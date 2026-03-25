नीतीश कुमार के बाद अगले CM पर प्रशांत किशोर की बड़ी भविष्यवाणी, 'बिहार में पहली बार…'

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जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बुधवार (25 मार्च, 2026) को मुंगेर में मीडिया से बातचीत में प्रदेश के अगले सीएम को लेकर बड़ा बयान दिया है. नीतीश कुमार के बाद अगले सीएम को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री वो बनेगा जिसकी इस जीत (विधानसभा चुनाव 2025) में भूमिका है.

नीतीश कुमार पर हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि 202 विधायकों का समर्थन जिस व्यक्ति को रहेगा वो कभी पद नहीं छोड़ेगा. उन्होंने कहा, "हम लोग चुनाव के पहले ही बता रहे थे कि अब नीतीश कुमार की शारीरिक और मानसिक स्थिति वो नहीं है जो वो मुख्यमंत्री के पद पर बने रहें."

'स्वेच्छा से हटें या दबाव में... हट तो रहे'

पीके ने कहा, "जब ये बात जन सुराज और प्रशांत किशोर ने कही तो कई मीडिया के साथी और समाज के लोगों ने मजाक भी उड़ाया… लेकिन आप याद कीजिए कि मैंने कहा था कि परिणाम कुछ भी हो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे. तीन-चार महीना हुआ और वो मुख्यमंत्री के पद से हट रहे हैं. स्वेच्छा से हटें या दबाव में हटें, हट तो रहे हैं."

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प्रशांत किशोर ने बिहार के अगले सीएम को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और 10 हजार (मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना) का प्रपंच नहीं रचा गया होता तो किसी भी हालत में ये सफलता (जीत की) नहीं मिलती. उन्होंने कहा कि अब जिन लोगों ने ये सफलता दिलवाई है, जिन लोगों की मदद से 30 हजार करोड़ रुपये बांटे गए हैं, जिस चुनाव आयोग ने ये जनादेश दिलाने में मदद की, जिस केंद्र सरकार की भूमिका रही है, उसके जो मुखिया लोग हैं, अब सरकार कौन चलाएगा ये वो लोग तय करेंगे.

प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत में आगे कहा कि महत्वपूर्ण बात ये है कि बिहार में पहली बार वो लोग गद्दी पर बैठेंगे जिनकी प्राथमिकता बिहार नहीं गुजरात होगी. गुजरात के हितों को ध्यान में रखते हुए बिहार को चलाया जाएगा.

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