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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारLIVE: तेजस्वी यादव कुछ देर में करेंगे लोकभवन मार्च, लालू बोले- 'ऐ मोदी जी…'

LIVE: तेजस्वी यादव कुछ देर में करेंगे लोकभवन मार्च, लालू बोले- 'ऐ मोदी जी…'

Tejashwi Yadav March Live: तेजस्वी यादव के मार्च पर बीजेपी ने सवाल उठाया है. कहा है कि ये विपक्ष के नेता के राजनीतिक करियर को बचाने के लिए आयोजित किया गया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना  | Updated at : 19 Aug 2026 09:08 AM (IST)

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(तेजस्वी यादव का लोक भवन मार्च)
Source : एबीपी लाइव ग्राफिक्स

Background

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) आज (बुधवार) लोकभवन मार्च करने वाले हैं. सुबह 10 बजे से ये मार्च गांधी मैदान के जेपी गोलंबर से शुरू होगा. नीट प्रश्न पत्र लीक (NEET Paper Leak) मामले को लेकर बिहार में हुए आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ये मार्च निकाल रहा है.

25 जुलाई को 'बिहार बंद' के दौरान सड़कों पर उतरे विद्यार्थियों के एक समूह पर सीवान जिले में एक पुलिसकर्मी द्वारा एके-47 राइफल से गोली चलाए जाने की घटना की जांच की मांग को लेकर भी ये मार्च तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं.

तेजस्वी यादव का कहना है, "सिपाही को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है. यह पता लगाया जाना चाहिए कि उसे एके-47 राइफल लेकर चलने की अनुमति किसके आदेश पर मिली? ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए."

वहीं, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि 'लोभवन मार्च' विपक्ष के नेता के "राजनीतिक करियर को बचाने" के लिए आयोजित किया गया है.  

बीजेपी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष संजय सरावगी ने एक बयान में राजद प्रमुख लालू प्रसाद की सोशल मीडिया पर लोगों से "बड़ी संख्या में राजभवन मार्च में शामिल होने" का आग्रह करने की अपील का भी जिक्र किया. संजय सरावगी ने कहा, "अब यह खुला रहस्य है कि राजद के कार्यकर्ताओं और नेताओं का तेजस्वी यादव के नेतृत्व से भरोसा उठ चुका है. यही कारण है कि उनके उम्रदराज और अस्वस्थ पिता उनकी ओर से अपील कर रहे हैं. यह मार्च उत्तराधिकारी के राजनीतिक करियर को बचाने के प्रयास के अलावा कुछ नहीं है."

09:07 AM (IST)  •  19 Aug 2026

Tejashwi Yadav RJD March Live: एक चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा- गिरिराज सिंह

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "क्या वह (तेजस्वी यादव) विपक्ष के नेता हैं या 'विदेश यात्राओं पर रहने वाले विपक्ष के नेता'? जब लंबी पदयात्रा का समय था, जब उन्हें बांकीपुर में गली-गली घूमना चाहिए था, तब बांकीपुर उपचुनाव के दौरान वह विदेश यात्रा पर थे. आज, वह राजभवन मार्च और छात्र आंदोलन के लिए सिर्फ दिखावटी आंसू बहाने आए हैं. न तो उनके साथ छात्र हैं और न ही कोई आंदोलन. एक चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा है..."

09:01 AM (IST)  •  19 Aug 2026

Tejashwi Yadav RJD March Live: अत्यधिक बल प्रयोग करने की आशंका

तेजस्वी यादव ने बीते मंगलवार को बयान देते हुए पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग किए जाने की आशंका जताई. आरोप लगाया है कि कई छात्रों को पहले ही हिरासत में ले लिया गया है. बुधवार को मार्च में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में आने वाले युवाओं को ट्रेनों में सवार होने से रोका जा सकता है. तेजस्वी यादव ने कहा, "हमारा हौसला कम नहीं हुआ है लेकिन हमें आशंका है कि बुधवार को पुलिस अत्यधिक बल प्रयोग कर सकती है, जैसा कि उसने हाल के दिनों में छात्रों के खिलाफ किया था."

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