बिहार के जहानाबाद जिले में सोमवार, 19 जनवरी को एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास में आग लग गई, जिससे धुएं के कारण 6 छात्र बीमार पड़ गए. अधिकारियों ने बताया कि इन 6 छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. साथ ही अधिकारी ने यह जानकारी भी दी है कि हॉस्टल में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यह आग लगी, जिसपर कुछ समय बाद काबू पा लिया गया.

प्रधानाचार्य द्वारका दास नीमा ने बताया कि अग्निशामक गैस के कारण विद्यार्थियों को चक्कर आने लगे लेकिन अब उनकी हालत स्थिर है. उन्होंने कहा, “प्रारंभिक जांच से संकेत मिला कि आग हाई वोल्टेज वाले बिजली के उपकरण के इस्तेमाल से लगी होगी, जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ. घटना की जांच जारी है.”

छात्रों के इलाज के लिए हर संभव मदद

प्रिंसिपल ने कहा कि सूचना मिलते ही महाविद्यालय प्रशासन मौके पर पहुंचा और विद्यार्थियों की सुरक्षा और उपचार के लिए हर संभव व्यवस्था की जा रही है. प्रधानाचार्य ने बताया कि आग लगने से निकलने वाली गैस की वजह से कुछ छात्रों को चक्कर आने लगे, लेकिन अब उनकी हालत स्थिर है.

लोगों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

आग लगने की सूचना मिलते ही तुरंत फायर डिपार्टमेंट को जानकारी दी गई, लेकिन टीम के आने का इंतजार नहीं किया गया. स्थानीय लोगों की सूझबूझ से तुरंत छात्रों की मदद की गई और उन्हें हॉस्टल से बाहर निकाला गया. अग्निशमन विभाग की टीम आने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया और तबीयत खराब होने पर छात्रों को अस्पताल के लिए रवाना किया गया. अगर समय रहते आसपास के लोग मदद के लिए आगे नहीं बढ़ते तो बड़ा हादसा हो सकता था.

डरे हुए हैं हॉस्टल के छात्र

आग की घटना के बाद से हॉस्टल में रहने वाले छात्र सहमे हुए हैं. कई स्टूडेंट्स ने हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. कॉलेज मैनेजमेंट ने इस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं. हॉस्टल में शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ, इसकी जांच की जाएगी. साथ ही, बिजली व्यवस्था की जांच भी कराई जाएगी.