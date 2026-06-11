शिवचंद्र राम से मिलने अस्पताल पहुंचे भाई वीरेंद्र, हॉर्लिक्स ले गए, बोले- 'हमारे मनेर में…'

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारशिवचंद्र राम से मिलने अस्पताल पहुंचे RJD विधायक भाई वीरेंद्र, हॉर्लिक्स ले गए, बोले- 'हमारे मनेर में…'

शिवचंद्र राम से मिलने अस्पताल पहुंचे RJD विधायक भाई वीरेंद्र, हॉर्लिक्स ले गए, बोले- 'हमारे मनेर में…'

RJD MLA Bhai Virendra: शिवचंद्र राम आरजेडी के पुराने नेता हैं. 1990 से वे पार्टी से जुड़े हैं. तबीयत बिगड़ने के बाद वे अस्पताल में भर्ती हैं और उनसे मिलने के लिए पार्टी नेता जा रहे हैं.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 11 Jun 2026 10:49 AM (IST)
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बिहार में एमएलसी चुनाव के बीच आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम की नाराजगी सामने आई थी. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी छोड़ने की घोषणा की थी. एमएलसी चुनाव में मौका नहीं मिलने से नाराज शिवचंद्र राम की तबीयत बिगड़ गई है. ऐसे में वे अस्पताल में हैं और पार्टी के नेता उनसे मिलने भी पहुंच रहे हैं.

आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र भी शिवचंद्र राम से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे थे. सबसे बड़ी बात है कि वे उनके लिए हॉर्लिक्स लेकर पहुंचे थे. हॉर्लिक्स देते हुए तस्वीर को आज (गुरुवार) खुद भाई वीरेंद्र ने अपने एक्स हैंडल से शेयर किया है. एक नहीं बल्कि दो-दो डिब्बा हॉर्लिक्स देते हुए भाई वीरेंद्र नजर आ रहे हैं.

'मनेर में प्रथा है, जब कोई बीमार…'

भाई वीरेंद्र अपने एक्स पोस्ट में लिखते हैं, "हमारे मनेर में यह प्रथा है कि जब कोई बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल में हॉर्लिक्स लेकर जाते हैं. बचपन में सुनता था कि इसको दूध में मिलाकर पीने से ताकत आती है. श्री शिवचंद्र राम जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना है. आजकल लोग सेब अनार भी लेकर जाते हैं, लेकिन असल यही हॉर्लिक्स है."

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फूट-फूटकर रोए थे शिवचंद्र राम

बता दें कि शिवचंद्र राम आरजेडी के पुराने नेता हैं. 1990 से वे पार्टी से जुड़े हैं. अब जब सुनील सिंह को एमएलसी के लिए आरजेडी ने दोबारा मौका दिया है तो शिवचंद्र राम का मानना है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है क्योंकि वे पार्टी के हर फरमान को मानते आए हैं. जैसे ही उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया था तो तेज प्रताप की प्रतिक्रिया भी आई थी. तेज प्रताप ने कहा था कि वे शिवचंद्र राम के साथ हैं. इसी तरह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी शिवचंद्र राम का साथ दिया था और कहा था कि उनकी पार्टी 'HAM' शिवचंद्र राम के साथ है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 11 Jun 2026 10:41 AM (IST)
Tags :
Bhai Virendra BIHAR NEWS Shiv Chandra Ram
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