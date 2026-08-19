इन कारणों से ढीला हो जाता है Charging Port! न करें अनदेखा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पोर्ट साफ करते समय नुकीली वस्तुएं उपयोग न करें, सावधानी बरतें।

Charging Port: स्मार्टफोन लोगों के लिए एक जरूरी डिवाइस तो बन चुका है. लेकिन इस डिवाइस के साथ ही कई सारी समस्याएं भी आती रहती हैं. बता दें कि जितना ज्यादा स्मार्टफोन का इस्तेमाल होता है, उतना ज्यादा ही डिवाइस को चार्ज करना पड़ता है. ऐसे में अक्सर देखा गया है कि बार-बार फोन को चार्जिंग पर लगाने से डिवाइस का चार्जिंग पोर्ट ढीला हो जाता है. अब अगर आपके फोन का भी चार्जिंग पोर्ट ढीला हो चुका है या फिर केबल बार-बार निकल जाती है तो इसे बिलकुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

पोर्ट में हो सकती है गंदगी

दरअसल, Charging Port के ढीला होने का सबसे बड़ा कारण पोर्ट में गंदगी का जमा होना होता है. पोर्ट में अक्सर मिट्टी और जेब के कपड़ों के छोटे रेशे जमा हो जाते हैं. इससे चार्जिंग केबल पूरी तरह अंदर नहीं जा पाती और कनेक्शन कमजोर होने लगता है. ऐसी स्थिति में केबल लगाते समय पहले जैसा स्ट्रांग फील नहीं होता है. कई बार यूजर को लगता है कि पोर्ट ढीला हो गया है लेकिन असली समस्या पोर्ट के अंदर मौजूद होती है.

खराब केबल भी हो सकती है वजह

आपको बता दें कि हर बार समस्या फोन के पोर्ट में ही हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है. दरअसल, कई बार खराब, घिसी हुई या घटिया क्वालिटी की चार्जिंग केबल भी इस समस्या का कारण बन सकती है. ऐसी केबल पोर्ट में ढीली महसूस होती है और चार्जिंग बार-बार डिस्कनेक्ट होता रहता है. इसलिए पोर्ट को खराब मानने से पहले किसी अच्छी क्वालिटी की दूसरी compatible केबल से फोन को चार्ज करके देखना चाहिए.

लगातार इस्तेमाल से पोर्ट हो सकता है खराब

आपको बता दें कि Charging Port को डेली इस्तेमाल करने के कारण उस पर नॉर्मल टूट-फूट भी होती है. बार-बार केबल लगाने और निकालने से पोर्ट के अंदर मौजूद कनेक्टर धीरे-धीरे घिसने लगते हैं. अगर केबल को जोर लगाकर या टेढ़े तरीके से निकाला जाता है तो पोर्ट के पूरी तरह से खराब होने का भी खतरा बना रहता है. पुराने स्मार्टफोन में ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, खासकर तब जब फोन को लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा हो.

पोर्ट को खुद से साफ करते समय बरतें सावधानी

इसके अलावा अगर पोर्ट में धूल दिखाई दे रही है और आप उसे खुद से साफ करना चाहते हैं तो कुछ सावधानी जरूर बरतनी चाहिए. पोर्ट को साफ करते समय पिन, सुई या किसी नुकीली चीज का बिलकुल भी इस्तेमाल न करें.

इससे अंदर के कॉन्टैक्ट खराब होने के साथ शॉर्ट-सर्किट का जोखिम भी बढ़ जाता है. पोर्ट की सफाई के लिए सेफ तरीका अपनाना बेहतर होता है. अगर गंदगी अंदर गहराई तक जमा हो चुकी है तो सर्विस सेंटर पर डिवाइस को साफ करना ही बेहतर ऑप्शन होता है.

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