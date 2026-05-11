एक साल तक सोना मत खरीदें, PM मोदी के बयान पर तेजस्वी यादव की दो टूक, 'कितने…'

साल भर तक सोना ना खरीदने वाली अपील के बाद से कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर हमलावर हैं. इसी क्रम में अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने सोमवार (11 मई, 2026) को अपने एक्स हैंडल से पीएम मोदी का वीडियो शेयर किया. साथ ही सवाल भी उठाया.

तेजस्वी यादव ने जो वीडियो शेयर किया है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का हिस्सा है. कुछ भाषण 2024 का है तो कुछ 2026 का है. वीडियो पोस्ट करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा है, "विपक्षी आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे- 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी जी. आप सोना खरीदना बंद करो- 2026 में मोदी जी. प्रधानमंत्री जी के सच-झूठ का वक्त हिसाब कर रहा है. कितने दिन तक देशवासियों को गुमराह करते रहेंगे साहब?"

2024 और 2026 वाले वीडियो में पीएम ने क्या कहा?

तेजस्वी यादव ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें साल 2024 के भाषण में पीएम मोदी यह कह रहे हैं, "माताओं-बहनों की जिंदगी में सोना दिखावे के लिए नहीं होता है… उसके स्वाभिमिन से जुड़ा होता है. उसका मंगलसूत्र... कोई सोने की कीमत का मुद्दा नहीं है… उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ मुद्दा है.. तुम (विपक्ष) उसे छीनने की बात कर रहे हो… मेनिफेस्टो में... गोल्ड ले लेंगे.."

विपक्षी आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे- 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी जी



आप सोना खरीदना बंद करो- 2026 में मोदी जी।



प्रधानमंत्री जी के सच-झूठ का वक्त हिसाब कर रहा है। कितने दिन तक देशवासियों को गुमराह करते रहेंगे साहब? pic.twitter.com/eNE9dHE2UC — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) May 11, 2026

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वहीं 2026 वाले वीडियो में पीएम मोदी ने यह कहा है, "देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी कार्यक्रम हो हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे…"

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के घोषणापत्र का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई, तो वह लोगों की संपत्ति का सर्वे कराएगी और माताओं-बहनों का मंगलसूत्र व सोना (स्त्रीधन) छीनकर उन लोगों (घुसपैठियों/ज्यादा बच्चे वालों) में बांट देगी. अब जब उन्होंने सोना नहीं खरीदने की अपील की है तो विपक्ष इस पर प्रधानमंत्री को घेरने में जुटा है.

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