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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, CM सम्राट चौधरी का जिक्र कर कहा- 'एक बार BJP…'

बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, CM सम्राट चौधरी का जिक्र कर कहा- 'एक बार BJP…'

Prashant Kishor News: प्रशांत किशोर ने कहा कि यह जरूरी नहीं कि आप जन सुराज को जिताएं, बीजेपी को हराइएगा तो आपको बेहतर मुख्यमंत्री मिल जाएगा. पढ़िए पीके ने और क्या कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 11 Jun 2026 04:23 PM (IST)
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बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और इस बीच प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) का बड़ा बयान आया है. बांकीपुर की प्रबुद्ध जनता के साथ संवाद के दौरान पीके ने भाजपा को हराने की अपील की है. दावा किया कि बीजेपी को हराने पर बेहतर मुख्यमंत्री मिलेगा.

प्रशांत किशोर ने कहा, "कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत गलत आदमी को सीएम बना दिया, हम बहुत नाराज हैं, …तो हमने पूछा कि अब मोदी जी आपको फोन करेंगे? तो कहते हैं कि नहीं भैया मोदी और अमित शाह ने सम्राट चौधरी को सीएम बना दिया हमने वोट थोड़ी दिया था." 

'आप जब वोट देने जाइए तो…'

पीके ने कहा, "...मेरे भाई ने मोदी जी ने ना पहले आपको फोन किया था ना आगे फोन करेंगे, लेकिन आपके पास एक हॉटलाइन है… आप जब वोट देने जाइए तो एक बार भाजपा को हराइए… मोदी जी के कान में एकदम सुनाई देगा कि बिहार की जनता, बांकीपुर की जनता, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने से सहमत नहीं है."

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'जरूरी नहीं जन सुराज को जिताएं'

प्रशांत किशोर ने कहा कि ऐसा करने पर आप अपने आप सुधार होता देखेंगे. उन्होंने यह भी साफ किया कि जरूरी नहीं है कि आप प्रशांत किशोर और जन सुराज को जिताएं, बीजेपी को हराइएगा तो आपको बेहतर मुख्यमंत्री मिल जाएगा.

बता दें कि नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद से बांकीपुर सीट खाली है. इस सीट पर उपचुनाव होना है. जन सुराज से भी प्रत्याशी उतारा जाएगा. हालांकि कौन होगा यह अभी तय नहीं हुआ है लेकिन प्रशांत किशोर ने इतना जरूर कहा है कि बांकीपुर में जीत के लिए जो भी करना होगा वह किया जाएगा. सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि क्या प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे? इस पर कई बार उनसे सवाल किया गया है. खुलकर उन्होंने अपना नाम इसके लिए नहीं लिया है. 

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 11 Jun 2026 03:49 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor BIHAR NEWS
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