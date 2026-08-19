Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइन कारणों से ढीला हो जाता है Charging Port! न करें अनदेखा

इन कारणों से ढीला हो जाता है Charging Port! न करें अनदेखा

Charging Port के ढीला होने का सबसे बड़ा कारण पोर्ट में गंदगी का जमा होना होता है. पोर्ट में अक्सर मिट्टी और जेब के कपड़ों के छोटे रेशे जमा हो जाते हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 19 Aug 2026 10:03 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • पोर्ट साफ करते समय नुकीली वस्तुएं उपयोग न करें, सावधानी बरतें।

Charging Port: स्मार्टफोन लोगों के लिए एक जरूरी डिवाइस तो बन चुका है. लेकिन इस डिवाइस के साथ ही कई सारी समस्याएं भी आती रहती हैं. बता दें कि जितना ज्यादा स्मार्टफोन का इस्तेमाल होता है, उतना ज्यादा ही डिवाइस को चार्ज करना पड़ता है. ऐसे में अक्सर देखा गया है कि बार-बार फोन को चार्जिंग पर लगाने से डिवाइस का चार्जिंग पोर्ट ढीला हो जाता है. अब अगर आपके फोन का भी चार्जिंग पोर्ट ढीला हो चुका है या फिर केबल बार-बार निकल जाती है तो इसे बिलकुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

पोर्ट में हो सकती है गंदगी

दरअसल, Charging Port के ढीला होने का सबसे बड़ा कारण पोर्ट में गंदगी का जमा होना होता है. पोर्ट में अक्सर मिट्टी और जेब के कपड़ों के छोटे रेशे जमा हो जाते हैं. इससे चार्जिंग केबल पूरी तरह अंदर नहीं जा पाती और कनेक्शन कमजोर होने लगता है. ऐसी स्थिति में केबल लगाते समय पहले जैसा स्ट्रांग फील नहीं होता है. कई बार यूजर को लगता है कि पोर्ट ढीला हो गया है लेकिन असली समस्या पोर्ट के अंदर मौजूद होती है.

खराब केबल भी हो सकती है वजह

आपको बता दें कि हर बार समस्या फोन के पोर्ट में ही हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है. दरअसल, कई बार खराब, घिसी हुई या घटिया क्वालिटी की चार्जिंग केबल भी इस समस्या का कारण बन सकती है. ऐसी केबल पोर्ट में ढीली महसूस होती है और चार्जिंग बार-बार डिस्कनेक्ट होता रहता है. इसलिए पोर्ट को खराब मानने से पहले किसी अच्छी क्वालिटी की दूसरी compatible केबल से फोन को चार्ज करके देखना चाहिए.

लगातार इस्तेमाल से पोर्ट हो सकता है खराब

आपको बता दें कि Charging Port को डेली इस्तेमाल करने के कारण उस पर नॉर्मल टूट-फूट भी होती है. बार-बार केबल लगाने और निकालने से पोर्ट के अंदर मौजूद कनेक्टर धीरे-धीरे घिसने लगते हैं. अगर केबल को जोर लगाकर या टेढ़े तरीके से निकाला जाता है तो पोर्ट के पूरी तरह से खराब होने का भी खतरा बना रहता है. पुराने स्मार्टफोन में ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, खासकर तब जब फोन को लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा हो.

पोर्ट को खुद से साफ करते समय बरतें सावधानी

इसके अलावा अगर पोर्ट में धूल दिखाई दे रही है और आप उसे खुद से साफ करना चाहते हैं तो कुछ सावधानी जरूर बरतनी चाहिए. पोर्ट को साफ करते समय पिन, सुई या किसी नुकीली चीज का बिलकुल भी इस्तेमाल न करें.

इससे अंदर के कॉन्टैक्ट खराब होने के साथ शॉर्ट-सर्किट का जोखिम भी बढ़ जाता है. पोर्ट की सफाई के लिए सेफ तरीका अपनाना बेहतर होता है. अगर गंदगी अंदर गहराई तक जमा हो चुकी है तो सर्विस सेंटर पर डिवाइस को साफ करना ही बेहतर ऑप्शन होता है.

यह भी पढ़ें: फोन चोरी हुआ और UPI से कट गए पैसे! तेजी से फैल रहा ये नया साइबर फ्रॉड

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 19 Aug 2026 10:03 AM (IST)
Tags :
Tech Tips Charging Port TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
इन कारणों से ढीला हो जाता है Charging Port! न करें अनदेखा
इन कारणों से ढीला हो जाता है Charging Port! न करें अनदेखा
टेक्नोलॉजी
पंखे की स्पीड कम करने से होती है बिजली की बचत? जानें सच्चाई
पंखे की स्पीड कम करने से होती है बिजली की बचत? जानें सच्चाई
टेक्नोलॉजी
iPhone यूजर्स के डेटा पर Apple को झटका, इस देश में बदलेगा नियम
iPhone यूजर्स के डेटा पर Apple को झटका, इस देश में बदलेगा नियम
टेक्नोलॉजी
TV Remote खराब है या बैटरी? मोबाइल कैमरे से ऐसे करें पता
TV Remote खराब है या बैटरी? मोबाइल कैमरे से ऐसे करें पता
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: अपराध और हिंसा के बीच गुड्डू और स्वीटी का अनोखा रोमांस बना हाइलाइट (18.08.26)
Mahadev & Sons: 😱Rajji-Mogra में खूनी जंग! ऐन वक्त पर हीरो स्टाइल में पहुंचे Dheeraj #sbs
Pakistan News: नकलची पाकिस्तान का फ्लॉप शो देखिए! ABPLIVE
Prashant Kishor Oath Ceremony: प्रशांत किशोर ने ली शपथ! विधायक बनते ही किए 4 बड़े ऐलान |ABPLIVE
ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जेल में इमरान खान से मिलीं नूरीन नियाजी, क्या हुई भाई-बहन की बात?
जेल में इमरान खान से मिलीं नूरीन नियाजी, क्या हुई भाई-बहन की बात?
दिल्ली NCR
सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल, जानें क्या हैं ACB के आरोप
सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल, जानें क्या हैं ACB के आरोप
स्पोर्ट्स
ये अकेला खिलाड़ी 9 IPL टीमों के लिए खेला, नाम सुनकर चौंक जाएंगे
ये अकेला खिलाड़ी 9 IPL टीमों के लिए खेला, नाम सुनकर चौंक जाएंगे
बॉलीवुड
सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बाद 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
बिजनेस
आज आपके शहर में कितने का बिक रहा घरेलू सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर का भी देखें रेट
LPG Rate Today 19 August: आज आपके शहर में कितने का बिक रहा घरेलू सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर का भी देखें रेट
इंडिया
भारत में बनेंगे डिफेंस से जुड़े 405 उपकरण, 3070 करोड़ होंगे खर्च
भारत में बनेंगे डिफेंस से जुड़े 405 उपकरण, 3070 करोड़ होंगे खर्च
शिक्षा
Teacher Shortage in Delhi Government Schools: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में टीचर्स की भारी कमी, पढ़ाई पर पड़ रहा असर
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में टीचर्स की भारी कमी, पढ़ाई पर पड़ रहा असर
ट्रैवल
Shimla Tour Package: शिमला-कुफरी घूमने का शानदार मौका! IRCTC लाया सबसे सस्ता टूर पैकेज
शिमला-कुफरी घूमने का शानदार मौका! IRCTC लाया सबसे सस्ता टूर पैकेज
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
ABP NEWS
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Embed widget