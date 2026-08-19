तेजस्वी के मार्च पर BJP का वार, 'ये करियर बचाओ यात्रा'

बिहार में एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लोक भवन मार्च को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने तेजस्वी यादव के मार्च को ‘राजनीतिक करियर बचाओ मार्च’ करार दिया है.

संजय सरावगी ने कहा कि तेजस्वी यादव महीनों तक गायब रहते हैं और उन्हें बिहार की चिंता नहीं है. उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद तेजस्वी यादव विधानसभा सत्र से भी गायब रहते हैं. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव जनता के मुद्दों की बजाय अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए मार्च निकाल रहे हैं.

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‘अपराध घट रहे हैं, विपक्ष बेवजह मुद्दा बना रहा’

तेजस्वी यादव के बिहार में अपराध के मुद्दे पर सरकार को घेरने के सवाल पर संजय सरावगी ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध की घटनाओं में कमी आई है और सरकार अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है. उन्होंने आरजेडी शासनकाल पर हमला बोलते हुए कहा कि जब उनकी सरकार थी, तब बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, यह सभी जानते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय अपराध और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिलता था.

AK-47 मामले को लेकर तेजस्वी का सरकार पर हमला

दरअसल, आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज (बुधवार 19 अगस्त) बिहार सरकार के खिलाफ लोक भवन मार्च का ऐलान किया है. यह मार्च बीते 25 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में आयोजित किया जा रहा है. तेजस्वी यादव का आरोप है कि निहत्थे छात्रों पर पुलिस ने बर्बर कार्रवाई की और AK-47 जैसे हथियारों के इस्तेमाल की बात सामने आई. आरजेडी का कहना है कि वह इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगने के लिए सड़क पर उतर रही है.

गांधी मैदान से राजभवन तक निकलेगा मार्च

तेजस्वी यादव के नेतृत्व में प्रस्तावित मार्च पटना के गांधी मैदान स्थित जेपी गोलंबर से शुरू होगा. इसके बाद प्रदर्शनकारी डाकबंगला चौराहा, तारामंडल और इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए राजभवन की ओर जाएंगे. मार्च को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. शहर के कई इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई रास्तों में बदलाव भी किया गया है.

बिहार में बढ़ी सियासी बयानबाजी

तेजस्वी यादव के मार्च को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं. आरजेडी जहां इसे छात्रों और जनता के मुद्दों की लड़ाई बता रही है, वहीं भाजपा इसे राजनीतिक प्रदर्शन करार दे रही है. भाजपा नेताओं का कहना है कि सरकार कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर है और विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है. वहीं आरजेडी का दावा है कि सरकार जनता और छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है.

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