LIVE: तेजस्वी यादव कुछ देर में करेंगे लोकभवन मार्च, लालू बोले- 'ऐ मोदी जी…'

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) आज (बुधवार) लोकभवन मार्च करने वाले हैं. सुबह 10 बजे से ये मार्च गांधी मैदान के जेपी गोलंबर से शुरू होगा. नीट प्रश्न पत्र लीक (NEET Paper Leak) मामले को लेकर बिहार में हुए आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ये मार्च निकाल रहा है.

25 जुलाई को 'बिहार बंद' के दौरान सड़कों पर उतरे विद्यार्थियों के एक समूह पर सीवान जिले में एक पुलिसकर्मी द्वारा एके-47 राइफल से गोली चलाए जाने की घटना की जांच की मांग को लेकर भी ये मार्च तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं.

तेजस्वी यादव का कहना है, "सिपाही को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है. यह पता लगाया जाना चाहिए कि उसे एके-47 राइफल लेकर चलने की अनुमति किसके आदेश पर मिली? ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए."

वहीं, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि 'लोभवन मार्च' विपक्ष के नेता के "राजनीतिक करियर को बचाने" के लिए आयोजित किया गया है.

बीजेपी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष संजय सरावगी ने एक बयान में राजद प्रमुख लालू प्रसाद की सोशल मीडिया पर लोगों से "बड़ी संख्या में राजभवन मार्च में शामिल होने" का आग्रह करने की अपील का भी जिक्र किया. संजय सरावगी ने कहा, "अब यह खुला रहस्य है कि राजद के कार्यकर्ताओं और नेताओं का तेजस्वी यादव के नेतृत्व से भरोसा उठ चुका है. यही कारण है कि उनके उम्रदराज और अस्वस्थ पिता उनकी ओर से अपील कर रहे हैं. यह मार्च उत्तराधिकारी के राजनीतिक करियर को बचाने के प्रयास के अलावा कुछ नहीं है."