नीतीश कुमार के बेटे की शिक्षा पर तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'निशांत जी को…'

जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के बेटे निशांत कुमार (Nishant Kumar) की शिक्षा (बी.टेक पर) को लेकर विपक्ष के नेता खूब सवाल उठा रहे हैं. आरजेडी (RJD) के एक्स हैंडल से हाल ही में कई पोस्ट भी किए गए थे. इस बीच अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) की प्रतिक्रिया सामने आई है.

गुरुवार (11 जून, 2026) को मीडिया से बातचीत में आरजेडी नेता ने इस पर बयान दिया. साथ ही शिक्षा मंत्री को वे तंज कसते हुए सलाह देते नजर आए. निशांत कुमार को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा, "बिहार के शिक्षा मंत्री पर पूरा विश्वास है कि निशांत जी को इंजीनियर बनाने का काम करें. एक प्रोफेसर बन गए... एक इंजीनियर बन जाएंगे."

Patna, Bihar: RJD national working president and Leader of Opposition Tejashwi Yadav says, "We have full confidence in the Education Minister of Bihar that he will make Nishant Kumar an engineer. One has become a professor, so let one become an engineer as well." pic.twitter.com/DG9lLSLo2z — IANS (@ians_india) June 11, 2026

बिना नाम लिए अशोक चौधरी पर कसा तंज

प्रोफेसर शब्द तेजस्वी यादव ने जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी के लिए इस्तेमाल किया है. कुछ दिनों पहले ही अशोक चौधरी ने पटना के एएन कॉलेज में योगदान दिया था. ऐसे में जब निशांत की शिक्षा पर बात हुई तो तेजस्वी यादव ने अशोक चौधरी को भी निशाने पर ले लिया. बता दें कि निशांत कुमार ने हाल ही में अपने चुनावी हलफनामे में बताया है कि वे 12वीं पास हैं. बीच में ही उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी है.

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लालू के जन्मदिन पर क्या बोले तेजस्वी?

आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का आज (11 जून, 2026) जन्मदिन है. राबड़ी आवास में धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया. भंडारे का भी आयोजन हुआ. इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा, "सामाजिक न्याय और जो भाईचारा के प्रतीक हैं… गरीबों के मसीहा हैं, उनका (लालू यादव) आज जन्मदिन है. उनका संघर्ष का जीवन रहा है… हर एक व्यक्ति, बच्चा-बच्चा, नौजवान, बुजुर्ग, सब लोग उनके जीवन से प्रेरित हैं."

तेजस्वी यादव ने कहा, "सब लोग लालू यादव को दिल से चाहते हैं. देश भर से उनको बधाई मिल रही है. बधाई देने वालों को धन्यवाद देते हैं. हम सब लोग उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे ताकि उनका मार्गदर्शन मिलता रहे…"

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