "This is a very proud moment for the entire state of Bihar. As you have seen, he has been selected for the Indian team. To the best of my knowledge, after Sachin… pic.twitter.com/64wmdkSP3m — IANS (@ians_india) June 6, 2026

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लगातार बेहतरीन प्रदर्शन बना चयन का आधार

मनीष ओझा ने बताया कि वैभव को फिलहाल टी-20 फॉर्मेट (T20 Format) में मौका दिया गया है. उन्होंने कहा कि वैभव ने हर स्तर पर (चाहे वह अंडर-19 वर्ल्ड कप हो, आईपीएल हो या राइजिंग स्टार एशिया कप) शानदार प्रदर्शन किया है. कोच के मुताबिक, उनके इस लगातार बेहतरीन परफॉरमेंस को ही भारतीय टीम में चयन का मुख्य आधार (Base) बनाया गया है.

आगे टेस्ट और वनडे टीम का भी बनेंगे हिस्सा

कोच मनीष ओझा ने वैभव के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उम्मीद जताई कि अगर वह टी-20 सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो आने वाले समय में वह भारत की वनडे (ODI) और टेस्ट टीम का भी हिस्सा जरूर बनेंगे. अपनी बात खत्म करते हुए उन्होंने इस बड़ी कामयाबी के लिए वैभव और उनके पूरे परिवार को ढेरों शुभकामनाएं दीं.

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