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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार के बेटे की शिक्षा पर तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'निशांत जी को…'

नीतीश कुमार के बेटे की शिक्षा पर तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'निशांत जी को…'

Tejashwi Yadav on Nishant Kumar Education: निशांत कुमार ने हाल ही में अपने चुनावी हलफनामे में बताया है कि वे 12वीं पास हैं. इसी को लेकर सियासत हो रही है. अब तेजस्वी ने तंज कसा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 11 Jun 2026 02:29 PM (IST)
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जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के बेटे निशांत कुमार (Nishant Kumar) की शिक्षा (बी.टेक पर) को लेकर विपक्ष के नेता खूब सवाल उठा रहे हैं. आरजेडी (RJD) के एक्स हैंडल से हाल ही में कई पोस्ट भी किए गए थे. इस बीच अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) की प्रतिक्रिया सामने आई है. 

गुरुवार (11 जून, 2026) को मीडिया से बातचीत में आरजेडी नेता ने इस पर बयान दिया. साथ ही शिक्षा मंत्री को वे तंज कसते हुए सलाह देते नजर आए. निशांत कुमार को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा, "बिहार के शिक्षा मंत्री पर पूरा विश्वास है कि निशांत जी को इंजीनियर बनाने का काम करें. एक प्रोफेसर बन गए... एक इंजीनियर बन जाएंगे."

बिना नाम लिए अशोक चौधरी पर कसा तंज

प्रोफेसर शब्द तेजस्वी यादव ने जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी के लिए इस्तेमाल किया है. कुछ दिनों पहले ही अशोक चौधरी ने पटना के एएन कॉलेज में योगदान दिया था. ऐसे में जब निशांत की शिक्षा पर बात हुई तो तेजस्वी यादव ने अशोक चौधरी को भी निशाने पर ले लिया. बता दें कि निशांत कुमार ने हाल ही में अपने चुनावी हलफनामे में बताया है कि वे 12वीं पास हैं. बीच में ही उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी है.

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लालू के जन्मदिन पर क्या बोले तेजस्वी?

आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का आज (11 जून, 2026) जन्मदिन है. राबड़ी आवास में धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया. भंडारे का भी आयोजन हुआ. इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा, "सामाजिक न्याय और जो भाईचारा के प्रतीक हैं… गरीबों के मसीहा हैं, उनका (लालू यादव) आज जन्मदिन है. उनका संघर्ष का जीवन रहा है… हर एक व्यक्ति, बच्चा-बच्चा, नौजवान, बुजुर्ग, सब लोग उनके जीवन से प्रेरित हैं." 

तेजस्वी यादव ने कहा, "सब लोग लालू यादव को दिल से चाहते हैं. देश भर से उनको बधाई मिल रही है. बधाई देने वालों को धन्यवाद देते हैं. हम सब लोग उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे ताकि उनका मार्गदर्शन मिलता रहे…"

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 11 Jun 2026 02:26 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Nishant Kumar BIHAR NEWS
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