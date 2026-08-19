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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान से UAE ने काटा कारोबारी कनेक्शन! सभी प्रमुख लेन-देन अगली सूचना तक बंद

ईरान से UAE ने काटा कारोबारी कनेक्शन! सभी प्रमुख लेन-देन अगली सूचना तक बंद

UAE ने बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच ईरान के साथ व्यापार, कारोबारी और वित्तीय लेन-देन अगली सूचना तक रोक दिए हैं. ये फैसला बढ़ते तनाव का बड़ा संकेत माना जा रहा है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 19 Aug 2026 08:18 AM (IST)
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संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने ईरान के साथ सभी तरह के व्यापार, कारोबारी और फाइनेंशियल लेन-देन को अगली सूचना तक रोकने का फैसला किया है. UAE सरकार ने इस कदम के पीछे बढ़ते क्षेत्रीय तनाव और सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता को वजह बताया है. UAE विदेश मंत्रालय की कम्युनिकेशन डायरेक्टर अफरा अल हमेली ने कहा कि ईरान के साथ सभी व्यापारिक और वित्तीय गतिविधियां अगले आदेश तक बंद रहेंगी. उन्होंने यह भी कहा कि UAE क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए बातचीत और सहयोग का समर्थन करता रहेगा.

UAE का यह फैसला ऐसे समय आया है , जब उसने ईरान पर खाड़ी की ओर दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का आरोप लगाया. UAE के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने दोनों मिसाइलों का पता लगाया था. UAE के मुताबिक, एक मिसाइल उसके समुद्री क्षेत्र के बाहर गिरी, जबकि दूसरी उसके समुद्री क्षेत्र के अंदर पहुंची. बाद में जांच में UAE ने दावा किया कि दोनों मिसाइलें समुद्री जहाजों की आवाजाही को निशाना बनाकर दागी गई थीं और आखिर में समुद्र में गिर गईं. ईरान की ओर से UAE के इन आरोपों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई.

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 19 Aug 2026 08:02 AM (IST)
Tags :
Middle East UAE Breaking News Abp News WORLD NEWS IN HINDI IRAN
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