लाल, पीला या सफेद... खाने के लिए कौन-सा आलू है बेस्ट? जानें सच

Which Potato Is Best Red Yellow Or White: आलू ऐसी सब्जी है, जो लगभग हर घर की रसोई में आसानी से मिल जाती है. फ्रेंच फ्राइज से लेकर पराठे, सब्जी, चिप्स, आलू का सलाद, मैश्ड पोटैटो और बेक्ड डिशेज तक, इसका इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है. लेकिन बाजार में सफेद, पीले और लाल रंग के अलग-अलग आलू देखकर अक्सर यह समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर खाने के लिए इनमें से कौन सा आलू सबसे अच्छा है.

दरअसल, इसका जवाब सिर्फ रंग पर निर्भर नहीं करता. हर तरह के आलू की बनावट और नमी अलग होती है, इसलिए कोई आलू उबालने के लिए अच्छा रहता है तो कोई मैश करने, रोस्ट करने या बेक करने के लिए बेहतर होता है. ऐसे में अगर आप सही डिश के हिसाब से आलू चुनें, तो खाने का स्वाद और टेक्सचर दोनों बेहतर मिल सकते हैं.

सफेद आलू कब चुनें?

सफेद आलू उन डिशेज के लिए अच्छा विकल्प माना जाता है, जहां आलू को पकने के बाद भी अपनी शेप बनाए रखनी हो. इन्हें उबालने के लिए खासतौर पर पसंद किया जाता है. सूप, स्टू और पोटैटो सलाद जैसी चीजों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. इस तरह के आलू में नमी अपेक्षाकृत ज्यादा होती है और ये पकने पर आसानी से टूटते नहीं हैं. इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिश में आलू के टुकड़े साबुत बने रहें, तो सफेद आलू चुन सकते हैं. पोटैटो सलाद या उबले आलू वाली डिश में यह अच्छा विकल्प हो सकता है.

पीला आलू मैश करने के लिए क्यों अच्छा है?

पीले रंग के आलू, जैसे युकोन गोल्ड, मैश्ड पोटैटो बनाने के लिए बेहतरीन माने जाते हैं. इनमें हल्का क्रीमी और नेचुरली बटरी फ्लेवर होता है, जिससे इन्हें मैश करने के बाद स्वाद अच्छा आता है. ऐसे आलू में जरूरत से ज्यादा बटर या क्रीम डालने की भी आवश्यकता नहीं पड़ सकती. अगर आप मुलायम और क्रीमी मैश्ड पोटैटो बनाना चाहते हैं, तो पीला आलू चुन सकते हैं. इसके अलावा पीले आलू पतले छिलके वाले और ज्यादा नमी वाले आलू की श्रेणी में आते हैं. इन्हें कुछ डिशेज में छिलके के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है.





लाल आलू किस काम के लिए है बेस्ट?

लाल छिलके वाले आलू रोस्ट करने के लिए अच्छा विकल्प हो सकते हैं. ये पकने के बाद भी अपनी शेप अच्छी तरह बनाए रखते हैं. इसलिए अगर आप ओवन में रोस्टेड आलू बनाना चाहते हैं या किसी डिश के साथ आलू को साइड डिश के रूप में परोसना चाहते हैं, तो लाल आलू चुन सकते हैं. लाल आलू की एक खासियत यह है कि इनमें नमी अधिक होती है और ये वैक्सी पोटैटो की श्रेणी में आते हैं. इस वजह से पकने के दौरान इनके टूटने की संभावना कम होती है. इन्हें उबालकर, स्टीम करके या पोटैटो सलाद में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, क्रिस्पी टेक्सचर के लिए यह सबसे अच्छा विकल्प नहीं माना जाता.





अगर चाहिए क्रिस्पी आलू, तो कौन सा चुनें?

अगर आपका मकसद क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज, हैश ब्राउन या बाहर से कुरकुरे रोस्टेड आलू बनाना है, तो कम नमी वाला स्टार्ची आलू बेहतर रहता है. रसेट आलू इस काम के लिए खासतौर पर अच्छा माना जाता है. कम नमी होने के कारण यह पकने पर बाहर से ज्यादा क्रिस्पी और अंदर से हल्का व फूला हुआ टेक्सचर दे सकता है. रसेट आलू बेक्ड पोटैटो, फ्रेंच फ्राइज और दूसरी ऐसी डिशेज के लिए भी अच्छा रहता है, जहां आपको हल्का और फ्लफी टेक्सचर चाहिए.

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तो सफेद, पीला या लाल...कौन सा आलू खरीदें?

अगर आप सिर्फ एक ही जवाब चाहते हैं कि खाने के लिए सबसे बेस्ट आलू कौन सा है, तो इसका कोई एक विकल्प नहीं है. सही आलू आपकी बनाई जाने वाली डिश पर निर्भर करता है. उबालने, सूप और सलाद के लिए सफेद आलू अच्छा विकल्प है. क्रीमी मैश्ड पोटैटो के लिए पीला आलू बेहतर हो सकता है, जबकि रोस्टिंग और ऐसी डिशेज के लिए लाल आलू चुन सकते हैं, जहां आलू की शेप बनाए रखना जरूरी हो.

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