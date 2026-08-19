नौकरी का मौका: एक ओर RJD का मार्च, दूसरी ओर पटना में आज रोजगार मेला

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर आज (बुधवार, 19 अगस्त) राष्ट्रीय जनता दल (RJD) लोक भवन मार्च आयोजित किया गया है. पटना में रोजगार और युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में गांधी मैदान से लोक भवन तक मार्च किया जाएगा. सरकार ने जवाब में आज युवाओं को रोजगार देने की बात कही है. आज पटना के गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में युवा रोजगार एवं कौशल विभाग द्वारा 5 दिनों के लिए रोजगार मेले की शुरुआत की जा रही है. इसमें विभाग ने 20 हजार युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है. आज विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद इसका औपचारिक को उद्घाटन करेंगे.

इस रोजगार मेला में बैंकिंग, वित्तीय सेवा, बीमा, रिटेल और अन्य संबंधित क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा. इस मेले में रिलायंस रिटेल के अलावा टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट लिमिटेड शामिल रहेगी. इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी पेमेंट्स बैंक, मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड, क्लिक्स, फ्लिपकार्ट, टीसीआई एक्सप्रेस, जॉनसन, टीवीएस क्रेडिट कंपनियां शामिल हो रही हैं.

इसमें युवाओं को रोजगार मिलेंगे. मेले में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नियोजन में पंजीकरण कराया गया है. इसके लिए पहले ही deshon.bihar.gov.in/registration पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए विभाग द्वारा विज्ञापन निकाला गया था जो अभ्यर्थी पंजीकरण नहीं किया है वह अभी भी कर सकते हैं.

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रोजगार मेले में 'नो रजिस्ट्रेशन, नो एंट्री'

विभाग द्वारा निर्देश दिया गया है कि बिना पंजीकरण के आयोजन में बेरोजगारों को प्रवेश नहीं मिलेगा. रोजगार मेले से संबंधित अधिक जानकारी के लिए विभाग की ओर से टोल फ्री नंबर 1800 2965 656 जारी किया गया है. जो अभ्यर्थी अभी भी इस मेले में जाना चाहते हैं वह इस पर संपर्क कर सकते हैं एवं पंजीकरण एवं जानकारी भी प्राप्त हो सकती है.

22 हजार युवाओं को पहले दी गई नौकरी

बता दें कि साल 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले ही सरकार ने वर्ष 25 से 30 तक एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने का वादा किया था. इसके बाद से विभाग द्वारा दावा किया गया है कि चालू वित्तीय है वर्ष 2026-27 में अब तक 17 रोजगार मेला का आयोजन किया जा चुका है. इसमें दो बार पांच दिवसीय मेला लगा है तो इस बार 673 नियोजन कैंप भी आयोजित किया गया है और करीब 22000 युवाओं को रोजगार मिला है.

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