Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेजस्वी के मार्च पर BJP का वार, 'ये करियर बचाओ यात्रा'

तेजस्वी के मार्च पर BJP का वार, 'ये करियर बचाओ यात्रा'

Tejashwi Yadav Lok Bhawan March: तेजस्वी यादव के लोक भवन मार्च को लेकर BJP ने निशाना साधा है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने तेजस्वी यादव के मार्च को ‘राजनीतिक करियर बचाओ मार्च’ बताया है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 19 Aug 2026 10:24 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार में एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लोक भवन मार्च को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने तेजस्वी यादव के मार्च को ‘राजनीतिक करियर बचाओ मार्च’ करार दिया है.

संजय सरावगी ने कहा कि तेजस्वी यादव महीनों तक गायब रहते हैं और उन्हें बिहार की चिंता नहीं है. उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद तेजस्वी यादव विधानसभा सत्र से भी गायब रहते हैं. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव जनता के मुद्दों की बजाय अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए मार्च निकाल रहे हैं.

यह भी पढ़ें- नौकरी का मौका: एक ओर RJD का मार्च, दूसरी ओर पटना में आज रोजगार मेला

‘अपराध घट रहे हैं, विपक्ष बेवजह मुद्दा बना रहा’

तेजस्वी यादव के बिहार में अपराध के मुद्दे पर सरकार को घेरने के सवाल पर संजय सरावगी ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध की घटनाओं में कमी आई है और सरकार अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है. उन्होंने आरजेडी शासनकाल पर हमला बोलते हुए कहा कि जब उनकी सरकार थी, तब बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, यह सभी जानते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय अपराध और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिलता था.

AK-47 मामले को लेकर तेजस्वी का सरकार पर हमला

दरअसल, आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज (बुधवार 19 अगस्त) बिहार सरकार के खिलाफ लोक भवन मार्च का ऐलान किया है. यह मार्च बीते 25 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में आयोजित किया जा रहा है. तेजस्वी यादव का आरोप है कि निहत्थे छात्रों पर पुलिस ने बर्बर कार्रवाई की और AK-47 जैसे हथियारों के इस्तेमाल की बात सामने आई. आरजेडी का कहना है कि वह इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगने के लिए सड़क पर उतर रही है.

गांधी मैदान से राजभवन तक निकलेगा मार्च

तेजस्वी यादव के नेतृत्व में प्रस्तावित मार्च पटना के गांधी मैदान स्थित जेपी गोलंबर से शुरू होगा. इसके बाद प्रदर्शनकारी डाकबंगला चौराहा, तारामंडल और इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए राजभवन की ओर जाएंगे. मार्च को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. शहर के कई इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई रास्तों में बदलाव भी किया गया है.

बिहार में बढ़ी सियासी बयानबाजी

तेजस्वी यादव के मार्च को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं. आरजेडी जहां इसे छात्रों और जनता के मुद्दों की लड़ाई बता रही है, वहीं भाजपा इसे राजनीतिक प्रदर्शन करार दे रही है. भाजपा नेताओं का कहना है कि सरकार कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर है और विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है. वहीं आरजेडी का दावा है कि सरकार जनता और छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है.

यह भी पढ़ें- TRE-4 का विज्ञापन जारी फिर भी आंदोलन खत्म नहीं, 2 मांगों पर अड़े छात्र

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
Read More
Published at : 19 Aug 2026 10:24 AM (IST)
Tags :
Patna News TEJASHWI YADAV BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
तेजस्वी के मार्च पर BJP का वार, 'ये करियर बचाओ यात्रा'
तेजस्वी के मार्च पर BJP का वार, 'ये करियर बचाओ यात्रा'
बिहार
Tejashwi Lokbhawan March Live: जेपी गोलंबर के पास RJD कार्यकर्ता जुटे, बैरिकेंडिग के साथ पुलिस भी तैयार
LIVE: जेपी गोलंबर के पास RJD कार्यकर्ता जुटे, बैरिकेंडिग के साथ पुलिस भी तैयार
बिहार
बिहार शिक्षक भर्ती के बीच छात्र संगठन ने CM सम्राट को लिखा पत्र, 'TRE-4 में…'
बिहार शिक्षक भर्ती के बीच छात्र संगठन ने CM सम्राट को लिखा पत्र, 'TRE-4 में…'
बिहार
नौकरी का मौका: एक ओर RJD का मार्च, दूसरी ओर पटना में आज रोजगार मेला
नौकरी का मौका: एक ओर RJD का मार्च, दूसरी ओर पटना में आज रोजगार मेला
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: अपराध और हिंसा के बीच गुड्डू और स्वीटी का अनोखा रोमांस बना हाइलाइट (18.08.26)
Mahadev & Sons: 😱Rajji-Mogra में खूनी जंग! ऐन वक्त पर हीरो स्टाइल में पहुंचे Dheeraj #sbs
Pakistan News: नकलची पाकिस्तान का फ्लॉप शो देखिए! ABPLIVE
Prashant Kishor Oath Ceremony: प्रशांत किशोर ने ली शपथ! विधायक बनते ही किए 4 बड़े ऐलान |ABPLIVE
ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान से UAE ने काटा कारोबारी कनेक्शन! सभी प्रमुख लेन-देन बंद
ईरान से UAE ने काटा कारोबारी कनेक्शन! सभी प्रमुख लेन-देन बंद
दिल्ली NCR
सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल, जानें क्या हैं ACB के आरोप
सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल, जानें क्या हैं ACB के आरोप
क्रिकेट
टेस्ट में रवींद्र जडेजा के 4 सबसे दमदार रिकॉर्ड देख चौंक जाएंगे
टेस्ट में रवींद्र जडेजा के 4 सबसे दमदार रिकॉर्ड देख चौंक जाएंगे
बॉलीवुड
सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बाद 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
बिजनेस
आज आपके शहर में कितने का बिक रहा घरेलू सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर का भी देखें रेट
LPG Rate Today 19 August: आज आपके शहर में कितने का बिक रहा घरेलू सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर का भी देखें रेट
इंडिया
'PM मोदी चाहते हैं कि...', तारिक रहमान के दौरे पर भारत ने साफ किया रुख
'PM मोदी चाहते हैं कि...', तारिक रहमान के दौरे पर भारत ने साफ किया रुख
टेक्नोलॉजी
इन कारणों से ढीला हो जाता है Charging Port! न करें अनदेखा
इन कारणों से ढीला हो जाता है Charging Port! न करें अनदेखा
फूड
Best Potato For Eating: लाल, पीला या सफेद... खाने के लिए कौन-सा आलू है बेस्ट? जानें सच
लाल, पीला या सफेद... खाने के लिए कौन-सा आलू है बेस्ट? जानें सच
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
ABP NEWS
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Embed widget