कोलकाता के न्यू मार्केट एरिया के होटल में लगी भीषण आग, 9 की मौत
कोलकाता के न्यू मार्केट एरिया के एक होटल में भीषण आग लग गई है. इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई है.
तारापीठ के बाद अब कोलकाता में भी आग लगने की बड़ी घटना हुई है. न्यू मार्केट इलाके में फ्री स्कूल स्ट्रीट पर स्थित एक होटल में आग लगने की खबर है. इस भीषण आग से 9 लोगों की मौत हो गई है और 6 घायल हैं.
शुरुआती जानकारी के मुताबिक, होटल के अंदर नौ लोगों के फंसे होने की आशंका है. फायर ब्रिगेड और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है. आग पर काबू कर लिया गया है, आग लगने की वजह अभी अज्ञात है.
VIDEO | West Bengal: At least nine killed, six injured in massive fire at a hotel in Kolkata; visuals from the spot, further details awaited.— Press Trust of India (@PTI_News) August 19, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p)#Kolkata #Fire pic.twitter.com/7IQLA1pdI4
तारापीठ में भी लगी थी होटल में आग
सोमवार (17 अगस्त) को पश्चिम बंगाल के तारापीठ में भी एक होटल में आग लग गई थी. आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगने की आशंका है. आग सबसे पहले होटल के ग्राउंड फ्लोर पर लगी और देखते ही देखते चार मंजिला इमारत में फैल गई. घटना के बाद होटल में ठहरे श्रद्धालुओं में अफरा-तफरी मच गई. इस आग की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई थी.
आग सुबह करीब पांच बजे तारापीठ मंदिर नगरी स्थित चार मंजिला एक होटल के भूतल पर लगी उस समय होटल में ठहरे ज्यादातर अतिथि सो रहे थे. सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पा लिया.
मालवीय नगर में भी हुआ था ऐसा हादसा
बता दें दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में भी ऐसा ही एक हादसा हुआ था. एक होटल में आग लग गई थी. जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई थी. दिल्ली में भी कई होटल में आग लग चुकी है जिसके बाद से सरकार एक्शन मोड में आ गई है.
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