बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, CM सम्राट चौधरी का जिक्र कर कहा- 'एक बार BJP…'

बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और इस बीच प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) का बड़ा बयान आया है. बांकीपुर की प्रबुद्ध जनता के साथ संवाद के दौरान पीके ने भाजपा को हराने की अपील की है. दावा किया कि बीजेपी को हराने पर बेहतर मुख्यमंत्री मिलेगा.

प्रशांत किशोर ने कहा, "कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत गलत आदमी को सीएम बना दिया, हम बहुत नाराज हैं, …तो हमने पूछा कि अब मोदी जी आपको फोन करेंगे? तो कहते हैं कि नहीं भैया मोदी और अमित शाह ने सम्राट चौधरी को सीएम बना दिया हमने वोट थोड़ी दिया था."

'आप जब वोट देने जाइए तो…'

पीके ने कहा, "...मेरे भाई ने मोदी जी ने ना पहले आपको फोन किया था ना आगे फोन करेंगे, लेकिन आपके पास एक हॉटलाइन है… आप जब वोट देने जाइए तो एक बार भाजपा को हराइए… मोदी जी के कान में एकदम सुनाई देगा कि बिहार की जनता, बांकीपुर की जनता, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने से सहमत नहीं है."

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'जरूरी नहीं जन सुराज को जिताएं'

प्रशांत किशोर ने कहा कि ऐसा करने पर आप अपने आप सुधार होता देखेंगे. उन्होंने यह भी साफ किया कि जरूरी नहीं है कि आप प्रशांत किशोर और जन सुराज को जिताएं, बीजेपी को हराइएगा तो आपको बेहतर मुख्यमंत्री मिल जाएगा.

बता दें कि नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद से बांकीपुर सीट खाली है. इस सीट पर उपचुनाव होना है. जन सुराज से भी प्रत्याशी उतारा जाएगा. हालांकि कौन होगा यह अभी तय नहीं हुआ है लेकिन प्रशांत किशोर ने इतना जरूर कहा है कि बांकीपुर में जीत के लिए जो भी करना होगा वह किया जाएगा. सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि क्या प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे? इस पर कई बार उनसे सवाल किया गया है. खुलकर उन्होंने अपना नाम इसके लिए नहीं लिया है.

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