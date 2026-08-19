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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWTC में भारत के सबसे सफल बल्लेबाज बने ऋषभ पंत, गिल को पछाड़ा

WTC में भारत के सबसे सफल बल्लेबाज बने ऋषभ पंत, गिल को पछाड़ा

Most Runs in WTC: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऋषभ पंत भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने ऋषभ पंत को पीछे छोड़ दिया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 19 Aug 2026 10:32 AM (IST)
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ऋषभ पंत भारत की वनडे और टी20 टीम से बाहर हैं. पिछले दिनों उनकी टेस्ट टीम में जगह पर भी सवाल खड़े किए गए. अगर आपने ये आंकड़े देख लिए तो शायद आप भी पंत के फैन बन जाएंगे. दरअसल वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में अब तक के सबसे सफल भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में शुभमन गिल को पीछे छोड़ दिया है.

ऋषभ पंत ने यह कारनामा श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में किया. उन्होंने पहली पारी में 39 रन और दूसरी पारी में 66 रन बनाए. मुकाबले में कुल 105 रन बनाकर पंत ने शुभमन गिल को पछाड़ दिया है, जिनके अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 2867 रन हैं. श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट की दोनों पारियों में कप्तान गिल फ्लॉप रहे, जहां उन्होंने 16 और 8 रन बनाए.

सबसे सफल बल्लेबाज बने पंत

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऋषभ पंत ने अब तक 73 पारियों में 2885 रन बना लिए हैं, जबकि शुभमन गिल उनसे 18 रन पीछे हैं. गिल अब तक WTC की 75 पारियों में 2867 रन बना चुके हैं. भारतीयों की सूची में तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं, जिनके नाम 2716 रन हैं, लेकिन वो रेड बॉल फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं. रवींद्र जडेजा भी इस फेहरिस्त में पीछे नहीं हैं, जो अब तक 75 पारियों में 2632 रन बना चुके हैं.

  • 2885 रन - ऋषभ पंत
  • 2867 रन - शुभमन गिल
  • 2716 रन - रोहित शर्मा
  • 2632 रन - रवींद्र जडेजा
  • 2543 रन - यशस्वी जायसवाल

WTC का एक और रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पंत

ऋषभ पंत ने हाल ही में अपने टेस्ट करियर में 100 सिक्स पूरे किए हैं. वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय और दुनिया के चौथे खिलाड़ी हैं. उन्होंने टेस्ट इतिहास में सबसे तेज 100 सिक्स लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है.

यह भी पढ़ें: India vs Pakistan: कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच?

अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का एक और बड़ा रिकॉर्ड पंत के निशाने पर है. WTC में उनके नाम 80 छक्के हैं, जबकि टॉप पर विराजमान बेन स्टोक्स ने 88 सिक्स लगाए थे. स्टोक्स रिटायर हो चुके हैं और पंत अगले मुकाबलों में 9 छक्के लगाते ही एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर देंगे.

ऋषभ पंत की टेस्ट फॉर्म काफी बढ़िया चल रही है. पंत पिछली 12 पारियों में एक भी शतक नहीं लगा पाए हैं, लेकिन इनमें वो 5 अर्धशतक लगा चुके हैं. वहीं पिछली 3 पारियों में उन्होंने दो अर्धशतक लगाए हैं. 

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 19 Aug 2026 10:32 AM (IST)
Tags :
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