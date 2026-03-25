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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार के बाद अगले CM पर प्रशांत किशोर की बड़ी भविष्यवाणी, 'बिहार में पहली बार…'

नीतीश कुमार के बाद अगले CM पर प्रशांत किशोर की बड़ी भविष्यवाणी, 'बिहार में पहली बार…'

Bihar Next CM: प्रशांत किशोर बुधवार को बिहार के मुंगेर पहुंचे थे. यहां बीजेपी पर हमला करते उन्होंने कहा कि बिहार नहीं अब गुजरात को प्राथमिकता दी जाएगी.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 25 Mar 2026 06:05 PM (IST)
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जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बुधवार (25 मार्च, 2026) को मुंगेर में मीडिया से बातचीत में प्रदेश के अगले सीएम को लेकर बड़ा बयान दिया है. नीतीश कुमार के बाद अगले सीएम को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री वो बनेगा जिसकी इस जीत (विधानसभा चुनाव 2025) में भूमिका है. 

नीतीश कुमार पर हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि 202 विधायकों का समर्थन जिस व्यक्ति को रहेगा वो कभी पद नहीं छोड़ेगा. उन्होंने कहा, "हम लोग चुनाव के पहले ही बता रहे थे कि अब नीतीश कुमार की शारीरिक और मानसिक स्थिति वो नहीं है जो वो मुख्यमंत्री के पद पर बने रहें." 

'स्वेच्छा से हटें या दबाव में... हट तो रहे'

पीके ने कहा, "जब ये बात जन सुराज और प्रशांत किशोर ने कही तो कई मीडिया के साथी और समाज के लोगों ने मजाक भी उड़ाया… लेकिन आप याद कीजिए कि मैंने कहा था कि परिणाम कुछ भी हो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे. तीन-चार महीना हुआ और वो मुख्यमंत्री के पद से हट रहे हैं. स्वेच्छा से हटें या दबाव में हटें, हट तो रहे हैं."

यह भी पढ़ें- Patna News: पटना के AN कॉलेज में पढ़ाने पहुंचे JDU मंत्री अशोक चौधरी, कहा- 'ये तो महादेव का आशीर्वाद'

प्रशांत किशोर ने बिहार के अगले सीएम को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और 10 हजार (मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना) का प्रपंच नहीं रचा गया होता तो किसी भी हालत में ये सफलता (जीत की) नहीं मिलती. उन्होंने कहा कि अब जिन लोगों ने ये सफलता दिलवाई है, जिन लोगों की मदद से 30 हजार करोड़ रुपये बांटे गए हैं, जिस चुनाव आयोग ने ये जनादेश दिलाने में मदद की, जिस केंद्र सरकार की भूमिका रही है, उसके जो मुखिया लोग हैं, अब सरकार कौन चलाएगा ये वो लोग तय करेंगे. 

प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत में आगे कहा कि महत्वपूर्ण बात ये है कि बिहार में पहली बार वो लोग गद्दी पर बैठेंगे जिनकी प्राथमिकता बिहार नहीं गुजरात होगी. गुजरात के हितों को ध्यान में रखते हुए बिहार को चलाया जाएगा.

यह भी पढ़ें- 'अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, आने वाले समय में…', अगले CM पर बिहार BJP का बड़ा बयान

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 25 Mar 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Munger BIHAR NEWS Bihar Next CM
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